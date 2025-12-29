تحقیر زلنسکی این بار در فرودگاه فلوریدا؛ هیچکس به استقبال رئیسجمهور اوکراین نرفت
کاخسفید بار دیگر و در اقدامی با هدف تحقیر رئیسجمهوری اوکراین، هیچ مقامی را برای استقبال از زلنسکی به فرودگاه میامی نفرستاد.
شامگاه یکشنبه به وقت ایران اقامتگاه ترامپ در فلوریدا میزبان زلنسکی رئیسجمهور اوکراین بود. اما پیش از این دیدار زلنسکی بار دیگر توسط دولت ترامپ تحقیر شد. رئیسجمهور اوکراین که طی یک سال گذشته بارها توسط خود ترامپ و مقامات دولتش تحقیر شده و حتی هفته گذشته ترامپ صراحتاً به او گفته بود که هیچکاره است، در فرودگاه میامی در ایالت فلوریدا تحقیر شد و هیچ مقامی از دولت ترامپ حاضر نشد به استقبال وی برود. رسانههای مختلف به ویژه رسانههای روسیه، نیامدن هیچکدام از مقامات آمریکایی حتی در سطوح پایین به فرودگاه میامی برای استقبال از ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین را تحقیر وی ارزیابی کردند. براساس این گزارشها «اُلها استفانیشینا» سفیر اوکراین در آمریکا، ارشدترین مقامی بود که در فرودگاه میامی به استقبال زلنسکی آمد. ترامپ چندی پیش هم زلنسکی را با تحقیر از کاخسفید بیرون کرده بود.
مذاکراتی بدون نتیجه ملموس
پیش از این رسانهها دیدار ترامپ و زلنسکی را برای رسیدن به توافق آتشبس بسیار مهم ارزیابی کرده بودند. گزارشها حاکی است که پیش از این دیدار پوتین و ترامپ هم تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردهاند که رسانههای روسی این تماس تلفنی را مثبت ارزیابی کردند. ترامپ و زلنسکی هم پس از دیدار در اقامتگاه فلوریدا، مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند و ترامپ مدعی شد که 95درصد مذاکرات برای دستابی به توافق آتشبس مثبت ارزیابی کردند اما برخلاف این خوشبینیها، گزارشها حاکی است دو مسئله اصلی که تاکنون مانع دستیابی به توافق بوده یعنی مسئله واگذاری دونباس و تضمینهای امنیتی همچنان حلنشده باقیمانده و مذاکرات بدون دستاورد ملموس پایان یافته است. ترامپ که در وعدههای انتخاباتیاش گفته بود یکروزه جنگ اوکراین را پایان میدهد، بعد از اتمام مذاکرات با زلنسکی گفت: روند صلح مسئلهای نیست که بتوان یکروزه آن را حل کرد و مدعی شد مذاکرات پیشرفت داشته است. وی گفت: اگر طرح صلح اجرائی شود، شاید به اوکراین برود. روزنامه فایننشالتایمز هم درباره نتایج این نشست گزارش داد که پیشبینیهای ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین، برای دریافت حمایتهای علنی از سوی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در ابتدای نشست دوجانبه آنها درست از آب درنیامد. به نوشته این روزنامه انگلیسی، زلنسکی امید داشت از سمت ترامپ در جریان نشست مذکور حمایت شود اما امیدش از بین رفت چرا که ترامپ مجدداً خود را به عنوان یک شخص بیطرف نشان داد.
بدون تضمین، صلحی در کار نیست
اظهارات زلنسکی پس از دیدار با ترامپ به وضوح نشان میدهد که مسائل حلنشده، همچنان مانع اصلی دستیابی به توافق است. رئیسجمهور اوکراین، پس از دیدار با دونالد ترامپ تأکید کرد: هرگونه آتشبس بدون دریافت تضمینهای امنیتی معتبر به معنای پایان جنگ نخواهد بود و اوکراین تا آن زمان، حکومت نظامی و بسیج نیروها را لغو نمیکند. طبق گزارش خبرگزاری روسی ریانووستی، زلنسکی تأکید کرد که لغو حکومت نظامی و بسیج تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که اوکراین «تضمینهای امنیتی معتبر» دریافت کند. او گفت: «آتشبس بدون تضمینهای امنیتی به معنای پایان جنگ نیست. این تضمینها باید شامل سازوکار نظارتی و حضور شرکای بینالمللی باشد و همزمان با توافق برای پایان جنگ به دست آید.» رئیسجمهور اوکراین همچنین فاش کرد که در دیدار با ترامپ، پیشنهاد ارائه تضمینهای امنیتی بلندمدت ۳۰ تا ۵۰ساله برای اوکراین را مطرح کرده است. امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه و «اورسولا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا هم پس از مذاکرات فلوریدا، در اظهاراتی تاکید کردند بدون تضمینهای عینی امنیتی توافقی در کار نخواهد بود. ماکرون در پیامی با اشاره به اینکه ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار ضروری است، تاکید کرد که مذاکرات در این زمینه به پیشرفتهای قابلتوجهی رسیده است.
ماکرون در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی
ایکس (توئیتر سابق) نوشت: به همراه شماری از سران کشورهای اروپایی در تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ رؤسایجمهور اوکراین و آمریکا درباره ارائه
تضمینهای امنیتی به اوکراین گفتوگو کردیم. وی افزود:
در مسیر ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین که برای
تحقق صلح عادلانه و پایدار در این کشور حیاتی است،
پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.رئیسجمهور فرانسه
همچنین اعلام کرد: ائتلاف کشورهای حامی اوکراین اوایل ژانویه ۲۰۲۶ (دی و بهمن ۱۴۰۴)
در پاریس تشکیل جلسه خواهد داد تا نحوه
مشارکت هر کشور در این روند نهائی شود.
«اورسولا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا هم در پیامی در
حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)
با اشاره به تماس تلفنی خود با ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور
اوکراین، اعلام کرد: اوکراین نیازمند تضمینهای امنیتی استوار است. به گزارش ایرنا، فون درلاین در این پیام نوشت: مهمترین نکته در مسیر دستیابی به توافق صلح در اوکراین این است که اوکراین از روز نخست استقرار صلح در این کشور، از ضمانتهای امنیتی استوار برخوردار شود.
واکنش روسیه به مذاکرات
سخنگوی کرملین هم دیروز اعلام کرد که با ارزیابیهای رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه صلح در اوکراین بسیار نزدیکتر شده، موافق است. «دیمیتری پسکوف» دیروز در جریان یک کنفرانس خبری اعلام کرد که اگر اوکراین خواهان صلح است، باید نیروهای خود را از بخشی از دونباس که هنوز کنترل آن را در دست دارد، خارج کند؛ در غیر این صورت، اگر توافق حاصل نشود، سرزمینهای بیشتری از دست خواهد داد. به گزارش فارس، پسکوف از اظهارنظر درباره ایده منطقه اقتصادی آزاد در دونباس یا آینده نیروگاه هستهای زاپوروژیا که تحت کنترل روسیه است، خودداری کرد و گفت که مسکو این موضوع را نامناسب میداند.پسکوف همچنین گفت که هیچ گفتوگوی تلفنی بین پوتین و زلنسکی در حال بررسی نیست. او در اظهاراتش ارزیابیهای ترامپ را هم مبنی بر این که صلح در اوکراین اکنون بسیار نزدیکتر شده، تایید کرد.