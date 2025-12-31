حس همکاری!(گفت و شنود)

گفت: افشای اسناد وابستگی جماعت اندک آشوبگر به رژیم صهیونیستی برخی از مدعیان اصلاحات را بدجوری عصبانی کرده و به ناسزاگویی واداشته است.

گفتم: مگر شعار «‌نه غزه نه لبنان‌»! را تارنمای فارسی‌زبان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی پیشنهاد نکرده بود؟! و یا مگر شعار «‌موشک‌ها را رها کن، فکر نان و هوا کن‌»! خواسته اعلام‌شده اسرائیل نیست؟! کجای این شعارها به مسائل معیشتی مردم ربط دارد؟!

گفت: پیشنهاد آشوب را نفتالی بنت نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، کانال ۱۵ رژیم، سخنگوی موساد، گادبان‌ مشاور نماینده اسرائیل در دفتر سازمان ملل و... مطرح کرده بودند و کیهان همه اسناد آن را هم منتشر کرده است. حالا چرا مدعیان اصلاحات از انتشار این اسناد عصبانی شده‌اند؟!

گفتم: کجای کاری؟! یکی از همین مدعیان اصلاحات توئیت زده و به آقای پزشکیان گفته است؛ صدای کیهان را خاموش کنید(!)

گفت: این هم یک نشانه دیگر از همراهی با رژیم صهیونیستی. از خون هزار و یکصد تن از هموطنانشان که به دست رژیم صهیونیستی شهید شده‌اند، احساس شرم نمی‌کنند؟!

گفتم: یارو از رفقایش پرسید اگر ببینید که من از یک قاتل وحشی حمایت می‌کنم، به این کار من چه می‌گویید؟ گفتند؛ حس همکاری!