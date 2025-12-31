دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه وظیفه همه مسئولان، حل مشکلات مردم به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت است، گفت: دشمنان ایران اسلامی نمی‌توانند عصبانیت خود از حماسه‌سازی مردم شجاع و آگاه ایران در جنگ ۱۲ روزه را پنهان کنند و در پی انتقام از این ملت رشید هستند.

آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در آغاز جلسه این شورا ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد امام محمد تقی‌(ع) خاطرنشان کرد: میلاد باسعادت این امام بزرگوار خنثی‌کننده بسیاری از فتنه‌ها و انحراف‌ها بود و حیات مجاهدانه ایشان عظمت مقام امامت را به تصویر کشید و موجب گسترش معارف ناب اسلامی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، وی افزود: دوران امامت آن حضرت دوران امتحان سخت خواص جامعه بود و با وجود برخی لغزش‌ها، بصیرت مؤمنانه شیعیان بصیر مانع انحراف جامعه از مسیر امامت شد.

دبیر شورای نگهبان همچنین با اشاره به اینکه در آستانه سالروز میلاد امیرالمؤمنین امام علی‌(ع) قرار داریم، گفت: شخصیت گرانقدر امیرالمؤمنین‌(ع) مصداق عینی تمام فضائل انسانی و ارزش‌های الهی است و ذکر فضائل ایشان تکلیف تعطیل‌ناپذیر ارادتمندان واقعی آن حضرت است.

آیت‌الله جنتی افزود: زندگی شخصی و سیره حکومتی امام علی‌(ع) میزان حق است و با این میزان می‌توان حق‌مداری افراد و حکومت‌ها را سنجید. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد: امروز مردم ایران هدف جنگ ترکیبی ناجوانمردانه استکبار جهانی هستند؛ دشمنان استقلال و عزت ملت ایران با توطئه در حوزه‌های مختلف در پی پشیمان کردن مردم از ایستادگی در برابر ظلم‌اند.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، وظیفه همه مسئولان، حل مشکلات مردم به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت است.

آیت‌الله جنتی با اشاره به پایداری ملت ایران گفت: دشمنان ایران اسلامی نمی‌توانند عصبانیت خود از حماسه‌سازی مردم شجاع و آگاه ایران در جنگ ۱۲ روزه را پنهان کنند و در پی انتقام از این ملت رشید هستند.

اعتکاف؛ جلوه ایمان جوانان

دبیر شورای نگهبان در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف ماه رجب تصریح کرد: اعتکاف، آئینی سرشار از معنویت و مبتنی بر الگوی تربیتی اسلام است و خوشبختانه هر سال بر اشتیاق مردم به‌ویژه جوانان برای حضور در این مراسم افزوده می‌شود.

وی اظهار داشت: حضور مؤمنانه جوانان در مساجد در ایام اعتکاف، نشان‌دهنده شکست توطئه‌های فرهنگی دشمنان است.