فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۳۶۱
تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تقاضای مؤمنین از خداوند در برابر امتحانات سخت الهی(در پرتو وحی)

«(مؤمنان همیشه از درگاه خداوند تقاضا دارند:) خدایا تکالیف و امتحانات سنگین و سخت را بر دوش ما قرار نده (و به خاطر عمل بد ما بر ما سخت مگیر) همچنان که به خاطر طغیان و سرکشی امت‌های گذشته بر آنها سخت‌گیری نموده‌ای، و هر امتحانی که توان موفقیتش را نداریم، بر ما مقرر مکن، و ما را عفو کن و مورد آمرزش قرار ده و رحمت خود را شامل حالمان کن، همانا فقط تو مولا و سرپرست و یاور ما هستی، پس ما را بر کافران (و عواملی که موجب کفر و ناسپاسی و طغیان ما می‌شوند) پیروز گردان.»                                                               بقره- 286

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

دور از جون خر!(گفت و شنود)

انتقاد برخی بازاریان به نوسانات ارز و سوءاستفاده عوامل داخلی دشمن

دو حماسه بزرگ در یک قاب(یادداشت روز)

اخبار ویژه

اخلالگران در نظام اقتصادی مفسد فی‌الارضند و حکمشان اعدام است

صهیونیست‌های حاضر در «سومالی‌لند» «هدف مشروع» برای ما هستند

بازتاب گسترده پرتاب سه ماهواره ایرانی در رسانه‌های دنیا

شهادت نیروی مرزبانی در سرما و کولاک مرز بانه

روزی که مردم همه نقشه‌های چندین ساله آمریکا را جارو کردند

سردار سلیمانی تجسم عینی و عملیاتی مقاومت بود