حزبالله لبنان: خلع سلاح گام اول یک طرح بزرگ و خطرناک است
نماینده حزبالله در پارلمان لبنان تأکید کرد: «خطراتی که لبنان را تهدید میکند، حجم حملات و آنچه توسط اسرائیلیها و آمریکاییها طراحی شده، بزرگتر و خطرناکتر از مسئله خلع سلاح مقاومت است.»
«علی فیاض»، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، وابسته به حزبالله در مراسم بزرگداشت یکی از شهدای مقاومت اعلام کرد: «مرحلهای که امروز در آن قرار داریم، نیازمند صبر، حکمت، و همزمان، ثبات و شجاعت است؛ زیرا خطراتی که لبنان را تهدید میکند، حجم هدفگیریها، و آنچه توسط اسرائیلیها و آمریکاییها طراحی شده، بزرگ و خطرناک است. فیاض با اشاره به اینکه عنوان اصلی این هدفگیریها «خلع سلاح مقاومت» است، اظهار داشت که این نقشهها از موضوع سلاح فراتر رفته و شامل یک مسیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی میشود که کشور را به سمت موضعگیری دیگری سوق میدهد که هویت سیاسی آن را تغییر داده، توازن داخلی آن را برهم زده، لبنان را تحت قیمومیت خارجی و... قرار داده است.