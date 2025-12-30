اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی

رئیس‌جمهور در نشست با فعالان اصناف و بازاریان، از توافق دولت و مجلس بر سر اتخاذ 4 تصمیم مهم در راستای حمایت از این قشر و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهور صبح روز سه‌شنبه (9 دی‌ماه 1404) طی نشستی صریح، بی‌واسطه و صمیمی با جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیئت امنای بازار، به بررسی مشکلات، دغدغه‌ها و مطالبات فعالان بازار پرداخت و ضمن استماع دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنان، به پرسش‌ها و مسایل مطرح‌شده نیز پاسخ گفت.

رئیس‌ جمهور در این نشست با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اصناف و بازاریان در اقتصاد کشور، یادآور نقش‌آفرینی تاریخی و غرورآفرین آنان در مقاطع حساس از جمله در جریان جنگ 12 روزه و ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور شد و تصریح کرد: حل مشکلات اصناف و بازاریان را وظیفه خود می‌دانیم. اعتراضات شما قابل درک است، اما باید توجه داشت که دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته سال‌های گذشته است. با این حال، با تمام توان و از مسیر تعامل و وحدت با مجلس شورای اسلامی، به‌دنبال حل مسایل هستیم.

وی با اشاره به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص حل مشکلات اقتصادی مردم و کسبه افزود: در ورای همه اختلاف‌نظرها، همه ما مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی جامعه هستیم و دولت و مجلس در این مسیر هم‌نظر و هم‌جهت‌اند.

پزشکیان با تأکید بر آمادگی دولت برای شنیدن بی‌واسطه صدای بازاریان و اصناف اظهار داشت: همواره آماده حضور در بازار و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، به‌ویژه جوانان و نسل جدید فعال در بازار هستیم تا هم مسایل آنان را بشنویم و هم برنامه‌ها و شرایط کشور را صادقانه تبیین کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه رویکرد دولت، مداخلات حداقلی در بازار است، خاطرنشان کرد: اما هر جا که رانت، رشوه و نظام چندنرخی ارز به اقتصاد کشور آسیب بزند، دولت با جدیت ورود خواهد کرد و این پدیده‌ها را از میان برخواهد داشت. طبیعی است که مقابله با رانت، با اعتراض رانت‌خواران همراه باشد، اما منافع مردم و بازاریان در اولویت است.

پزشکیان تصریح کرد‌: ما در این مسئولیت قرار گرفته‌ایم تا مشکلات کسبه، بازاریان و مردم را حل کنیم و‌ شأنیتی جز خدمت برای خود قائل نیستیم و مطمئن باشید که همه خواسته‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده با جدیت پیگیری خواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس‌جمهور در پاسخ به گلایه‌های فعالان اقتصادی درباره تعدد سامانه‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، اعلام کرد: با هماهنگی وزارت ارتباطات، به‌دنبال ایجاد یک اکوسیستم جامع و تجمیع سامانه‌ها هستیم تا فعالان اقتصادی بتوانند امور خود را از یک مسیر واحد و شفاف انجام دهند.

دکتر پزشکیان همچنین خاطرنشان کرد: مسایل نظارتی غیرمرتبط با فعالیت اصناف، در تعامل و هماهنگی با قوه قضائیه مرتفع خواهد شد. اعتقاد ما این است که به‌جای ایجاد مانع، باید مسیر فعالیت شما تسهیل شود.

رئیس‌جمهور درخصوص هزینه برق اصناف و صنایع نیز گفت: نگاه ما این است که مصرف برق تا سقف عرف و میانگین عمومی، با قیمت دولتی محاسبه شود و مازاد مصرف، مشمول پرداخت واقعی گردد. واقعیت این است که کشور با کسری حدود 20 هزار مگاواتی برق مواجه است و دولت با تمام توان در پی جبران این ناترازی است.

پزشکیان با اشاره به اقدامات بی‌سابقه دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و در راستای تأمین برق پایدار برای اصناف افزود: تا پایان سال، ظرفیت پنل‌های خورشیدی کشور به بیش از 7 هزار مگاوات خواهد رسید، اما در کنار این اقدامات، انتظار داریم بازاریان و اصناف در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی همراهی کنند تا از شرایط فعلی عبور کنیم.

رئیس‌جمهور همچنین به اقدامات دولت برای حل ریشه‌ای و ساختاری مسایل و مشکلات اقتصادی کشور با آغاز صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها از درون دولت اشاره کرد و گفت: در اقدامی بی‌سابقه، رشد بودجه سال آتی دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما این است که از هرگونه هزینه و اقدامی که منجر به ایجاد تورم در کشور می‌شود پرهیز کنیم.

در ادامه این نشست، دکتر پزشکیان با پیشنهاد تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف و بازاریان موافقت کرد و مقرر شد نمایندگان اصناف با حضور در جلسه هیئت دولت، مسایل و ابهامات خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند. همچنین برگزاری جلسات منظم و مستمر وزارتخانه‌های اقتصادی با فعالان بازار مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد نتایج این جلسات به‌صورت ماهانه به دولت گزارش شود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود همچنین خواستار مشارکت مؤثر اصناف و بازاریان در توزیع طرح کالابرگ شد و تأکید کرد: این طرح باید به‌گونه‌ای اجرا شود که خرده‌فروشان نیز در آن سهیم باشند و صرفاً به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای محدود نشود.

