میلیاردها دلار از ارزهای صادراتی هفته آینده روانه بازار میشود
سرویس اقتصادی:
به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، میلیاردها دلار ارز در اختیار تراستیهاست که قرار شده با هماهنگی دبیرخانه شورای امنیت ملی از هفته آینده روانه بازار کنند.
به گزارش خبرنگار ما، بیشتر مبادلات ارزی و داراییهای خارجی از طریق شرکتهای تراستی صورت میگیرد. اینها معمولا صرافیهایی هستند که خارج از شبکه بانکی بینالمللی، ارز جابهجا میکنند.
به دلیل تحریمهای ظالمانه آمریکا در حوزه بانکی، تحریم دلار و قطع شدن دسترسی به شبکه بینالمللی مالی، سالهاست که برای انتقال ارز به کشور از شبکه صرافیهای تراستی استفاده
می شود. از سوی دیگر، برگ برنده این شرکتهای واسطهای این است که به دلیل کوچک مقیاس بودن، تحریمناپذیر هستند. تراستیها قرار بوده است به عنوان امانتدار وزارت نفت و بانک مرکزی، انتقال پول به کشور را انجام بدهند و کارمزد خود را دریافت کنند. این شرکتها در انتقال ارز همه نوع فعالیت تجاری دست دارند اما با توجه به محوریت فروش نفت و پتروشیمی، بیشتر با این عملیات شناخته میشوند و میلیاردها دلار از پول نفت در اختیار این شرکتهاست.
«محمد قاسمی»؛ معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در همین رابطه در گفتوگویی تلویزیونی، اظهار داشت: «میلیاردها دلار ارز در اختیار تراستیهاست. یکسری اختلالات در شناسایی و انتقال جریان ارز وجود داشت که برطرف شده است. تراستیها دو دسته هستند. یکی تراستیهای بانکی که کار عادی خود را انجام میدهند و یکی هم تراستیهای غیربانکی که هر دو قرار شده با هماهنگی دبیرخانه شورای امنیت ملی از هفته آینده ارزهای خود را روانه بازار کنند.»
2 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران آزاد شد
همچنین یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرگزاری فارس از آزادسازی بیش از دو میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در یکی از کشورهای همسایه خبر داد. همچنین دوشنبه شب، یک مقام سازمان برنامه و بودجه از ورود میلیاردها دلار به کشور خبر داده بود.
گفتنی است، این خبر موجب کاهش قیمت ارز و سکه و طلا شد اما رهاسازی بازار ارز، بودجه غیرشفاف 1405 و تلاش برای حذف یا بیاثرسازی ارز ترجیحی؛ نگرانیهای زیادی ایجاد کرده است.
پشتپرده بازگشت ارز نفتی به ایران
به گزارش خبرگزاری مهر، صادرات نفت ایران در سالهای اخیر، برخلاف پیشبینی بسیاری از ناظران، نهتنها متوقف نشده بلکه در مقاطعی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است. دادههای مؤسسات ردیاب نفتکشها نشان میدهد ایران روزانه بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر میکند. رقمی که آن را بار دیگر در جمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم نفت جهان قرار میدهد.
روایت متفاوتی اما در داخل کشور، شنیده میشود؛ تأخیرهای طولانی در بازگشت ارز، هزینههای پنهان، و مسیرهای پیچیدهای که منابع حاصل از فروش نفت باید برای رسیدن به اقتصاد داخلی طی کنند.
ریشه این شکاف میان «فروش» و «دریافت» در سازوکاری نهفته است که طی یک دهه گذشته، بهتدریج به ستون فقرات تجارت خارجی ایران، بهویژه در حوزه انرژی، تبدیل شده است. سازوکاری که از آن با عنوان اقتصاد تراستی یاد میشود.
پرسش اساسی این است که آیا اقتصاد تراستی یک سرنوشت ناگزیر است یا میتوان بهتدریج از آن عبور کرد؟ کارشناسان معتقدند که باید به سمت روابط مالی مستقیم با خریداران اصلی نفت حرکت کرد. تجربه روسیه پس از جنگ اوکراین نشان میدهد که حتی در شرایط تحریم گسترده، میتوان بخشی از تجارت انرژی را با ارزهای ملی مدیریت کرد.
چین، بهعنوان بزرگترین خریدار نفت ایران، در این میان نقشی کلیدی دارد. تهاتر هوشمند متمرکز بر کالاهای راهبردی، تجهیزات سرمایهای و پروژههای زیربنایی هم میتواند بخشی از فشار بازگشت ارز را کاهش دهد.