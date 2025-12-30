ببخشید بجا نیاوردیم!(گفت و شنود)

گفت: کانال فارسی‌زبان سخنگوی موساد برای عده‌ای که دیروز در یکی از نقاط تهران دست به آشوب زده بودند، توئیت زده و نوشته است «با هم به خیابان‌ها بیایید. وقتش رسیده. ما همراه شما هستیم. نه تنها از راه دور بلکه همراهتان هستیم»!

گفتم: یکشنبه شب هم ولید گادبان(Waleed Gadban) مشاور نماینده اسرائیل در دفتر سازمان ملل توئيت زده و عوامل خود را برای حضور در خیابان دعوت کرده بود(!)

گفت: با این حال، یکی از سایت‌های وابسته به مدعیان اصلاحات به

گفت و شنود دیروز کیهان اعتراض کرده است که چرا شمار آشوبگران را تعدادی اندک نوشته است؟!

گفتم: به این نکته در گفت و شنود که آنها را پادوهای اسرائیل نوشته بودیم اعتراض نکرده است؟!

گفت: نه! فقط اعتراض کرده که چرا تعدادشان را کم نوشته‌اید! یعنی با زبان بی‌زبانی به پادوئي آنها برای رژیم صهیونیستی اعتراف کرده و عصبانی شده که تعدادشان را کم نوشته‌ایم!

گفتم: باید از گردانندگان این سایت مدعی اصلاحات پوزش خواست. حق دارند! ولی تقصیر کیهان نیست. چون نمی‌دانست که آنها را هم باید به تعداد پادوها اضافه کند. به هر حال باید گفت؛ ببخشید که شما را نشناخته و بجا نیاورده بودیم!