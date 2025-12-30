



دولت و مجلس و قوه قضائیه، به همان میزان که رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم از جمله اصناف و بازاریان را در اولویت و فوریت قرار می‌دهند، باید از اشتباه محاسباتی و افتادن در تله پادوهای اسرائیل و آمریکا و انگلیس پرهیز کنند.

مردم به ویژه اصناف و بازاریان، با مشکلات اقتصادی جدی درگیر هستند که عرصه را بر فعالیت و معیشت آنها سخت می‌کند و موجب نارضایتی و گلایه و اعتراض‌شان می‌شود. بخشی از این مشکلات، ناشی از تحریم‌های خصمانه دشمن و بخش دیگر که مهم‌تر هم هست، به برخی بی‌تدبیری‌ها یا سوء‌تدبیر‌های داخلی برمی‌گردد.

تجربه دهه گذشته در قالب چند دور مذاکره و نرمش و اعتماد به دشمن، نشان داده که دشمن، تحریم‌ها را ابزار مؤثر خود در فقدان گزینه نظامی معتبر می‌داند و از آن دست نمی‌کشد، بلکه مذاکره را مسیر تحمیل توقعات زیاده‌خواهانه و فشار بیشتر تلقی می‌کند. در مقابل عملکرد دولت سه ساله شهید رئیسی نشان داد که می‌توان با تدابیر درونزا، بر بخش مهمی از مشکلات تحمیلی دشمن فائق آمد و رشد اقتصادی را احیا کرد.

در چنین شرایطی، معطلی دولت چهاردهم در تله و توهم «حل مشکلات از مسیر مذاکره»، موجب شد که پس از چندین ماه اتلاف وقت، با خیانت و حمله مشترک آمریکا و اسرائیل غافلگیر شود. و این در حالی بود که برخی مشاوران و مدیران ارشد دولت در اثر القائات شبکه نفوذ، مدعی نزدیک بودن توافق با ترامپ و جذب دو هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی بودند!

نتیجه یک سال معطلی در سراب مذاکرات و متوقف کردن برخی روندهای اصلاحی دولت شهید رئیسی، افزایشی شدن روند تورم بود که موجب گلایه‌مند شدن مردم شد. با این وجود، قاطبه مردم می‌دانند و تشخیص می‌دهند که باید میان گلایه و حتی اعتراض به شرایط نامطلوب اقتصادی، و بازی در نقشه آشوب‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی «مثلث موساد- سیا و ‌ام آی سیکس انگلیس» فاصله‌گذاری کرد. جنگ 12 روزه در این‌باره، درس بزرگی برای مردم ما بود که موجب بالاترین اتحاد و انسجام اجتماعی، و شکست باور نکردنی اسرائیل و آمریکا شد.

دشمن خیال کرده بود با تحمیل جنگ، موجب دو دستگی در کشور و فروپاشی ایران می‌شود و هنگامی به حماقت خود پی برد که دیگر دیر شده بود و موشک‌های ایران، امنیتی‌ترین و دفاع شده‌ترین مراکز اقتصادی و نظامی و فناوری رژیم صهیونیستی را شخم می‌زدند.

طی شش ماه گذشته، دشمن هر روز وانمود کرده که فردا مجدداً به ایران حمله می‌کند! اما در این شش ماه به خاطر انسجام ملت ایران و اقتدار نظامی کشورمان نتوانسته غلطی بکند. بنابراین، جنگ نظامی ناکام را به حوزه سیاسی- اقتصادی کشانده تا بلکه بتواند میان مردم و دولت و حاکمیت شکاف بیندازد و انتقام شکست در جنگ نظامی را یک‌جا از مردم و نظام بگیرد.

واسطه این جنگ پیچیده، پایورانی هستند که در رسانه و کانال، برخی شرکت‌ها، صرافی‌ها، و ایضاً در میان برخی مشاوران و مدیران حضور دارند و تلاش می‌کنند با تحرکات مسموم خود، هم دولت و نظام را به اشتباه محاسباتی بیندازند، هم دولت را به سوء‌تدبیر بکشانند و هم از طریق برخی تحرکات تند و رادیکال در کف خیابان و بزرگ‌نمایی‌های رسانه‌ای، آشوب‌افکنی مزدوران آموزش دیده سرویس‌های بیگانه را جای متن توده مردمی جا بزنند که هرگز حاضر نشده‌اند پهلو به پهلوی مزدوران دشمن شده یا برای آنها کوچه باز کنند. عملیات این روزها توسط تیم‌های چند ده نفره در برخی مناطق تهران و چند شهر دیگر، عملیاتی است که در کنار ارعاب و تهدید کسبه و تعطیلی اجباری کسب و کارها، می‌خواهد «مردم ربایی» کند و خود حقیر و وطن‌فروش خود را توده مردم جا بزند.

شعارهایی مانند «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»، جانبداری از رژیم با لگد بیرون انداخته شده پهلوی و نوچه بی‌بهای اسرائیل (ربع پهلوی) در کنار برخی فحاشی‌ها نشان می‌دهد که این عناصر سازمان یافته تنها چیزی که دغدغه‌اش را ندارند اقتصاد و معیشت مردم است و دنبال آن هستند که عقده ناگشوده دشمنان ملت ایران در جنگ نظامی و تحریم اقتصادی را تخلیه کنند.

یادآور می‌شود رهاورد هر نوع آشوب و بی‌ثباتی سفارشی در کشورمان در سال‌های 88 و 98 و 1401، تشجیع بیشتر دشمن برای تحریم‌های افزونتر و همچنین افزایش تورم در کنار کاهش رشد اقتصادی بوده است.

به عنوان مثال در حالی که بورس در هفته اخیر روند رشد را طی می‌کرد، دیروز با ریزش تند ۱۰۲ هزار واحدی مواجه شد. تحریم‌های فلج‌کننده سال 1389 و 1390 نیز نتیجه آشوب سال 1388 بود. همچنین رادیو فردا، ارگان سازمان سیا، اواسط آبان ۱۴۰۱ (وسط فتنه همان زمان)، گزارش‌هایی با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» را منتشر کرد که اشاره‌ای سربسته، به گوشه‌ای از آثار مخرب اغتشاشات بر اقتصاد ایران بود.

مطابق آنچه گفته شد دولت و دو قوه دیگر باید برای قدرشناسی از توده مردم، بهبود شرایط اقتصادی از طریق برخی تدابیر جدید را در اولویت قرار دهند و ضمناً با گروه آشوب‌افکن و ساختارشکن سازمان یافته که با ارعاب و تهدید، کسبه و فعالان اقتصادی را مجبور به تعطیلی فعالیت خود می‌کنند، برخورد قاطع و درخور داشته باشند و مانع از تحمیل رکود به اقتصاد ملی و کسبه و اصناف شوند.

ادبیات این روزهای برخی مقامات صهیونیستی و آمریکایی در آشکار کردن حمایت از شبکه سازمان یافته شرارت و آشوب به اندازه کافی گویاست.