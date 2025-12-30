شیخ نعیم قاسم: علامه مصباح یزدی صاحب «اندیشه اصیل» بود

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در یک پیام ویدئویی به مناسبت سالگرد درگذشت آیت‌الله مصباح یزدی، از این عالم فقید به عنوان «صاحب اندیشه اصیل» یاد کرد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، به مناسبت پنجمین سالگرد ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی، در یک پیام ویدئویی، برای شرکت‌کنندگان در پنجمین کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی موسوم به کنگره بین‌المللی «استاد فکر» به ایراد سخن پرداخت.

دبیرکل حزب‌الله لبنان اظهار داشت: علامه مصابح یزدی صاحب اندیشۀ اصیل بودند. به عقیدۀ ما این اندیشۀ اصیل معنایی ویژه دارد؛ زیرا در زمانی ظهور و بروز یافت که امام خمینی (قدس سره) پا به میدان نهاد تا یک انقلاب واقعی و دگرگونی بزرگ را در مفاهیم و اندیشه‌ها ایجاد کند، و اسلام ناب محمدی را در چارچوب یک حکومت مردم سالار، انقلابی و آماده برای مواجهه با چالش‌های مادی، به ویژه چالش‌هایی که در سطح فکری وجود داشت، به منصۀ ظهور برساند.

وی افزود: این حکومت در زمانی شکل گرفت که قدرت‌هایی در شرق و غرب بر جهان حکم‌فرما بودند. در این میان رهبر بزرگوارمان امام خمینی (قدس سره) شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را سر دادند. این شعار بیانگر همان اندیشۀ اصیل است. آیت‌الله مصباح یزدی برای تثبیت این اندیشه از طریق مؤسسۀ «در راه حق» و مؤسسۀ «باقرالعلوم» تلاش‌های فراوانی را مبذول داشتند. همچنین ایشان با انتصاب از سوی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) ریاست مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سره) در قم مقدس را برعهده گرفتند. آیت‌الله مصباح یزدی از تعارض واقعی میان فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی سخن می‌گفت و در عین حال بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید تأکید داشت.

آیت‌الله مصباح یزدی، یک سیاستمدار انقلابی

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: نکتۀ دوم این‌که آیت‌الله مصباح یزدی یک سیاستمدار انقلابی بود. این ویژگی تنها به زمان انقلاب امام خمینی (قدس سره) و پیروزی آن در سال ۱۳۵۷ اختصاص ندارد؛ چرا که ایشان از سال ۱۳۴۲ به عنوان شاگردی عاشق و پرورش‌یافته توسط امام، رهبر خود را همراهی می‌کرد و به عنوان یک طلبۀ انقلابی فعالیت داشت. همچنین ایشان به همراه گروهی از طلاب، در نشریۀ سیاسی «بعثت» و «انتقام» قلم می‌زدند و حکومت پهلوی را مورد انتقاد قرار می‌دادند. در طی دو سال، هشت شماره از این مجله منتشر شد. از این رو می‌توان گفت ایشان از همان ابتدا دارای رویکردی روشن بودند. آیت‌الله مصباح به همراه مجموعه‌ای از علما و اساتید حوزۀ علمیه یک گروه محرمانۀ یازده‌نفره را برای تقویت مبارزه علیه رژیم شاه تشکیل و تا پیروزی انقلاب اسلامی به فعالیت‌های خود ادامه دادند. ایشان از همان آغاز پیروزی انقلاب، مقابلۀ سیاسی با انحراف و جریان‌های دیگر را آغاز نمودند و همواره بیانگر الگوی سیاسی‌ای بودند که باید در جمهوری اسلامی و جهان حاکم باشد. در واقع ایشان اجراکنندۀ آموزه‌های اسلام ناب بودند.

ولایتمدارِ فداکار

دبیرکل حزب‌الله در ادامه گفت: نکتۀ سوم این‌که ایشان یک ولایتمدار فداکار بودند که در ولایت ذوب شده بودند. بنده و گروهی از برادران در آبان ۱۳۹۷ توفیق یافتیم که با آیت‌الله مصباح دیدار کنیم. ایشان در این دیدار -که محتوای آن در یک صورت‌جلسه نگاشته شده است- فرمودند: امروز وظیفۀ ما این است که نعمت وجود رهبر بزرگوار امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را سپاس گوییم، زیرا ایشان شخصیتی است که تاریخ، کمتر مانند ایشان را به خود دیده است؛ بنابراین ایشان بر موضوع ولایت و نقش و اهمیت آن بسیار تأکید داشتند؛ به طوری که می‌توان گفت آیت‌الله مصباح در تمام ایران و جهان اسلام به عنوان یک ولایت‌مدار کامل شناخته می‌شوند.

وی اظهار داشت: بر همین اساس ایشان همواره از اصل ولایت، وجود و نقش رهبر و همچنین وجوب اطاعت از رهبر سخن می‌گفتند؛ زیرا این یک مسئلۀ اساسی برای نهضت امت و نیز آمادگی آن برای استقبال از حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به شمار می‌رود.

شیخ نعیم قاسم افزود: سید بزرگوار ما، سید حسن نصرالله (رضوان الله تعالی علیه)، نیز در پیامی که به همایش بین‌المللی برگزار شده در ایران فرستادند، نگاه مهمی به آیت‌الله مصباح یزدی داشتند. در این پیام آمده است: استاد مصباح، زندگی‌اش را وقف همان اموری نمود که خداوند متعال می‌خواست؛ بنابراین وجود ایشان کاملاً وقف در راه خدا بود؛ به طوری که کلام خدا را برمی‌افراشت و ذکرش را پیوسته بر زبان جاری می‌ساخت و دیگران را به سوی او هدایت می‌نمود. از آن‌جا که خداوند ثمرۀ تلاش هر که را بخواهد دوچندان می‌کند، به او آن جایگاه عظیم را بخشید. در نتیجه به شخصیتی منحصر‌به‌فرد و استثنایی در جهان اسلام بدل گشت.

تأکید بر اولویت مقاومت

و مقابله با طاغوت متجسم در آمریکا

دبیرکل حزب‌الله لبنان در پایان گفت: نکتۀ چهارم این‌که جناب استاد مصباح یزدی همیشه بر اولویت مقاومت و مقابله با طاغوت متجسم در آمریکا تأکید داشتند؛ یعنی ایشان توجه به هر دو اولویت را مهم می‌دانستند. همچنین ایشان همواره در کلمات، دیدارها، سخنرانی‌ها و رهنمودهاشان، مسئلۀ فلسطین و ضرورت مقابله با رژیم صهیونیستی را یک اولویت می‌دانستند. علاوه‌بر این، ایشان مقابله با طاغوت متجسم در آمریکا را -که می‌کوشد تا با اندیشه و سلطۀ مادی و اقتصادی‌اش بر جهان چیره شود- نیز یک اولویت می‌دانستند. این شخصیت بزرگ در این رابطه می‌فرمایند: لازم است که ما با آنها یک رویارویی واقعی داشته باشیم. ایشان هر بار که در لبنان به دیدار ما می‌آمدند، از ما دربارۀ وضعیت مقاومت، میزان گسترش آن و همچنین سطح توانمندی‌های نیرو‌های مقاومت می‌پرسیدند. از این رو می‌توان گفت ایشان به این موضوع بسیار اهتمام داشتند.