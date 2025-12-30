سرویس خارجی-

«میدل‌ایست مانیتور» در گزارشی نوشته است که رژیم اسرائیل پشت یک پیمان مخفی با امارات است تا نقش عربستان به عنوان قدرت منطقه‌ای خلیج‌فارس را نابود کند. برخی منابع نیز نوشته‌اند هدف، تجزیه عربستان است.

تحولات در منطقه جنوب و شرق یمن بسیار سریع در جریان است. از پیشروی‌های مزدوران اماراتی در مناطق تحت سلطه ائتلاف تا واکنش سنگین رژیم سعودی با حملات مختلف به این مناطق! با مرور آخرین تحولات، به پاسخ «میدل‌ایست مانیتور» به این پرسش می‌پردازیم که پشت این تحولات چیست؟ اما پیش از آن باید توجه کنیم به تحولات تاریخی یمن که منجر به دخالت عربستان شد. بحران یمن ریشه در اعتراضات «بیداری اسلامی» سال ۲۰۱۱ دارد، جایی که مردم علیه حکومت «علی عبدالله صالح» قیام کردند و منجر به استعفای او در سال ۲۰۱۲ شدند. مدتی بعد «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور موقت شد. با این حال، انصارالله در شمال یمن، که از حاشیه‌نشینی و تبعیض شکایت داشت، با حمایت از صالح سابق، در سپتامبر ۲۰۱۴ پایتخت صنعاء را تصرف کرد و دولت هادی را تضعیف نمود.‌ هادی به شهر جنوبی عدن گریخت، اما مقاومت پیشروی خود را ادامه داد و کنترل بخش‌های وسیعی از کشور را به دست گرفت. در نهایت، در اواسط ۲۰۱۵، هادی از عربستان و متحدانش درخواست کمک کرد، که منجر به تشکیل ائتلاف تحت رهبری سعودی و آغاز عملیات نظامی «طوفان قاطع» برای بازگرداندن دولت خود شد.

انقلابیون یمن به تنهائی مقابل این ائتلاف ایستاد و...

اختلافات از کجا شروع شد؟

با وجود همکاری اولیه عربستان و امارات در ائتلاف علیه شمال و انصارالله یمن از سال ۲۰۱۵، اختلافات عمیق از همان اوایل جنگ بروز کرد؛ عربستان به دنبال حفظ «یمن واحد» و حمایت از دولت مرکزی (شورای رهبری ریاست‌جمهوری) بود، در حالی که امارات از شورای انتقالی جنوبی جدایی‌طلب حمایت مالی و نظامی می‌کرد تا نفوذ خود در جنوب، بنادر و منابع نفتی را افزایش دهد. این تفاوت اهداف در سال‌های اخیر تشدید شد، به ویژه پس از خروج نسبی نیروهای اماراتی در ۲۰۲۰ و تمرکز ابوظبی بر نیابتی‌های جنوبی. در ماه جاری امسال، نیروهای شورای انتقالی جنوبی با حمایت امارات، استان‌های نفت‌خیز حضرموت (مرزی با عربستان) و المهره را به سرعت تصرف کردند و کنترل تقریباً تمام جنوب سابق را به دست آوردند. عربستان این پیشروی را تهدید امنیت ملی خود دانست، عقب‌نشینی فوری مطالبه کرد و پس از امتناع مزدوران اماراتی، با حملات هوائی مستقیم به مواضع و محموله‌های تسلیحاتی اماراتی وارد عمل شد تا جلوی جدایی جنوب و تضعیف دولت مورد حمایت خود را بگیرد. حالا خبر رسیده است که عربستان در یمن، مستقیماً علیه امارات وارد جنگ شده است!

حمله مستقیم عربستان به کشتی‌های امارات

به گزارش «ایسنا»، «رشاد العلیمی»، رئیس شورای ریاستی یمن وابسته به عربستان، دیروز (سه‌شنبه) ضمن ابراز تأسف شدید از نقش رو به گسترش امارات در حمایت از شورش شورای انتقالی یمن، اظهار کرد: «بیانیه ائتلاف شامل شواهد و مدارکی از مداخله امارات در حمایت از تشدید تنش نظامی، تضعیف اقتدار دولت و به خطر انداختن وحدت و تمامیت ارضی یمن بود. یمن نمی‌تواند ایجاد جبهه‌های جدیدی را تحمل کند و ما از نقش عربستان در کاهش تنش تقدیر می‌کنیم.» رئیس شورای ریاستی یمن در ادامه نیز برقراری وضعیت اضطراری در سراسر یمن به مدت ۹۰ روز را اعلام کرد. شورای ریاستی یمن وابسته به عربستان توافق دفاع مشترک با امارات را لغو کرده و تحریم هوائی و زمینی تمامی بنادر و گذرگاه‌های یمن به مدت ۷۲ ساعت را اعمال کرد.

خبر دیگر آن‌که ائتلاف سعودی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «۲ کشتی حامل تسلیحات که از بندر الفجیره امارات راهی شده بودند، بدون اجازه ائتلاف مذکور وارد بندر المکلا در استان حضرموت واقع در جنوب یمن شدند.» براساس گزارش شبکه خبری «المیادین»، ائتلاف سعودی در بیانیه خود تأکید کرد: «این ۲ کشتی که از بندر الفجیره می‌آمدند، سیستم‌های ردیابی را غیرفعال کرده و یک محموله سلاح برای حمایت از شورای انتقالی تخلیه کردند.» طبق این بیانیه، این حملات تلفات جانی نداشته ولی این حملات برای ممانعت از رسیدن کمک‌های نظامی به نیروهای وابسته در جنوب یمن ادامه دارد. ائتلاف تحت امر عربستان همچنین اعلام کرد: «این عملیات نظامی در المکلا مطابق قوانین بین‌المللی و قوانین بشردوستانه و به‌گونه‌ای انجام شده است که هیچ‌گونه خسارت جانبی به بار نیاورده است.» از سوی دیگر، منابع به شبکه خبری المیادین گفتند که حالتی از رعب و وحشت در میان نیروهای مستقر در اطراف بندر المکلا وجود دارد و شماری از افسران اماراتی در حال ترک این منطقه هستند. البته شورای انتقالی می‌گوید که عربستان صلاحیت اخراج امارات از ائتلاف عربی را ندارد! امارات هم ضمن رد بیانیه اخیر عربستان، اعلام کرد محموله هدف قرار گرفته در جنوب یمن شامل تسلیحات نظامی نبوده است.

ریاض: اقدامات امارات بسیار خطرناک است

همزمان و با تشدید درگیری‌ها، وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «اقدامات اخیر امارات متحده عربی در یمن بسیار خطرناک است و این اقدامات با اصول ائتلاف سعودی حامی دولت عدن (دولت مستعفی یمن) همخوانی ندارد.» در این بیانیه همچنین آمده است که عربستان از اعمال فشار امارات بر شورای انتقالی جنوب برای انجام عملیات در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف می‌کند. این وزارتخانه هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی خود را «خط قرمز» دانست و اعلام کرد که در برابر آن، بدون تردید اقدامات لازم را اتخاد خواهد کرد.

اسرائیل کجای این ماجراست؟

برخی معتقدند نباید نقش رژیم صهیونیستی را در این تحولات کمرنگ دید. رژیمی که روابط پیدا و پنهان نزدیکی با صهیونیست‌ها دارد. روزنامه عبری «معاریو» در همین رابطه نوشت: «اسرائیل در حال بررسی امکان به رسمیت شناختن یک موجودیت نوظهور در جنوب یمن است که امارات از آن حمایت می‌کند. این اقدام بعد از به رسمیت شناختن سومالی‌لند صورت می‌گیرد و گامی با هدف ایجاد همکاری استراتژیک در ساحل دریای سرخ برای مقابله با جنبش انصارالله یمن است. نیروهای مورد حمایت امارات در جنوب یمن تاکنون واکنش رسمی به شناسایی سومالی‌لند توسط اسرائیل نداشته‌اند.» پیش‌تر نیز اخبار مشابهی در همین روزنامه و رسانه‌های دیگر منتشر شده بود. همزمان، «احمد بن‌بریک»، نایب‌رئیس شورای انتقالی جنوب یمن، اعلام کرده است که اعلام تشکیل کشور جنوب یمن از هر زمان دیگری نزدیک‌تر است.

گزارش مهم میدل‌ایست مانیتور

در پایان برسیم به آن‌چه در ابتدا به آن اشاره‌ای شد. مقاله‌نویس «میدل‌ایست مانیتور» معتقد است که رژیم اسرائیل پشت یک پیمان مخفی با امارات است تا نقش رژیم سعودی به عنوان قدرت منطقه‌ای در خلیج‌فارس را نابود کند؛ این ادعای یکی از اعضای ارشد خاندان سلطنتی عرب منطقه است که با این رسانه در میان نهاده. این عضو خاندان سلطنتی که هویتش را مخفی نگه داشته، گفته: «دیگر هیچ قانونی وجود ندارد، هیچ عواقبی نیست؛ وحدت خلیج [فارس] افسانه است و تصاویر رسانه‌ای آراسته از ولی‌عهد‌ها و امیرها مزخرف است؛ پشت صحنه رقابت تلخ و خنجرزنی زیاد است.» او افزوده که اسرائیل، امارات را پرورش می‌دهد تا عربستان را به عنوان منبع اصلی قدرت منطقه کنار بزند؛ پس از امضای توافق ابراهیم توسط امارات و بحرین در ۲۰۲۰، کویت وفاداری‌اش را از عربستان به ابوظبی منتقل کرد؛ سعودی‌ها در حمایت از اسرائیل کُند بوده‌اند، پس اسرائیلی‌ها مشتاق تغییر دینامیک قدرت هستند و حتی پیشنهاد کمک برای حذف مخالفان را داده‌اند... پس از تعلیق دموکراسی کویت توسط امیر ۸۶ساله، که بسیاری آن را غیرقانونی می‌دانند، یکی از اولین تماس‌های تبریک از «محمد بن زاید» بود؛ از آن زمان، کویت و امارات ده‌ها تفاهم‌نامه در امنیت، انرژی، زیرساخت و غیره امضا کرده‌اند. گفتنی است، تحلیل‌هایی نیز وجود دارد که می‌گوید، هدف غایی همه این تحولات، تجزیه عربستان است!

پایان حضور امارات!

آخرین خبر از تحولات یمن آن‌که وزارت دفاع امارات در بیانیه‌ای رسمی، از پایان کامل حضور نظامی خود در خاک یمن خبر داد. این بیانیه درست زمانی صادر شد که تنش‌ها میان عربستان و امارات به اوج رسیده است. ابوظبی مدعی شده این اقدام «بنابر اراده خود» و پس از ارزیابی شرایط جدید و برای حفظ سلامت نیروهایش انجام شده است. پیش از این، عربستان با تعیین یک اولتیماتوم ۲۴ساعته، رسماً از امارات خواسته بود تمام نیروهای نظامی‌اش را از یمن خارج و حمایت از گروه‌های مسلح (شورای انتقالی جنوب) را متوقف کند.