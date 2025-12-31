نیویورکتایمز: آمریکا ۱۰ روز است نمیتواند یک نفتکش خالی ونزوئلا را تصرف کند
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز گزارش داد که با گذشت 10 روز همچنان ارتش آمریکا نتوانسته است یک نفتکش خالی ونزوئلا را تصرف کند.
در گزارش این روزنامه آمده است: نفتکش غولپیکر بلا-۱ روز ۲۱ دسامبر(30 آذر) تلاش گارد ساحلی آمریکا برای توقیف خودش را ناکام گذاشت و با تغییر مسیر توانست از محاصره دریایی آمریکا فرار کند. کشتی اخیراً مسیر خود را به سمت شمالغربی تغییر داده و به نظر میرسد به جای حرکت به سمت دریای مدیترانه، به سویگرینلند یا ایسلند در حرکت باشد. نیویورکتایمز نوشته خدمه این نفتکش اخیراً پرچم روسیه را روی بدنه کشتی نقاشی کردهاند تا خودشان را تحت حمایت روسیه نشان دهند. باور بر این است که در حال حاضر هیچ محمولهای روی عرشه ندارد. این روزنامه آمریکایی مدعیست از ۱۷ دسامبر(26 آذر) دستگاه فرستنده موقعیتیاب (ترانسپوندر) کشتی خاموش شده و ردیابی آن از سوی رسانهها ممکن نیست. به ادعای نیویورکتایمز، این نفتکش به دلیل حمل نفت ایران تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد.