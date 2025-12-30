کد خبر: ۳۲۵۳۶۱
تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
تقاضای مؤمنین از خداوند در برابر امتحانات سخت الهی(در پرتو وحی)
«(مؤمنان همیشه از درگاه خداوند تقاضا دارند:) خدایا تکالیف و امتحانات سنگین و سخت را بر دوش ما قرار نده (و به خاطر عمل بد ما بر ما سخت مگیر) همچنان که به خاطر طغیان و سرکشی امتهای گذشته بر آنها سختگیری نمودهای، و هر امتحانی که توان موفقیتش را نداریم، بر ما مقرر مکن، و ما را عفو کن و مورد آمرزش قرار ده و رحمت خود را شامل حالمان کن، همانا فقط تو مولا و سرپرست و یاور ما هستی، پس ما را بر کافران (و عواملی که موجب کفر و ناسپاسی و طغیان ما میشوند) پیروز گردان.» بقره- 286