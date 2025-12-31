امارات با یک تهدید عقب کشید؛ خروج مزدوران ابوظبی از برخی مناطق یمن

سرویس خارجی-

بعد از ضرب‌الاجل 24ساعته عربستان به امارات، منابع نزدیک به «پیمان قبایل حضرموت» اعلام کردند نیروهای «شورای انتقالی جنوب یمن» (مزدوران امارات) از تعدادی از پایگاه‌های خود در مرکز استان حضرموت در شرق یمن عقب‌نشینی کردند.

ریشه‌های عمیق اختلافات بین رژیم سعودی و امارات به ترکیبی از رقابت‌های تاریخی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بازمی‌گردد که در پسِ ظاهری از اتحاد، همواره پنهان بوده است. از نظر تاریخی، اختلافات ارضی مانند مسئله البریمی و حس برتری عربستان به عنوان «برادر بزرگ‌تر» از دهه‌های پیش زمینه‌ساز تنش شده‌اند. در حوزه اقتصادی، رقابت بر سر سهم بازار نفت در اوپک و تلاش امارات برای تنوع‌بخشی اقتصادی در برابر وابستگی سنتی عربستان به نفت، حس رقابت برای جذب سرمایه را در ریاض تقویت کرده است. تفاوت‌های اساسی در سیاست‌خارجی نیز مهم است: عربستان زیاده‌خواهی‌هایش کمابیش محدود در رویکردی سنتی است، در حالی که امارات زیاده‎‌خواهی‌های خود را عمل‌گرایانه‌تر پیش می‌برد و گاهی با منافع غربی و اسرائیلی همسو شده است (بسیار بیشتر از عربستان که در همسویی کُند بوده است). این تفاوت‌ها در بحران‌هایی چون یمن، لیبی و سودان آشکار شده است؛ عربستان بر حفظ وحدت سرزمینی تأکید دارد اما امارات از گروه‌های محلی برای گسترش نفوذ حمایت می‌کند. با ظهور رهبران جاه‌طلب در این دو سرزمینِ شیخ‌نشین، «محمد بن سلمان» و «محمد بن زاید»، این رقابت شخصی‌تر شده و ثبات شورای همکاری خلیج‌فارس را تهدید می‌کند و می‌تواند به افزایش دخالت قدرت‌های خارجی منجر شود.

آبروریزی بزرگ برای امارات

اگر ماجرا همین باشد که پیش چشم ماست و ابعاد پنهان دیگری نداشته باشد، رسوایی بزرگی برای اماراتی‌ها به بار آمده است! بعد از این‌که عربستان به امارات ۲۴ ساعت مهلت داد تا نیروهای خود را از خاک یمن خارج کند، منابع نزدیک به «پیمان قبایل حضرموت» (نزدیک به رژیم سعودی) اعلام کردند که «نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن» (مزدوران امارات) از تعدادی از پایگاه‌ها در مناطق «غیل بن یمین» و «غیل بن وزیر» در شمال‌شرق شهر المکلا مرکز استان حضرموت، در شرق یمن، عقب‌نشینی کردند. روز ‌سه‌شنبه بود که در پی اختلافات پیش آمده بین امارات و عربستان بعد از کنترل نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن بر مناطق زیادی از شرق این کشور، وزارت دفاع امارات اعلام کرد که تصمیم به پایان دادن به فعالیت باقی‌مانده برخی تیم‌های «مبارزه با تروریسم» در یمن گرفته و این اقدام با هدف حفظ امنیت و سلامت نیروها و در هماهنگی کامل با شرکای ذی‌ربط انجام می‌شود.

موج تمسخر امارات در فضای مجازی

به گزارش «مهر» به نقل از «عربی ۲۱»، بیانیه وزارت دفاع امارات درخصوص این‌که مأموریت نیروهای این کشور در یمن به خواست خود ابوظبی به پایان رسیده موجی از تمسخر کاربران فضای مجازی را به دنبال داشته است چراکه این اقدام امارات تنها چند ساعت بعد از هشدار تند‌و‌تیز عربستان خطاب به این کشور صورت گرفت. کاربران فضای مجازی با تمسخر عبارت به «خواست خود امارات» تأکید کردند که این بیانیه تلاش برای سرپوش گذاشتن بر شکست ابوظبی به شمار می‌رود. آن‌ها اضافه کردند: «بیانیه امارات طوری تنظیم شده که گویی کسی هشدار عربستان خطاب به ابوظبی را نشنیده است.» این کاربران نوشتند: «باشد که به خواست خود از سودان و لیبی نیز خارج شوند.»

