فضای ورزشگاهها اگر غیراخلاقی باشد داوران میتوانند بازی را قطع کنند
وزیر ورزش و جوانان به تیمهای حاضر در لیگ برتر هشدار داد، اگر فضای ورزشگاهها غیراخلاقی باشد، داوران اجازه دارند بازی را قطع کنند.
حواشی پرتعداد پیش آمده درخصوص موضعگیریهای تند نمایندگان باشگاههای مدعی لیگ برتر فوتبال طی روزهای گذشته باعث شد تا احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به این موضوع ورود کند و از مدیران باشگاههای پرطرفدار فوتبال ایران برای حضور در یک نشست مشترک دعوت به عمل بیاورد. جلسه مدیران و نمایندگان مالکان باشگاههای استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان، با حضور وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون فوتبال در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در این نشست شروین اسبقیان معاون قهرمانی وزارت ورزش، مهدی تاج رئیس و بهاروند نایبرئیس فدراسیون فوتبال، محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، اکبرپور عضو این فراکسیون، مصطفی زارعی رئیس کمیته مجوز حرفهای و مسئولان ارکان قضائی فدراسیون فوتبال حضور داشتند.
وزیر ورزش: داوران میتوانند بازی را قطع کنند
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، پس از جلسه مشترک با مدیران چهار باشگاه لیگ برتری گفت: بعضی رفتارها در فوتبال خارج از چهارچوب اخلاقی است. مردم هم از این بابت رنجیدهخاطر هستند و قرار شد باشگاهها فضا را مدیریت کنند. همه تلاش ما این است که رفتار ما ایجابی باشد. دنبال بحثهای سلبی نیستیم ولی در قانون این اختیار داده شده که با مسائل انضباطی حتی داوری برخورد کنیم. اگر ببینیم جایی سطح و فضای عمومی محل برگزاری خارج از چهارچوب است یا با فحاشی یا با شعارهای ساختارشکنانه همراه است، جا دارد که بازی را قطع و نیمهتمام، تمام کنیم. آن بازی سه بر صفر میشود و جریمه سنگین دارد.
او گفت: این در قانون است اما اجرا نمیشد و در این جلسه شفاف صحبت کردیم. نمیخواهیم به اینجا برسد. باشگاههای ما بهسختی خود را اداره میکنند. نمیخواهیم هواداران را به خاطر رفتار عده قلیل که خارج از چهارچوب رفتار میکنند محروم کنیم. لذا رفتار ما ایجابی است و خواهش ما از باشگاهها این بود که پیشگام شوند و این موارد را اجرا کنند. مطمئن هستم نتایج خیلی خوبی خواهیم داشت. تاکید میکنم ما تعارف نداریم هر باشگاهی که در چهارچوب رفتار نکند جرایم سختگیرانه داریم و قانون هم به داور و ناظر و بعد هم کمیته انضباطی اجازه داده است. کمیته انضباطی حق دارد جایی که تشخیص دهد بخشی از جرایمی را که باید مرجع قضائی رسیدگی کند خودش به مراجع قانونی ارجاع دهد. کار ما رفتار فرهنگی و آموزش، کانون هواداری و سازماندهی و توجه ویژه به مسائل فرهنگی است. فوتبال زیبایی زیادی دارد. امیدواریم شرایطی باشد که احساسات مردم جریحهدار نشود. دنیامالی همچنین عنوان کرد: دختران ما به استادیومها میروند و محل مقدسی است. باید به حرمت عزیزانمان چهارچوبها را رعایت کنیم. نظر حاکمیت است که همه تلاش خود را کنیم که فضای دلچسبی داشته باشیم و همه زیباییهای فوتبال را ببینند. خود بازیکنان نسبت به هم و به داور احترام ویژه داشته باشند. همه تلاش این است که میزبانان ما میزبانی خوبی داشته باشند. وظیفه میزبان فراهمکردن پذیرایی خوب از مهمان است و امیدواریم این بحث را نهائی و نتایج آن را نیز رصد میکنیم تا در آینده شاهد این بحثها نباشیم.
تاج: اگر شعار قومیتی سر داده شود
داور بازی را متوقف میکند
دیروز هم مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت: با چهار باشگاهی که بیشتر هوادار را دارند جلسهای گذاشتیم اما بخشنامه برای همه باشگاهها وضع میشود. برخی از قوانین را کمیته انضباطی مسکوت گذاشته بود و تصمیم گرفته شد که آن قوانین که اجرا نمیشد، اجرائی شود و کار درست هم همین است. یکی از قوانین این است که اگر شعار قومیتی و ساختارشکنانه داده شود داور بازی مثل همه دنیا بازی را متوقف کند و اگر شعارها قطع نشد بازی را تعطیل کند. برخی از آرای کمیته انضباطی باید همسان باشد که البته مسئولان توضیح دادند که چرا تفاوتهایی وجود دارد. نگاه ما این است که باید جرایم یکسان باشد.
تاج افزود: درخصوص احترام به داور نیز قرار شد داوران بدون اغماض هر اعتراضی را که مستحق کارت قرمز است جریمه کند. در مجموع کارهای خیلی خوبی در کل باشگاهها انجام شده است. برخی از باشگاهها از هواداران تیم مهمان میزبانی میکنند که ما این رفتارها را ترغیب و تشویق کردیم. وزیر از سعه صدر فدراسیون فوتبال تشکر کرد اما وظیفه ما همین سعه صدر است و باید باشگاهها را مدیریت کنیم. همانطور که وزیر گفتند بیش از ۸۰۰۰ مسابقه در سال برگزار میکنیم. اینها مستلزم قاطعیت و برنامهریزی است و در مجموع باید بگویم مردم باید از لیگ لذت ببرند. مجوز حرفهای هم آمد برخی از مشکلات آن بازگو شد که با تهدیدهای جدی روبهرو میشویم و اگر دقت کافی نداشته باشیم مجوز برخی از باشگاهها لغو میشود. تلاش میکنیم این اتفاقات رخ ندهد و نگرانی در هواداران به وجود نیاوریم امیدوارم فضای خوبی فراهم شود.
او گفت: با بیانیهنویسی و اطلاعیه دادن مشکلی حل نمیشود. سازمان لیگ حاکمیتی است و پاسخ میدهد ولی اگر آن همه بیانیه نبود بهتر بود. بیانیهنویسی و خطدهی به هواداران درست نیست و مدیران باشگاه گفتند هیچگاه این کارها را نکردهاند و ما هم قبول میکنیم. نباید اتفاقی در یک باشگاه رخ دهد و عدهای دیگر در ورزشگاهی دیگر آن را پاسخ دهند. هر دو باید موضع مشترک داشته باشند و یکسان عمل شود. خواسته خیلی از باشگاهها هم این بود که یکسان عمل شود و حرف درستی است.