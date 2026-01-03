فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۵۴۰
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

قهرمانی اصفهان در مسابقات دوومیدانی داخل سالن مردان کشور

مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور با برتری تیم اصفهان در بخش آقایان به پایان رسید.
مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) با شرکت 110 ورزشکار از 25 استان از پنجشنبه 11 دی در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد و در پایان این رقابت‌ها استان اصفهان با کسب 3 مدال طلا و 2 مدال نقره به عنوان قهرمانی دست یافت. استان فارس با کسب 
2 مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز نایب قهرمان شد و استان کرمانشاه نیز با کسب 2 مدال طلا، یک نقره و یک مدال برنز در جایگاه سوم ایستاد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

تصویر حالات انسان در حشر و قیامت

نبـرد آخرالزمانی!

رهایی ماشین گیر کرده در برف با حفظ خونسردی و توجه به نکات حیاتی

«محمدِ دیگر»

ترجمـه بـه فرمـان بیگانـه

حاج قاسم فقط آیینه خورشید نبود

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

تفاوت جود و عدالت

اندیشه رجعت در اسلام

مردانی که ماندگار شدند