عربستان: در برابر هر تهدیدی تردید نخواهیم کرد

در پی بالا گرفتن تنش‌ها با امارات در جنوب یمن، کابینه عربستان با تشکیل جلسه خود به ریاست ملک «سلمان بن عبدالعزیز» در ریاض، بر اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت ملی کشور تأکید کرد. این کابینه از امارات خواست که به تقاضای دولت (مستعفی) در عدن مبنی بر خروج نیروهای اماراتی از یمن ظرف مدت (۲۴) ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از شورای انتقالی جنوبی و هر طرف دیگری در داخل یمن، پاسخ مثبت دهد. همچنین وزیران خارجه آمریکا و عربستان طی تماسی تلفنی درباره تحولات یمن رایزنی کردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که طرفین درباره تنش‌ها در یمن و امنیت منطقه تبادل‌نظر کردند. وزارت امورخارجه کشورهای عمان، قطر، مصر و کویت نیز، روز سه‌شنبه، بر لزوم کاهش فوری تنش‌ها و احترام به حاکمیت و امنیت ملی یمن تأکید کردند.

فراخوان مزدوران امارات!

اعراب مثلی دارند به این مضمون که «الغريقُ يتشبَّثُ بکلّ حشيش»؛ «کسی که در حال غرق شدن است به هر تکه چوبی چنگ می‌زند»! این مثل خیلی به مزدوران اماراتی در یمن صدق می‌کند. در سایه تشدید بحران داخلی در مناطق تحت کنترل مزدوران امارات و عربستان، جدایی‌طلبان جنوب یمن فراخوان برگزاری تجمع صادر کردند! شورای انتقالی جنوب یمن (وابسته به امارات) با صدور فراخوانی از عناصر و هواداران خود خواست در شبوه واقع در جنوب این کشور تجمع کنند. این شورا تأکید کرد که فراخوان تجمع امروز با هدف حمایت از درخواست اعلام استقلال جنوب یمن برگزار می‌شود. مشخص است وقتی «پدرخوانده» آن‌ها یعنی امارات از وحشتِ «برادر بزرگ‌تر» جا زده است، دیگر مجال چندانی برای مزدبگیرها نمی‌ماند! البته باز باید این نکته را یادآور شد که اگر ماجرا همین باشد که در پیش چشم داریم و متغیر پنهان دیگری این میان دخیل نباشد.

رسانه‌ها چه می‌گویند؟

روزنامه آمریکایی «وال‌استریت‌ژورنال» با اشاره به درگیری‌های اخیر میان نیروهای وابسته به عربستان با نیروهای جدایی‌طلب تحت حمایت امارات نوشته است که این تشدید تنش میان چالشی دیپلماتیک برای آمریکا محسوب می‌شود. روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» نیز با اشاره به این درگیری‌ها نوشت: «حملات هوائی اخیر نیروهای وابسته به ریاض به یک کشتی در بندر المکلا اختلاف میان این دو کشور عربی را آشکار ساخته است.» همچنین «فؤاد ابراهیم»، تحلیلگر سعودی، تأکید کرد که تحرکات امارات در منطقه به‌ویژه در یمن و سودان همسو با نقشه‌های رژیم صهیونیستی است؛ امارات برای تجزیه یمن تلاش می‌کند. اختلافات میان عربستان و امارات بر سر یمن تنها یک درگیری داخلی نیست بلکه نزاع بر سر منافع است. تجاوزات این کشورها علیه یمن هیچ مشروعیت سیاسی یا قانونی ندارد. «عبدالباری عطوان» هم، در روزنامه «رأی الیوم»، تنش بین عربستان و امارات را مقدمه فروپاشی شورای همکاری خلیج‌فارس دانست و گفت که آمریکا و اسرائیل به عنوان برندگان این تنش، قراردادهای تسلیحاتی به طرفین تحمیل خواهند کرد.

سومالی‌لند چرا به رسمیت شناخته شد؟

خبر دیگر از سومالی‌لند است که وضعیتی کمابیش مشابه با جنوب یمن دارد، همان‌طور که در جنوب یمن اسرائیل حامی تجزیه‌طلبان است، در سومالی‌لند هم از تجزیه‌طلبان حمایت می‌کند تا از موقعیت استراتژیک سومالی‌لند برای ضربه‌زدن به مقاومت یمن (در شمال) استفاده کند. حالا رئیس‌جمهور سومالی به «الجزیره» گفته است که طبق اطلاعات اطلاعاتی ما، سومالی‌لند سه شرط اسرائیل را در ازای به رسمیت شناختن توسط اسرائیل پذیرفته است: «اسکان مجدد فلسطینی‌ها، ایجاد پایگاه نظامی اسرائیل در سواحل خلیج عدن و پیوستن سومالی‌لند به توافق‌نامه‌های ابراهیم. این توافق‌نامه‌ها مجموعه‌ای از معاهدات هستند که عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی را برقرار می‌کنند. امارات، بحرین، مراکش و سودان این توافق‌نامه‌ها را امضا کرده‌اند.» همچنین، همزمان با این اظهارنظر، ده‌ها هزار نفر از شهروندان سومالی در سراسر این کشور در اعتراض به اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن منطقه سومالی‌لند دست به تظاهرات زدند.