پزشکیان همچنین با اشاره به تعامل و هماهنگی با رئیس‌مجلس شورای اسلامی، از 4 توافق مهم دولت و مجلس برای تسهیل فعالیت اصناف و بازاریان از جمله «تعلیق اجرای الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی برای اصناف»، «‌توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرائم مالیاتی اصناف و بازاریان» و «توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان» هر کدام به مدت یک سال خبر داد.

رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد با اجرای این تصمیمات و تداوم تعامل دولت، مجلس و فعالان بازار، شرایطی فراهم شود که هم اصناف و بازاریان با آرامش به فعالیت خود بپردازند، هم فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد و هم دولت بتواند برنامه‌های خود را در مسیر رونق اقتصادی کشور پیش ببرد.

موافقت دکتر پزشکیان با اصلاحات پنجگانه معیشتی

و اقتصادی بودجه 1405

مسعود پزشکیان همچنین صبح روز سه‌شنبه 9 دی 1404 با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیرو مذاکرات به‌ عمل‌آمده و با توجه ‌به جلسات و گفت‌وگوهای صورت‌گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 و از آنجا که نمایندگان محترم نظرات و پیشنهادات و دغدغه‌هایی را مطرح نمودند که دولت با بسیاری از این پیشنهادات و نظرات موافق می‌باشد، بدین‌وسیله مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه اعلام می‌کنم.

متن کامل نامه رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام؛

پیرو مذاکرات به‌ عمل‌آمده و با توجه ‌به جلسات و گفت‌وگوهای صورت‌گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 و از آنجا که نمایندگان محترم نظرات و پیشنهادات و دغدغه‌هایی را مطرح نمودند که دولت با بسیاری از این پیشنهادات و نظرات موافق می‌باشد، بدین‌وسیله مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه بدین شرح اعلام می‌گردد:

1- اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود.

2- اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی به‌طوری که منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود.

3- اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظرداشتن لزوم تقویت معافیت‌های حقوق‌بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند.

4- انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌طوری که این منابع به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه سوق داده شود.

5- هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تأمین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.

ضمناً با توجه‌ به اینکه کمیسیون محترم تلفیق خواهان تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه و همچنین اطلاعات کافی در مورد منابع و مصارف نفتی شده بود سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و وزارت نفت گزارش‌های موردنیاز مجلس محترم را تدوین و تقدیم خواهند کرد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل

کارگروه ویژه حل مشکلات اصناف

مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو باتسنیم ضمن اشاره به برگزاری جلسات فشرده اصناف با مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی گفت: از ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه نشست مشترکی با کمیسیون اصل 90 مجلس و فراکسیون اصناف برگزار شد که در آن، مشکلات جدی اصناف در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مؤدیان و پذیرش رسید کارتخوان به‌عنوان صورت‌حساب الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه تأکید شد که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده برای همه واحدهای صنفی از پایان سال، فشار سنگینی به بازار وارد می‌کند؛ به‌طوری که حتی خدمات ساده نیز مشمول افزایش قیمت می‌شود و واحدهای صنفی کوچک مجبور به طی فرآیندهای پیچیده‌ای مانند ارائه گزارش‌های فصلی و اظهارنامه‌های متعدد خواهند شد، در حالی که بازار کشش این میزان فشار را ندارد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نیز در این نشست از دغدغه‌های اصناف حمایت کرد، ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و طرح موضوع در سطح سران قوا، مقرر شد اجرای قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی و شمول کامل مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف به‌مدت یک سال به تعویق بیفتد تا در این بازه، اصلاحات لازم با نظر اصناف انجام شود.

امیدوار تصریح کرد: پس از جلسه مجلس، نشست‌هایی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و سپس با رئیس‌جمهور برگزار شد که در آن مشکلات بازار از جمله بی‌ثباتی نرخ ارز، دشواری تأمین کالا و تخلفات برخی شرکت‌های دولتی در بازگشت ارز مطرح شد. رئیس‌جمهور با قاطعیت دستور داد این موضوعات به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی از دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل یک کارگروه ویژه خبر داد و گفت: بر اساس این دستور، کارگروهی با حضور پنج وزیر یا معاون وزیر در حوزه‌های اقتصادی، جهاد کشاورزی، بهداشت و کشور تشکیل خواهد شد و این کارگروه موظف است هر ماه گزارش عملکرد خود را به رئیس‌جمهور ارائه کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران در پایان خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم این تصمیمات آن است که مقرر شد هرگونه آیین‌نامه و دستورالعمل در حوزه بازار، حتماً با مشارکت و نظر اتاق اصناف ایران تدوین شود و امیدواریم با این رویکرد، بخش زیادی از مشکلات اصناف و بازار تا پایان سال برطرف شود.

مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه

و بررسی روند اجرای توافقات تهران- مسکو

خبر دیگر اینکه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه عصر روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی تلفنی آخرین وضعیت روابط دوجانبه و روند اجرای توافقات مشترک میان دو کشور را مورد بررسی و تبادل‌ نظر قرار دادند.

در این مکالمه تلفنی، رؤسای‌جمهور ایران و روسیه با تأکید بر سطح راهبردی روابط تهران–مسکو، ضمن مرور دستاوردهای همکاری‌های دوجانبه، بر ضرورت تداوم رایزنی‌های منظم و تقویت هماهنگی‌ها در راستای توسعه مناسبات همه‌جانبه تأکید کردند.