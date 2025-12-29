رئیس جدید پارلمان عراق را بشناسید
نمایندگان پارلمان عراق در نخستین جلسه دوره جدید پارلمان، با رأی اکثریت، «هیبت حلبوسی» را به عنوان رئیس نهاد قانونگذاری این کشور در ششمین دورهاش انتخاب کردند.
در جریان نخستین جلسه پارلمان عراق در دوره جدید، «هیبت حلبوسی» موفق شد با کسب رأی اکثریت نمایندگان، به عنوان رئیس نهاد قانونگذاری این کشور انتخاب شود. این انتخاب پس از رقابت میان حلبوسی، «سامر عیساوی» و «عامر عبدالجبار» در چارچوب روندهای قانونی و پارلمانی صورت گرفت. مثنی سامرایی نیز که پیشتر نامزد ریاست پارلمان شده بود، در جریان جلسه از این تصمیم صرفنظر کرد. این جلسه به ریاست «عامر فایز» به عنوان مسنترین عضو پارلمان برگزار شد. براساس عرف سیاسی حاکم در عراق پس از سال ۲۰۰۳، ریاست پارلمان به جریانهای اهلسنت اختصاص دارد و انتخاب حلبوسی در همین چارچوب انجام شده است. شورای سیاسی ملی سنیهای عراق یکشنبهشب به طور رسمی «هیبت حلبوسی» را بهعنوان نامزد خود برای تصدی ریاست پارلمان معرفی کرد. این تصمیم در شرایطی اعلام شد که همزمان مخالفتهایی از درون همین طیف سیاسی نسبت به این نامزدی مطرح شده است. «خمیس خنجر»، رئیس حزب «السیاده»، در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود: پس از رایزنیها و گفتوگوهای گسترده میان رهبران فراکسیونها و احزاب سیاسی پیروز در انتخابات که بخش عمده جریانهای عضو شورای سیاسی ملی را تشکیل میدهند، احزاب «تقدم» به رهبری محمد حلبوسی، «السیاده»، «الحسم وطنی» به رهبری «ثابت عباسی»، وزیر دفاع فعلی، و «الجماهیر الوطنیه» به رهبری احمد جبوری، به این جمعبندی رسیدند که هیبت حلبوسی تنها نامزد آنها برای ریاست پارلمان در دوره ششم باشد. در مقابل، «مثنی سامرایی» رئیس ائتلاف «العزم»، ضمن رد این نامزدی، به طور رسمی اعلام کرد که خود نیز برای ریاست پارلمان عراق نامزد شده است.
گفتنی است، هیبت حلبوسی (هیبت حمد عباس حلبوسی)، سیاستمدار سنی عراقی و نماینده مجلس از حزب «تقدم» (به رهبری محمد حلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق) است که به عنوان خویشاوند نزدیک (عموزاده) محمد حلبوسی شناخته میشود. او متولد حدود ۱۹۸۰ میلادی است، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه المستنصریه بغداد، و سابقه فعالیت در کمیته نفت و انرژی پارلمان را دارد. در نخستین جلسه پارلمان جدید عراق (دوره ششم، پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵)، هیبت حلبوسی با حمایت اکثریت شورای سیاسی ملی اهلسنت (شامل احزاب تقدم، السیاده، الحسم الوطنی و الجماهیر الوطنیه) و کسب بیش از ۲۰۰ رأی، به عنوان رئیس جدید مجلس نمایندگان عراق انتخاب شد و جایگزین چهرههای قبلی در این پست شد. این انتخاب در چارچوب عرف سیاسی عراق (اختصاص ریاست پارلمان به اهلسنت) انجام گرفت و نشاندهنده تداوم نفوذ جریان حزب تقدم در صحنه سیاسی سنیهای عراق است.