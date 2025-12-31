فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۵۰۹
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

حس همکاری!(گفت و شنود)

گفت: افشای اسناد وابستگی جماعت اندک آشوبگر به رژیم صهیونیستی برخی از مدعیان اصلاحات را بدجوری عصبانی کرده و به ناسزاگویی واداشته است.
گفتم: مگر شعار «‌نه غزه نه لبنان‌»! را تارنمای فارسی‌زبان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی پیشنهاد نکرده بود؟! و یا مگر شعار «‌موشک‌ها را رها کن، فکر نان و هوا کن‌»! خواسته اعلام‌شده اسرائیل نیست؟! کجای این شعارها به مسائل معیشتی مردم ربط دارد؟!
گفت: پیشنهاد آشوب را نفتالی بنت نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، کانال ۱۵ رژیم، سخنگوی موساد، گادبان‌ مشاور نماینده اسرائیل در دفتر سازمان ملل و... مطرح کرده بودند و کیهان همه اسناد آن را هم منتشر کرده است. حالا چرا مدعیان اصلاحات از انتشار این اسناد عصبانی شده‌اند؟!
گفتم: کجای کاری؟! یکی از همین مدعیان اصلاحات توئیت زده و به آقای پزشکیان گفته است؛ صدای کیهان را خاموش کنید(!)
گفت: این هم یک نشانه دیگر از همراهی با رژیم صهیونیستی. از خون هزار و یکصد تن از هموطنانشان که به دست رژیم صهیونیستی شهید شده‌اند، احساس شرم نمی‌کنند؟! 
گفتم: یارو از رفقایش پرسید اگر ببینید که من از یک قاتل وحشی حمایت می‌کنم، به این کار من چه می‌گویید؟ گفتند؛ حس همکاری!

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ببخشید بجا نیاوردیم!(گفت و شنود)

خانم سخنگو! آن صدا شنیدنی بود، نه این صدا! (نکته)

زوزه اسرائیل برای ایجاد آشوب و انتقام از انسجام مردم ایران

لبنان؛ آغازی بر پایان برهه‌ای ۱۳ماهه؟(یادداشت روز)

اسرائیل و امارات چه خوابی برای عربستان دیده‌اند؟

مهندسی معکوس گرانی و تورم (مقاله وارده)

شبکه سازمان‌یافته آشوب را با مردم و بازاریان اشتباه نگیرید

اخبار ویژه

میلیاردها دلار از ارزهای صادراتی هفته آینده روانه بازار می‌شود

اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی