۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
ثبت ۲۹‌هزار درخواست پلتفرمی جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت کمیته ‌امداد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته ‌امداد از ثبت ۲۹‌هزار درخواست جهیزیه از یک فروشگاه اینترنتی کالا، برای نوعروسان تحت حمایت کمیته ‌امداد خبر داد.
حسین خدرویسی به ایسنا گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه با یکی از فروشگاه‌های اینترنتی، مددجویان تحت حمایت برای دریافت جهیزیه به این پلتفرم معرفی می‌شوند. تامین اعتبار و تعیین سرانه خدمت‌دهی، مشخص شده است و صدور کیف پول منحصر به فرد برای هر مددجو در این فروشگاه اینترنتی کالا انجام شده است.
خدرویسی با بیان اینکه شارژ کیف پول مددجویان در اپلیکیشن انجام می‌شود، افزود: اجرای هرچه بهتر این طرح، نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به مددجویان واجد شرایط و نوعروسان جامعه هدف است.
وی از ارسال لینک بهره‌مندی از خدمت به نوعروسان خبر داد و اظهار داشت: مددجویان می‌توانند با مراجعه به لینک ارسال شده توسط کمیته‌امداد و انتخاب کالاهای ایرانی مورد نیاز خود از میان ۲۱ گروه و بالغ بر ۱۰۰ قلم کالا، جهیزیه مورد پسند خود را ثبت کنند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته‌امداد تاکید کرد: جهیزیه درخواستی با رعایت شأن و منزلت و حفظ کرامت انسانی مددجویان، درب منزل تحویل نوعروسان می‌شود و کمیته‌امداد دخالتی در توزیع کالای جهیزیه، ندارد.
خدرویسی تنوع بالای کالاهای مورد اطمینان با رویکرد حمایت از کالای ایرانی را از ویژگی‌های طرح جهیزیه پلتفرمی دانست و گفت: حمل‌ونقل رایگان و اطمینان‌خاطر از تحویل کالا درب منزل مددجو حتی در مناطق صعب‌العبور، از دیگر نکات مثبت این طرح است.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون درخواست بیش از ۲۹هزار نوعروس طی 6 مرحله به این پلتفرم معرفی شده‌اند تا پس از گذراندن مراحل، جهیزیه درخواستی خود را دریافت کنند.

