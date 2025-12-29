رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، ضمن پیش‌بینی تداوم بارش‌ها تا چهارشنبه و خروج سامانه بارشی فعلی از سمت نوار شرقی، از ورود موج بارشی جدید خبر داد.

به گزارش ایسنا، صادق ضیائیان درباره پیش‌بینی کلی وضعیت جوی تا پایان هفته جاری اظهار داشت: بر‌اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سامانه بارشی روز سه‌شنبه در غالب مناطق کشور به جز نیمه‌غربی کرمانشاه، ایلام، جنوب فارس و استان هرمزگان ادامه می‌یابد. در روز چهارشنبه، در نواحی نوار شرقی خراسان‌رضوی و جنوبی بارش پراکنده رخ خواهد داد وسپس سامانه بارشی از کشور خارج می‌شود. با ورود موج بارشی دیگر از بعدازظهر پنجشنبه و طی روز جمعه، در شمال‌غرب، غرب، استان‌های ساحلی خزر و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی بارش برف و باران و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان افزود: با توجه به بارش برف در ارتفاعات البرز و زاگرس طی امروز تا چهار روز آینده، وقوع پدیده بهمن در این مناطق دور از انتظار نیست. تا پنجشنبه، در نیمه‌شرقی کشور، شمال‌غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در این مدت خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و تا پایان هفته دریای خزر نیز مواج خواهد بود؛ همچنین برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، کاهش محسوس دما در بیشتر مناطق کشور به‌ویژه در نیمه‌شمالی پیش‌بینی می‌شود. وی درباره وضعیت جوی تهران طی سه‌شنبه و چهارشنبه گفت: آسمان تهران سه‌شنبه نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعت‌ها بارش باران و وزش باد شدید با حداقل دمای ۱- و حداکثر دمای ۵ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد به‌تدریج غبار محلی با حداقل دمای ۴- و حداکثر ۵ دمای درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

4 کشته و 8 مفقودی در حوادث جوی اخیر

جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای مربوط به امدادرسانی در سوانح جوی شنبه تا یکشنبه این هفته، اعلام کرد: از صبح روز ۶ دی‌ماه، تا صبح روز دوشنبه 8 دی‌ماه، ۹ هموطن در سیلاب استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد مفقود شده و ۴ نفر نیز در کولاک و سیلاب، جان خود را از دست دادند. در این اطلاعیه آمده است: استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد تحت تاثیر موج جدید جوی قرار گرفته‌اند. همچنین ۱۰۳ شعبه جمعیت هلال‌احمر در ۱۶۹ منطقه عملیاتی به ۸ هزار و ۳۹۷ نفر از شهروندان خدمات‌رسانی کردند و ۴ مصدوم را به مراکز درمانی انتقال دادند، در مناطق متاثر، ۹۲۰ نفر اسکان اضطراری داده شدند. عملیات هلال‌احمر در مناطق متاثر با به‌کارگیری ۷۰۰ نیروی عملیاتی، ۱۸۶ آمبولانس و خودروی امدادی ادامه دارد و تمام ظرفیت‌ها برای پیدا‌کردن ۸ مفقودی در خوزستان و یک مفقودی در استان کهگیلویه و بویراحمد به‌کار گرفته شده است.