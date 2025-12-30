دیروز مردم ایران اسلامی در سراسر کشور با حضوری تماشایی در سالگرد حماسه ۹ دی، ضمن نمایش وحدت ملی در برابر جنگ ترکیبی، پیروزی در نبرد ۱۲ روزه را جشن گرفتند و با شعارهای کوبنده، پاسخی قاطع به تهدیدات اخیر استکبار دادند.

صدای مردم آگاه و وفادار ایران اسلامی دیروز در یوم‌الله ۹ دی در سراسر کشور طنین‌انداز شد و بار دیگر پایبندی عمیق ملت به ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شد؛ این صدا، همان فریاد ولایتمداری و دفاع قاطعانه از دستاوردهای نظام است که هرگز تحت تأثیر فتنه‌ها و توطئه‌های خارجی قرار نخواهد گرفت. این حضور گسترده و وحدت‌بخش، پاسخی کوبنده به هسته‌های سازمان‌یافته اغتشاشگری بود که تلاش داشتند با سوءاستفاده از انتقاد و دغدغه‌های کسبه و بازار در زمینه التهابات اقتصادی، امنیت و آرامش ملی را هدف قرار دهند. ملت بزرگ ایران با آگاهی و بصیرت خود، میان صدای اعتراضات و موج مخرب تجزیه‌طلبان و آشوبگران تمایز قائل شدند.

ایران اسلامی روز سه‌شنبه تابلویی از تنوع اقلیمی اما وحدت آرمانی بود. از سرمای استخوان‌سوز «امامزاده عبدالله» همدان و آفتاب کم‌جان زمستانی‌اش تا هوای مطبوع بندرعباس، خیابان‌ها مملو از جمعیتی بود که فارغ از تفاوت‌های جغرافیایی، یکصدا بر تداوم راه انقلاب و ولایت تأکید کردند. اجتماع باشکوه گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی دیروز در ۹۰۰ نقطه ایران برگزار شد و فضای کشور رنگ‌وبوی حماسی داشت. در قزوین طنین شعار «حیدر حیدر» فضائی پرشور آفرید و در بوشهر، پیش از آنکه خورشید کامل بتابد، پرچم‌های سه‌رنگ در دست خانواده‌ها به اهتزاز درآمد. مردم سمنان نیز همچون «سیلی خروشان» به میدان آمدند تا فریاد بزنند که تا پای جان بر سر اصول ایستاده‌اند.

این حضور گسترده نشان داد که سرمای هوا و دشواری‌های ظاهری، هیچ‌گاه مانعی در برابر عزم راسخ ملت ایران برای دفاع از بصیرت، وحدت ملی و مقابله با توطئه‌های دشمنان نبوده و مردم در بزنگاه‌های تاریخی، همواره با هوشیاری و آگاهی در صحنه حاضر می‌شوند.

سردار فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه در تربت‌حیدریه این پیروزی‌ها را فرامادی خواند و گفت: «این دستاوردها تنها در چارچوب امدادهای غیبی و نصرت الهی قابل تبیین است؛ شرط آن نیز استقامت، صبر و مجاهدت است.» او تأکید کرد که وعده خدا حق است.

سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه نیز در اردبیل گفت: «جنگ ۱۲ روزه یک پدیده بی‌نظیر در کل تاریخ جنگ‌های نامتقارن است... این جنگ، تنها نبرد با رژیم صهیونیستی نبود، بلکه جنگی با قدرت‌های غربی و ناتو بود» که در اندیشکده‌های غرب بحث می‌شود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین هم در تجمع مردمی گرامیداشت حماسه نهم دی‌ماه اظهار داشت: این رویداد نماد انسجام ملی و پاسخی خردمندانه و مؤثر ملت ایران به طراحی‌های دشمنان علیه انقلاب و جمهوری اسلامی است و امروز نیز می‌تواند الگویی برای مقابله با تهدیدات باشد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد نیز نهم دی را «یوم‌الله» خواند و تأکید کرد: مردم ایران با حضور آگاهانه و میلیونی خود در سال ۸۸، فتنه دشمن را خنثی کردند و این جریان درس اتحاد ملت برای آینده انقلاب است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی هم نهم دی‌ماه را از مصادیق بارز ایام‌الله دانست و تأکید کرد: حماسه ۹ دی، جلوه‌ای ماندگار از هوشیاری، ایمان، انسجام و حضور مسئولانه ملت ایران در صیانت از اسلام، انقلاب و اصل مترقی ولایت فقیه است.

وحدت شیعه و سنی؛ صدای بلند کردستان

مرزداران غیور کشور پیامی از جنس برادری مخابره کردند. ماموستا احسن اداک در کردستان گفت: «۹ دی نماد بیداری ایمانی و بصیرت مردم ایران است.» ماموستا کریمی، امام جمعه بانه نیز بر لزوم هم‌افزایی تأکید کرد و افزود: «روحانیون، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی باید با همکاری یکدیگر پیام‌ها را منتقل کنند».

حجت‌الاسلام حسینعلی ‌سعدی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در اجتماع مردم کرج با تأکید بر اینکه ولایت فقیه یک راهبرد تاریخی و بنیادین برای حفظ جمهوریت و منافع ملی کشور است، گفت: «تجربه انقلاب اسلامی و حوادثی همچون فتنه ۸۸ نشان داد که صیانت از رأی مردم، عزت ملی و انسجام اجتماعی در سایه هدایت و حکمت رهبری محقق می‌شود».

جنگ ترکیبی؛ اقتصاد و فرهنگ در سیبل دشمن

در شهرکرد، آیت‌الله خاتمی لایه‌های پنهان دشمنی را تشریح کرد. او گفت: «دشمن در عرصه‌های نظامی، رسانه‌ای، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به‌صورت همزمان فعال است.» وی فشار اقتصادی را پنجمین بخش این جنگ دانست که هدفش پراکندن مردم از اطراف نظام با ابزار معیشت و دشواری‌های اقتصادی است.

در اصفهان، سردار سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی - سیاسی فرماندهی کل قوا با پیوند دادن وقایع تاریخی گفت: «دشمنان تصور می‌کردند با فشار خارجی و ایجاد شکاف داخلی می‌توانند کشور را به سمت ناامنی و حتی تجزیه سوق دهند، اما اتحاد و انسجام مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۹ دی، محاسبات آنان را به‌هم زد».

مردم تهران نیز با وجود برودت هوا و وزش باد شدید، با حضوری پرشور و معنادار در راهپیمایی یوم‌الله ۹ دی در میدان امام حسین(ع)، بار دیگر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت‌فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.

در تهران، از ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر، میدان امام حسین(ع) میزبان اجتماع گسترده مردمی به مناسبت سالگرد یوم‌الله نهم دی بود. اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و مقابله با فتنه‌ها تأکید کردند.

در جای‌جای میدان، دست‌نوشته‌هایی با مضامین انقلابی و ولایی به چشم می‌خورد؛ نوشته‌هایی چون «۹ دی روز بصیرت ملت»، «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، «لبیک یا خامنه‌ای» و «فتنه‌گر، حامی صهیونیست» که نشان‌دهنده نگاه آگاهانه مردم به حوادث گذشته و شرایط امروز کشور است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»، «حسین، حسین شعار ما است شهادت افتخار ما است» و «بصیرت، بصیرت، رمز نجات ملت» فضای میدان امام حسین(ع) را مملو از شور و حماسه کردند و بار دیگر وحدت خود در حمایت از نظام اسلامی را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی: ترامپ آرزوی تسلیم ‌شدن مردم ایران را به گور خواهد برد

حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت یوم الله ۹ دی اظهار کرد: خدا را شاکر هستیم به خاطر نعمت امتی بصیر، هوشیار، دشمن‌شناس، مؤمن و مجاهد که به خوبی رسم و راه سربازی را می‌دانند.

وی افزود: در این ۴۶ سال، هرچه دشمن توانست انجام داد، از جریان‌های نفاق داخلی و هسته‌های نفوذی‌اش استفاده کرد و هر سلاحی را به‌کار گرفت اما نتوانست نه تنها به مقاصدش برسد بلکه امروز اعتراف می‌کند که شکست خورده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه گفت: از صبح امروز[سه‌شنبه] تا به حال چقدر تبلیغ کردند که شما امروز به میدان نیایید ولی چشم دشمن کور، هرچه او تلاش کند، مقاومت مردم، ایستادگی و اراده‌شان محکم‌تر می‌شود. هرگز نخواهند توانست اراده و ایمان این مردم را متزلزل کنند. مردم آمده‌اند تا نابودی ظلم و ظالم راه را ادامه دهند و قطعا در این میدان کوتاه

نخواهند آمد.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی بیان کرد: این مردم آمده‌اند تا بگویند با تمام مشکلات و سختی‌ها، با امامی عهد بسته‌اند که گفتارش با عملش یکسان است. او با صلابت و قدرت به طاغوت و ستمگر زمان خود گفت: من در راه خدا جان می‌دهم، اما دست به دست تو نخواهم داد.

