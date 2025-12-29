ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌های جداگانه به مناسبت فرارسیدن یوم الله 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت تأکید کردند: یوم‌الله نهم دی‌ماه به ما می‌آموزد که حفظ انسجام و وحدت ملی، پیرامون محور ولایت، همواره مهم‌ترین و اثرگذارترین سلاح در مقابله با پیچیده‌ترین توطئه‌های دشمنان است.

ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با صدور بیانیه‌های جداگانه تصریح کردند: یوم‌الله 9 دی به ما آموخت وحدت پیرامون ولایت مهم‌ترین سلاح در مقابله با دشمن است.

ستاد کل نیروهای مسلح: اجازه نمی‌دهیم

آسیبی به امنیت مردم وارد شود

به گزارش تسنیم، متن بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح بدین شرح است:

ستاد کل نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و ایثارگران سرافراز کشور، یوم‌الله 9 دی را به‌عنوان حماسه‌ای برخاسته از اراده ملت غیور ایران اسلامی که با شناخت دسیسه‌های دشمنان، بصیرت و ولایتمداری خود را در دفاع از ارزش‌های انقلابی و دینی با آشکارساختن توطئه پیچیده و خطرناک دشمنان به نمایش گذاشتند گرامی می‌دارد.

نظام سلطه و استکبار جهانی به‌رهبری شیطان بزرگ، آمریکای زبون و بدخواهان نظام اسلامی، در فرصتی که تعدادی عناصر خودفروخته داخلی و برخی نیز از روی نادانی و جهل برایش فراهم ساختند، آتش فتنه سال 1388 را برافروختند و از حضور حماسی و هوشیارانه مردم غیور ایران اسلامی برای خنثی‌سازی فتنه در راه‌پیمایی نهم دی‌ماه که بار دیگر کارآمدی نظام دینی مبتنی بر اصل مترقی ولایت فقیه در عبور از آشوب‌ها و بحران‌ها را به اثبات رساندند؛ غافل بودند.

مسلماً یاوه‌گویی‌های تکراری و بی‌اساس و تهدید‌های تبلیغی، رسانه‌ای و عملیات روانی اخیر دشمنان و نقشه‌های شوم آنان در اعمال تحریم‌های ظالمانه و به ‌راه‌انداختن جنگ روانی، تبلیغاتی و اقتصادی علیه ایران اسلامی راه به جایی نخواهد برد و ملت بزرگ ایران اسلامی با تأسی از آرمان‌های بلند امام راحل (رحمه‌الله علیه) و رهنمود‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) با مجاهدت، ایستادگی و مقاومت نستوه، مقتدرانه و باصلابت‌تر از گذشته در برابر زیاده‌خواهی جبهه شیطانی استکبار، ایستادگی و اهداف پلید آنان را در نطفه خفه خواهند کرد.

ستاد کل نیروهای مسلح با تجلیل از ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی و گرامیداشت مقام شامخ شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی 12روزه، جبهه مقاومت، امنیت کشور و شهدای ترور، یاد و خاطره سردار شهید مقاومت حاج‌قاسم سلیمانی را گرامی می‌دارد، ضمن تأکید بر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم توسط دولتمردان خدوم و تلاشگر، به ملت نستوه ایران اسلامی اطمینان خاطر می‌دهد که جان‌برکفان نیروهای مسلح با آمادگی و اقتدار اجازه نخواهند داد آسیبی به کشور و امنیت مردم وارد شود و چنانچه خطای مجددی از سوی آنان در هر مکان و هر زمان سر بزند ضرباتی به‌مراتب محکم‌تر، کوبنده‌تر و خسارت‌آورتر از دوره قبلی را دریافت خواهند کرد.

ارتش: هوشیاری و پایداری همچون یوم‌الله نهم دی

و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سدی نفوذناپذیر

در برابر دسیسه‌ها است

به گزارش مهر، متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ مَکَرُوا مَکْرًا و َمَکَرْنَا مَکْرًا وَ هُمْ لَا یَشْعُرُونَ» (نمل/۵۰)

رویداد مهم و ماندگار نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ به عنوان یوم‌الله، جلوه‌ای آشکار از بصیرت عمیق، غیرت دینی و پیوند استوار امت با ولایت به شمار می‌رود. این حماسه تاریخی، پاسخ قاطع ملت بیدار ایران به طراحی شوم دشمنان برای ایجاد تفرقه و حمله به ارکان نظام اسلامی بود. یوم‌الله نهم دی‌ماه به عنوان چراغ راه روشن آینده به ما می‌آموزد که حفظ انسجام و وحدت ملی، پیرامون محور ولایت، همواره مهم‌ترین و اثرگذارترین سلاح در مقابله با پیچیده‌ترین توطئه‌های دشمنان است که تجلی آن را مجدداً در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از سوی ملت بزرگ ایران شاهد بودیم.

دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از ناکامی در میدان‌های گوناگون به ویژه پس از شکست راهبردی در جنگ ۱۲ روزه، اینک تمام تلاش خود را بر جنگ روانی و جنگ شناختی برای ایجاد یأس و ناامیدی و ایجاد اختلاف در صفوف ملت شریف ایران متمرکز کرده‌اند.

هوشیاری و پایداری همچون یوم‌الله نهم دی سال ۱۳۸۸ و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، سدی نفوذناپذیر در برابر این دسیسه‌ها خواهد بود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح ضمن تاکید بر اتحاد مقدس ملت ایران و با وفاداری به میثاق یوم‌الله نهم دی و در نظر گرفتن شرایط و تحولات اخیر، برای دفاع از ملت غیور ایران و حراست از تمامیت ارضی، استقلال و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری‌های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی) بیش از پیش در آمادگی کامل قرار دارد و همچون کوهی استوار در مقابل دشمنان ایستاده و اقدام خصمانه دشمنان را پاسخی کوبنده خواهد داد.

سپاه: آموزه‌های ۹ دی نقش مهمی

در تقویت بازدارندگی ایفا می‌کند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز ۹ دی، نسبت به هرگونه تلاش برای دوگانه‌سازی و تضعیف اعتماد عمومی هشدار داد و چنین اقداماتی را بازی در زمین دشمن و در راستای اهداف استکبار جهانی دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ پاسخی قاطع به فتنه‌ای پیچیده و چندلایه بود که با طراحی اتاق‌های عملیات دشمنان خارجی و همراهی برخی عناصر داخلی، امنیت ملی و انسجام اجتماعی را هدف گرفته بود؛ اما ملت عاشورایی ایران با حضور ده‌ها میلیونی و آگاهانه خود این توطئه بزرگ را خنثی کرد و مسیر انقلاب را از گذرگاهی خطیر عبور داد.

این بیانیه با تأکید بر ضرورت بازخوانی دائمی ابعاد فتنه ۸۸ و آموزه‌های ۹ دی تصریح می‌کند: دشمنان انقلاب اسلامی همچنان با ابزارهای نوین جنگ شناختی، عملیات روانی و روایت‌سازی در پی بازتولید فتنه‌های مشابه هستند. امیدزدایی، تزریق وحشت و ترغیب به تسلیم در برابر دشمن در شرایط کنونی مصادیق بارز رفتارهای فتنه‌انگیزانه‌اند؛ در مقابل، سپاه و بسیج ضمن آمادگی در برابر تهدیدات خارجی، در قبال دسیسه‌های برخی فتنه‌گران متوهم نیز بیدار و آگاه بوده و با هدایت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و بصیرت مردم غیور، نقشه‌های آنان را خنثی خواهند کرد.

این بیانیه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی افزود: این جنگ نمونه‌ای برجسته از تهدیدات ترکیبی بود که فراتر از یک درگیری نظامی محدود، ابعاد امنیتی، روانی و اقتصادی گسترده داشت. تجربه این جنگ نشان داد که آموزه‌های

۹ دی همچنان نقشی مهم در افزایش تاب‌آوری ملی و تقویت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه تأکید کرده است: انسجام ملی و اتحاد مقدس ملت ایران در برابر فتنه‌ها و تهدیدات، طی تاریخ ۴۷ سال اخیر به‌ویژه در فتنه ۸۸ و جنگ تحمیلی

۱۲ روزه، نتیجه تعامل هوشمندانه چهار عنصر «رهبری حکیمانه، حضور آگاهانه مردم، سرمایه معنوی عاشورا و نصرت الهی» بوده و این الگو همچنان پشتوانه عبور جمهوری اسلامی از چالش‌های داخلی و جهانی است.

بیانیه اشاره شده با هشدار نسبت به هرگونه تلاش برای دوگانه‌سازی و تضعیف اعتماد عمومی خاطرنشان می‌کند: چنین اقداماتی بازی در زمین دشمن و در راستای اهداف اردوگاه استکبار جهانی به سردمداری آمریکا و رژیم صهیونی است و بی‌تردید امروز بیش از هر زمان دیگر، هم‌صدایی مردم، مسئولان و نخبگان برای صیانت از امنیت و پیشرفت کشور ضروری است.

این بیانیه در پایان، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای امنیت و خدمت، تأکید کرده است: سپاه مقتدر مردمی و دیگر مدافعان سلحشور ایران عزیز با اقتدار و صلابت، دشمنان را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر داشته و هشدار می‌دهند در برابر هرگونه فتنه، آشوب، جنگ شناختی یا تهدید امنیتی و تعرض سرزمینی شجاعانه ایستاده و مقتدرانه پاسدار استقلال، امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.