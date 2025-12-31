فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۴۷۹
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
رئیس دادگستری شهرستان فسا:

کشته‌شدن یک نفر در جریان حمله به فرمانداری فسا صحت ندارد

رئیس دادگستری شهرستان فسا با رد شایعات شکل‌گرفته در مورد کشته ‌شدن فردی به نام مهدی سماواتی در جریان هجوم به فرمانداری فسا گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و صرفا طرح شایعه از سوی معاندین است.
به گزارش خبرگزاری میزان ، حامد استوار در خصوص تصاویر منتشرشده از حمله به فرمانداری فسا اظهار داشت: در هجوم تعدادی افراد به فرمانداری قسمتی از شیشه و در نگهبانی فرمانداری تخریب شده است. در ادامه این حا‌دثه و ورود نیروی انتظامی چهار تن از مهاجمان بازداشت شدند.
استوار افزود: در جریان این حمله سه تن از مأموران نیروی انتظامی نیز زخمی شدند.
وی همچنین با رد شایعات شکل‌گرفته در مورد کشته‌شدن فردی به نام مهدی سماواتی در جریان این هجوم گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و صرفاً طرح شایعه از سوی معاندین است.
رئیس حوزه قضایی فسا ادامه داد: شناسایی افراد مهاجم حکایت از آن دارد که تعدادی از مهاجمان به فرمانداری فسا از اهالی این شهرستان نیستند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ببخشید بجا نیاوردیم!(گفت و شنود)

خانم سخنگو! آن صدا شنیدنی بود، نه این صدا! (نکته)

زوزه اسرائیل برای ایجاد آشوب و انتقام از انسجام مردم ایران

لبنان؛ آغازی بر پایان برهه‌ای ۱۳ماهه؟(یادداشت روز)

اسرائیل و امارات چه خوابی برای عربستان دیده‌اند؟

مهندسی معکوس گرانی و تورم (مقاله وارده)

شبکه سازمان‌یافته آشوب را با مردم و بازاریان اشتباه نگیرید

اخبار ویژه

میلیاردها دلار از ارزهای صادراتی هفته آینده روانه بازار می‌شود

اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی