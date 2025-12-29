فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۳
تأیید خبر شهادت ابوعبیده و معرفی سخنگوی جدید برای حماس

سخنگوی جدید گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس دیروز در اولین سخنرانی خود بعد از اعلام شهادت «ابوعبیده» سخنگوی سابق قسام، به مردم فلسطین و غزه درود فرستاد و گفت: «سلام بر شما در این ایام که سختی معیشت و سرمای زمستان را تاب می‌آورید...»
در پیام سخنگوی جدید گردان‌های قسام همچنین آمده: «...سلام بر خیمه‌های مندرس، خانه‌های ترک‌خورده و پیکرهای خسته و رنجور شما؛ اما [بدانید که] روح، ایمان، اراده و یقین شما به پروردگار، بسی فراتر از پندار تمامی دشمنان و توطئه‌گرانی است که از رنج‌هایتان لذت می‌برند و در کمین نشسته‌اند تا سقوط شما را نظاره کنند؛ اما به اذن خدا، هرگز به این آرزو نخواهند رسید. شما خودِ شکوه و سرآغاز تاریخ با عظمت هستید. چه فخر و شرفی بالاتر از اینکه خون مجاهدان با خون خانواده‌هایشان درآمیزد و فرماندهان و عزیزان‌شان در میانه صفوف فداکارانی باشند که از تمام دارایی خود گذشتند. ما از شماییم و شما از مایید.»

