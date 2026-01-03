استقلال برد، سرمربی پرتغالی نفس راحت کشید ۳ تیم مدعی قهرمانی مشخص شدند
سرویس ورزشی-
دیدار تیمهای فوتبال استقلال و سپاهان با برتری آبیها همراه شد و این تیم به رده سوم جدول صعود کرد. سرمربی آبیپوشان هم با این پیروزی فعلا در مسئولیتش ماندگار شد.
تیمهای فوتبال سپاهان و استقلال در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر پنجشنبه ۱۱ دی و از ساعت ۱۷ با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال خاتمه یافت. یاسر آسانی و اسماعیل قلیزاده برای استقلال و رستم آشورماتوف به اشتباه برای سپاهان در این بازی گلزنی کردند. در دقیقه ۷ علیرضا کوشکی توپ را به محوطه جریمه سپاهان ارسال کرد که محمد مهدی لطفی روی سامان فلاح مرتکب خطا شد و سید وحید کاظمی داور بازی پس از بازبینی صحنه با VAR برای آبیها پنالتی اعلام کرد. در دقیقه ۱۰ یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند. بازیکنان سپاهان پس از دریافت گل حملات خود را به سمت دروازه استقلال افزایش دادند و در دقیقه ۱۴ از سمت چپ، احسان حاج صفی توپ را به محوطه جریمه استقلال ارسال کرد که رستم آشورماتوف با تکل اشتباه خود منجر به ورود توپ به دروازه شد تا بازی خیلی زود به تساوی یک بر یک برسد.
در طول بازی دو تیم بر روی دروازه یکدیگر صاحب چند موقعیت گلزنی شدند تا اینکه بازیکنان استقلال در دقیقه ۳+90 حملهای را به سمت دروازه سپاهان تدارک دیدند که یاسر آسانی توپ را به محوطه جریمه ارسال کرد و اسماعیل قلیزاده که در نیمه دوم وارد زمین شده بود با سر به توپ ضربه زد که حسینی توپ را دفع کرد و بار دیگر توپ به قلیزاده رسید که این بار ضربه این بازیکن به دیرک افقی دروازه برخورد کرد و برای بار سوم و در حالی که حزباوی در تلاش بود که به توپ برسد اما قلیزاده زودتر از او به توپ ضربه زد و موفق شد دروازه سپاهان را برای دومین بار در این بازی باز کند. با کسب سه امتیاز این بازی استقلال با ۲۵ امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد و سپاهان هم با ۳۰ امتیاز در صدر جدول باقی ماند.
بدین ترتیب در پایان نیم فصل، تیم سپاهان با ۳۰، پرسپولیس با ۲۷ و استقلال با ۲۵ امتیاز به ترتیب در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند و در انتهای جدول هم تیمهای شمسآذر با ۱۳ و مس رفسنجان با ۸ امتیاز در ردههای پانزدهم و شانزدهم قرار گرفتند.
تیمهایی که محتاط وارد زمین میشوند
در مجموع ۱۲۰ مسابقه نیمفصل اول، تنها ۲۰۶ گل به ثمر رسید؛ آماری که میانگین ۱.۷۱ گل در هر بازی را رقم میزند. این عدد، ضعیفترین آمار گلزنی در تمام نیمفصلهای اول تاریخ لیگ برتر ایران است. برای درک بهتر این افت، باید توجه داشت که حتی در فصلهایی که بهعنوان دورههای کمگل شناخته میشدند، چنین عددی سابقه نداشته است. در کل ادوار تاریخ لیگ برتر فقط در چهار لیگ یعنی لیگ بیست و یکم با ۴۲۵ گل و میانگین ۱.۷۹، هجدهم و بیست و چهارم با ۴۷۴ گل و میانگین ۱.۹۷ و لیگ بیستم با ۴۷۶ گل و میانگین ۱.۹۸ میانگین گلزنی زیر ۲ بوده اما حتی در همین لیگها هم در دور رفت ندیده بودیم تعداد گل تا این حد کم باشد. در مجموع ۴۹ نیمفصل برگزارشده در تاریخ لیگ برتر، فقط ۹ نیمفصل میانگین زیر ۲ گل داشتهاند:
نیم فصل اول لیگ شانزدهم با ۲۳۲ گل و میانگین ۱.۹۳
نیم فصل دوم لیگ هجدهم با ۲۲۱ گل و میانگین ۱.۸۴
نیم فصل دوم لیگ بیستم با ۲۳۴ گل و میانگین ۱.۹۴
نیم فصل اول لیگ بیست و یکم با ۲۱۲ گل و میانگین ۱.۷۶
نیم فصل دوم لیگ بیست و یکم با ۲۱۳ گل و میانگین ۱.۷۷
نیم فصل اول لیگ بیست و دوم با ۲۲۴ گل و میانگین ۱.۸۶
نیم فصل دوم لیگ بیست و سوم با ۱۹۷ گل و میانگین ۱.۶۴
نیم فصل اول لیگ بیست و چهارم با ۲۲۷ گل و میانگین ۱.۸۹
نیم فصل اول لیگ بیست و پنجم با ۲۰۶ گل و میانگین ۱.۷۱
این آمار به ویژه در شش فصل اخیر نشان میدهد فوتبال ایران هر روز در زمینه گلزنی فقیرتر میشود.
یکی از شاخصترین آمارهای این فصل، سهم بالای نتایج حداقلی است:
۲۰.۸۳ درصد مسابقات با تساوی بدون گل و ۲۹.۱۶ درصد با برد یک بر صفر به پایان رسیده است. یعنی ۵۰ درصد بازیها با کمگلترین نتایج ممکن تمام شدهاند. این آمار بهوضوح نشان میدهد که ترس از باخت، جای جسارت تاکتیکی را گرفته و بسیاری از تیمها با ذهنیت «نبازیم» وارد زمین میشوند. اگرچه کیفیت نامطلوب برخی زمینها نیز بیتأثیر نیست، اما واقعیت این است که بسیاری از مربیان با هدف «نباختن» وارد مسابقه میشوند، نه «بردن».