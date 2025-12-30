وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را در ارتباط با ایران وضع کرد.

رسانه آمریکایی «رویترز» روز سه‌شنبه (9 دی‌ماه 1404) از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران خبر داد. به گزارش رویترز به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۵ ایرانی به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. وبگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) ۱۰ فرد و نهاد مستقر در ونزوئلا و ایران، از جمله یک شرکت ونزوئلایی که در تجارت پهپاد (UAV) ایران با ونزوئلا مشارکت داشت، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۶ فرد شامل ۵ ایرانی و یک ونزوئلایی به همراه ۴ نهاد (شخصیت حقوقی) شامل شرکت‌هایی در ایران و ونزوئلا، تحریم شده‌اند.