وی تأکید کرد: این مردم امروز به رئیس‌جمهور منفور آمریکا می‌گویند: آرزوی اینکه روزی این مردم تسلیم شوند و یا روزی گوش به فرمان تو باشند را قطعاً به گور خواهی برد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیان کرد: نهم دی تجلی قدرت یک ملت مؤمن و نشان‌دهنده غیرت دینی مردمی است که با امام حسین(ع) پیمان بسته و هرگاه ببینند کسی یا جریانی در برابر دین آنان بایستد، در برابر آن می‌ایستند. نهم دی تجلی آیات قرآن است؛ روزی که خداوند در آیات خود از مؤمنان صادق یاد کرده و آنان را توصیف کرده است؛ روزی که خدا از شما تعریف کرده و نشان داده که مؤمنان متزلزل نمی‌شوند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی تأکید کرد: نهم دی باید برای همیشه زنده بماند، به‌ویژه امسال که پس از یک توطئه و فتنه بزرگ‌تر برگزار می‌شود؛ فتنه‌ای که دشمن پس از 20 سال طراحی، به آن اعتراف و گمان می‌کرد با درس گرفتن از فتنه‌های گذشته، به نتیجه می‌رسد اما بار دیگر مردم، رهبری و نیروهای مسلح شکست سنگینی را به دشمن تحمیل کردند.

وی گفت: در این جمع که تجلی عبادت و بندگی خداست، چند نکته را بیان می‌کنم؛ نخست شکرگزاری از دو نعمت بی‌بدیل که بقای انقلاب و نظام اسلامی به برکت آنهاست: نعمت رهبری حکیم، فرزانه، شجاع و انقلابی که در هیچ فتنه‌ای مرعوب نشده و مردم را در صراط مستقیم هدایت می‌کند و دیگری نیز نعمتِ امت بصیر و ولایت‌مدار.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب سربازانی میلیونی دارد که آماده‌اند از مکتب شهیدان سلیمانی، سلامی، حاجی‌زاده، باقری و رشید با قدرت پاسداری کنند و تا نابودی دشمن کوتاه نخواهند آمد. باید خدا را شاکر نعمت امتی بصیر، دشمن‌شناس، مقاوم و مجاهد بود که 46 سال در برابر همه توطئه‌ها ایستاده است.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی گفت: ما در مکتب رهبری آموخته‌ایم که عزت و پیروزی در پرتو مقاومت است و تسلیم شدن جایی در این مکتب ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه افزود: دشمن اگر جسم‌ها و خانه‌ها را هدف قرار دهد، هرگز نخواهد توانست ایمان، اراده، باور، استقامت و ولایت این ملت را هدف بگیرد. ما در مکتب امام حسین(ع) تربیت شده‌ایم و زنان این سرزمین ادامه‌دهنده راه حضرت زینب(س) هستند و چراغ این انقلاب هرگز خاموش نخواهد شد.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی تأکید کرد: دشمن پس از شکست نظامی، به‌دنبال جنگ معرفتی و تحریف روایت‌هاست تا شکست خود را پیروزی جلوه دهد و با ابزار رسانه و نفوذ، ذهن و قلب نسل جوان را هدف بگیرد اما پاسخ ملت ایران حضور آگاهانه و مقاومت مستمر بوده است.

وی افزود: امروز به برکت استقامت مردم، جوانان آمریکایی در کنار جبهه مقاومت ایستاده‌اند و فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دهند. نفرت از رژیم صهیونیستی امروز جهانی شده و محدود به ایران یا منطقه نیست.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه ادامه داد: هرچه دشمن تلاش کند، ایمان و اراده این ملت شکسته نخواهد شد چراکه قرآن به ما آموخته تا زمانی که ایمان راسخ و اراده استوار داریم، شکست نخواهیم خورد. ملت ایران نسبت به مسئولان حمایت دارد اما انتظار دارد مسئولان قدردان مردم بوده، مجاهدت کنند و مراقب نفوذی‌ها باشند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با بیان اینکه از مسئولان می‌خواهیم نسبت به ولایت سرباز و نسبت به مردم خدمتگزار باشند، گفت: این پیوند قلبی مردم با رهبری، پیوندی عمیق و دوطرفه است و این اجتماع محل استجابت دعاست.

پاسخ قاطع به تهدیدات ترامپ

پایان‌بخش این حماسه، واکنش مستقیم به تهدیدات خارجی بود. شرکت‌کنندگان در سراسر کشور حضور خود را «پاسخی روشن به یاوه‌گویی‌ها و مواضع خصمانه اخیر دونالد ترامپ» دانستند و نشان دادند که سیاست‌های فشار و تهدید، تنها بر انسجام و اراده پولادین ملت ایران می‌افزاید.

خورشید نهم دی‌ماه ۱۴۰۴ در حالی به غروب نزدیک شد که خیابان‌های ایران شهادت دادند که محاسبات دشمن در جنگ‌های ترکیبی و نبرد ۱۲روزه، بار دیگر در برابر سد «بصیرت مردم» رنگ

باخته است. این حضور سراسری، فراتر از یک آیین تقویمی، پیامی روشن به اتاق‌های فکر غرب و یاوه‌گویی‌های اخیر بود؛ پیامی که با زبان وحدت اعلام کرد جمهوری اسلامی با تکیه بر «استقامت ملی» و «نصرت الهی»، از گردنه‌های سخت عبور کرده و رؤیای تجزیه یا فروپاشی را برای بدخواهان به کابوسی تعبیرناشدنی تبدیل کرده است.