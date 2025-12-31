تقابل سپاهان و استقلال در آخرین بازی نیم فصل اول لیگ برتر
سپاهان و استقلال در آخرین دیدار نیم فصل اول لیگ برتر، امروز به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
دو تیم سپاهان اصفهان و استقلال امروز پنجشنبه 11 دی 1404 در چارچوب دیدار معوقه هفته دهم لیگ برتر، از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم میروند. این دو تیم تا امروز ۸۳ تقابل رسمی داشتهاند که سهم سپاهان ۳۱ برد و سهم استقلال ۳۲ برد بوده است. ۲۰ دیدار از تقابلهای این دو تیم نیز با تساوی به پایان رسیده است. در تقابلهای لیگ برتری، هر دو تیم ۱۷ برد داشتهاند. استقلال با ۳۱ باخت، به هیچ تیمی به اندازه سپاهان نباخته است. سپاهان نیز بیش از هر تیمی به استقلال باخته است. رضا عنایتی و لئون استپانیان با ۶ گل، برترین گلزنان تقابلهای سپاهان و استقلال هستند. تقابل این دو تیم ۲۱۱ گل داشته است که سهم سپاهان ۱۰۲ گل و سهم استقلال ۱۰۹ گل بوده است.
در ترکیب حال حاضر دو تیم اعضای مشترکی زیادی از جمله خسرو حیدری و ووریا غفوری (مربی)، سید حسین حسینی، میلاد زکیپور، محمد دانشگر، امید نورافکن، آرش رضاوند، صالح حردانی، عارف غلامی، رامین رضائیان، اسماعیل قلیزاده، آرمین سهرابیان، کاوه رضایی و حسین گودرزی وجود دارد. تقابل امروز، اولین تقابل سید حسین حسینی و آرش رضاوند پس از جدایی پر حاشیه از استقلال است. حسینی که پس از نزدیک به یک دهه از استقلال جدا شد، سابقه ۲ تقابل با استقلال دارد که در آن دیدارها، ۴ گل خورده و موفق به ثبت کلینشیت نشده است. حسینی در این دو تقابل، به یک تساوی و یک شکست بسنده کرده است.
تقابلهای دو تیم تا امروز ۲۲ کارت قرمز داشته که استقلال ۱۳ و سپاهان ۹ کارت قرمز دریافت کردهاند. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در دو تقابل قبلی خود با سپاهان، ۲ شکست را تجربه کرده است. محرم نویدکیا در ۶ تقابل با استقلال، ۳ برد، ۲ تساوی و ۱ شکست داشته است. دیدار فردا اولین تقابل رودرروی این دو چهره است. سپاهان با کسب ۱۰ امتیاز خانگی ششمین میزبان برتر لیگ و استقلال با کسب ۱۰ امتیاز خارج از خانه، هفتمین مهمان برتر لیگ بوده است. سپاهان با خلق امید گل ۲۰/۹۵ سومین تیم برتر هجومی لیگ است و استقلال با خلق امید گل ۲۱/۲ دومین تیم برتر هجومی این فصل لیگ برتر از لحاظ خلق امید گل است.
در ۴۳ تقابل سپاهان و استقلال در اصفهان، سپاهانیها ۲۱ برد و استقلالیها ۱۰ برد کسب کردهاند و ۱۲ دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است. سپاهان در ۸ دیدار آخر خود در لیگ برنده بوده است و در صورت شکست استقلال، به رکورد بیشترین برد متوالی در تاریخ لیگ برتر ایران دست پیدا میکند. استقلال در ۵ دیدار اخیر خود در تمامی رقابتها به ۱ برد، ۳ تساوی و ۱ شکست دست پیدا کرده است. سپاهان نیز در ۵ دیدار آخر خود به ۴ برد و یک شکست در جام حذفی دست پیدا کرده است. در ۵ رویارویی دو تیم با يکديگر، هر تیم ۱ برد داشته و ۳ دیدار نیز مساوی شده است.
قضاوت دیدار امروز برعهده وحید کاظمی است. او در ۲۲ قضاوت برای استقلال، ۹ برد، ۸ تساوی و ۵ شکست این تیم را سوت زده است. کاظمی ۱۹ قضاوت برای سپاهان داشته است. سپاهان با قضاوتهای کاظمی به ۱۱ برد، ۴ تساوی و ۴ شکست دست یافته است. دیدار فردا دومین قضاوت کاظمی در دیدارهای سپاهان و استقلال است. دیدار قبلی با برد سپاهان همراه بوده است.
رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی از لیست استقلال برای بازی برابر سپاهان خط خوردند.
تیم فوتبال استقلال امروز (پنجشنبه، ۱۱ دی) در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر به مصاف سپاهان خواهد رفت. آبیپوشان که با شکست برابر گلگهر پا به میدان این مسابقه میگذارند برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز مبرم به کسب حداکثر امتیاز از این بازی دارند. با این وجود ریکاردو ساپینتو بار دیگر روی نام رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی برای این بازی خط کشید و این دو بازیکن را از فهرست دیدار امروز خارج کرد. سرمربی استقلال پیش از این از جدایی رامین رضاییان در نیم فصل را خبر داده بود.
رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که دیدار تیمهای سپاهان و استقلال ۵۰-۶۰ هزار تماشاگر خواهد داشت.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال اعلام کرد دیدار امروز تیمهای سپاهان و استقلال با حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. تاج با اعلام این مطلب اظهار کرد: فردا (امروز) بازی در اصفهان یک مسابقه فوتبال است که فکر میکنم ۵۰-۶۰ هزار تماشاگر خواهد داشت.
پیش از این اعلام شده بود که به دلیل برودت هوا احتمالا این دیدار بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.