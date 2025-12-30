چند ساعت پس از فتوای آیتالله سیستانی حاج قاسم را در قلب نبرد یافتیم
رئیس مرکز مطالعات افق عراق گفت: تنها چند ساعت پس از فتوای تاریخی صادرشده از نجف توسط آیتالله سیستانی، حاج قاسم سلیمانی را در قلب نبرد یافتیم. پیش از این فتوا، شهید حاج سلیمانی چندین بار به نجف سفر کرده و در آنجا اوضاع را با مرجع دینی در میان گذاشته بود.
«جمعه العطوانی» رئیس مرکز مطالعات افق عراق گفت که سردار شهید حاج «قاسم سلیمانی» نه تنها در عرصههای نظامی و امنیتی، بلکه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی نقشی بیبدیل در مبارزه با داعش ایفا کرد و با حضور در میدان نبرد، تقویت روحیه رزمندگان و تجهیز نیروهای الحشدالشعبی عامل اصلی تغییر موازنه قدرت در برابر داعش بود.
العطوانی افزود: ما هنوز تلخی آن روز سیاه را که در ژوئن ۲۰۱۴ بر عراقیها گذشت، به یاد داریم، زمانی که تروریسم در غرب عراق گسترش یافت و به چند کیلومتری بغداد و همچنین شهرهای مقدس کربلا و نجف رسید. در آن زمان، ارتش عراق شروع به فروپاشی کرد، روحیه نیروهای سیاسی و رهبران سیاسی در حال تضعیف شدن بود و ترس و اضطراب مردم عراق را فرا گرفت. ما از طریق رسانهها، تصاویر وقایع استانهای صلاحالدین، الانبار، نینوا و موصل را مشاهده کردیم. در آن زمان، همه احساس نگرانی و ترس میکردند و هیچ چشم انداز روشنی برای مقابله با این تشکیلات تروریستی وجود نداشت.
وی ادامه داد: در این برهه از زمان به ویژه تنها چند ساعت پس از فتوای تاریخی صادر شده از نجف توسط آیتالله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان، حاج قاسم سلیمانی را در قلب نبرد یافتیم. پیش از این فتوا، شهید حاج سلیمانی چندین بار به نجف سفر کرده و در آنجا اوضاع را با مرجع دینی در میان گذاشته بود. به محض صدور فتوا، او اولین شخصیتی بود که به منطقه بلد در استان صلاح الدین رفت. ما شواهد و ادلهای برای تأیید این موضوع داریم. بلد تنها چند کیلومتر با بغداد فاصله دارد و از توابع استان صلاحالدین است.
حاج ابومهدی المهندس، فرمانده شهید و چند مقام ارشد ایرانی دیگر نیز حضور داشتند که حاج سلیمانی، فرمانده شهید را همراهی میکردند.
تحلیلگر سیاسی عراقی اظهار داشت: از آن لحظه، روحیه مردم، به ویژه در میان گروههای سیاسی و علی الخصوص گروههای شیعه، دوباره تقویت شد. بسیج آشکاری در تمام بخشهای اجتماعی و نظامی، به ویژه گروههای مقاومت برای جذب داوطلبانی از مرکز و جنوب عراق که به فتوای آیتاللهالعظمی سید علی سیستانی لبیک گفته بودند، در حال شکلگیری بود.
حاج قاسم سلیمانی نقش بسیار مهمی در تقویت روحیه رزمندگان دلاور و نیروهای مسلح ما، به ویژه نیروهای بسیج مردمی ایفا کرد.
به گزارش ایسنا، العطوانی افزود: یکی دیگر از دستاوردهای سردار شهید سلیمانی، دستاورد اجتماعی بود. دشمن همیشه سعی در ایجاد درگیری فرقهای در عراق داشت. سازمانهای اطلاعاتی کشورهای حوزه خلیجفارس، آمریکا و کشورهای غربی حامی سازمانهای تروریستی، بر شعلهور کردن اختلافات فرقهای حساب باز کرده و مدعی بودند که داعش شعارهای فرقهای سنی سر میدهد، گویی آنها در مقابل نیروهای الحشدالشعبی که از محیط شیعه نشأت گرفتهاند، برای دفاع از سنیها در عراق آمدهاند. در حالی که حضور سردار شهید سلیمانی در قلب نبرد و سهم او در آزادسازی زنان، کودکان و فرزندان در استانهای سنی، ماهیت اعتقاد راسخ در آن زمان را تغییر داد و فرزندان جامعه سنی به این یقین رسیدند که شیعه و سنی یک پیکر هستند.