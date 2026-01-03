قهرمانی اصفهان در مسابقات دوومیدانی داخل سالن مردان کشور

مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور با برتری تیم اصفهان در بخش آقایان به پایان رسید.

مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) با شرکت 110 ورزشکار از 25 استان از پنجشنبه 11 دی در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد و در پایان این رقابت‌ها استان اصفهان با کسب 3 مدال طلا و 2 مدال نقره به عنوان قهرمانی دست یافت. استان فارس با کسب

2 مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز نایب قهرمان شد و استان کرمانشاه نیز با کسب 2 مدال طلا، یک نقره و یک مدال برنز در جایگاه سوم ایستاد.