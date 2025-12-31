رئیس دادگستری شهرستان فسا با رد شایعات شکل‌گرفته در مورد کشته ‌شدن فردی به نام مهدی سماواتی در جریان هجوم به فرمانداری فسا گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و صرفا طرح شایعه از سوی معاندین است.

به گزارش خبرگزاری میزان ، حامد استوار در خصوص تصاویر منتشرشده از حمله به فرمانداری فسا اظهار داشت: در هجوم تعدادی افراد به فرمانداری قسمتی از شیشه و در نگهبانی فرمانداری تخریب شده است. در ادامه این حا‌دثه و ورود نیروی انتظامی چهار تن از مهاجمان بازداشت شدند.

استوار افزود: در جریان این حمله سه تن از مأموران نیروی انتظامی نیز زخمی شدند.

وی همچنین با رد شایعات شکل‌گرفته در مورد کشته‌شدن فردی به نام مهدی سماواتی در جریان این هجوم گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و صرفاً طرح شایعه از سوی معاندین است.

رئیس حوزه قضایی فسا ادامه داد: شناسایی افراد مهاجم حکایت از آن دارد که تعدادی از مهاجمان به فرمانداری فسا از اهالی این شهرستان نیستند.