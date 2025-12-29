امسال فقط مجمع انتخاباتی یک فدراسیون برگزار میشود سروسامان گرفتن فدراسیونها اراده وزارت ورزش است
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش با تاکید بر اینکه تا پایان سال تنها انتخابات یک فدراسیون برگزار خواهد شد، گفت که مجمع سایر فدراسیونها حداکثر تا نیمه خرداد ۱۴۰۵ تشکیل میشود.
در پیش بودن اتمام دوره ریاست ۹ فدراسیون (با احتساب فدراسیون ورزشهای دانشآموزی) و همچنین ابطال انتخابات مهرماه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کنار گذاشتن زهرا اینچه درگاهی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک بعد از یک سال و استعفای مصطفی نکولعل آزاد از ریاست فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، ورزش ایران را با تعداد قابل توجهی از فدراسیونهای بلاتکلیف و لزوم برگزاری انتخابات برای آنها مواجه کرده است.
سید محمد شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در تازهترین صحبتهای خود با اشاره به فدراسیونهایی که دوره ریاستشان رو به اتمام است، گفت: کوهنوردی و صعودهای ورزشی (۱۲ دی)، کبدی (۱۴ دی)، تکواندو (۱۵ دی)، ورزشهای آبی (۲۰ دی)، اسکیت (۲ بهمن)، ورزشهای نابینایان و کمبینایان (۳ بهمن)، تیراندازی (۳۰ بهمن) و بسکتبال (۹ اسفند) فدراسیونهایی هستند که به پایان دوره چهار ساله ریاستشان نزدیک هستند. البته فدراسیونهای ورزشهای دانشآموزی (۲۲ اسفند) هم جزو این فدراسیونها به حساب میآید. ریاست مجمع این فدراسیون با وزیر آموزش و پرورش است اما وزارت ورزش در فرآیند انتخاباتش هم مشارکت دارد و هم صاحب نماینده است.
وی ادامه داد: تاکید وزیر ورزش همچنان بر برگزاری انتخابات در فاصله زمانی کوتاه است. بنابراین به توصیه وزیر ورزش، مبنا این است که انتخابات این دسته فدراسیونها را هم در بازه زمانی حداکثر ۷۵ روزه از زمان تعیین سرپرست تا روز تشکیل مجمع انتخاباتی، به سرانجام برسانیم.
معاون وزیر ورزش به زمان تعیین سرپرست برای فدراسیونهای موردنظر اشاره داشت و گفت: تعیین سرپرست اولین اقدامی است که در رابطه با فدراسیونهایی که دوره ریاستشان تمام میشود، صورت خواهد گرفت. در مورد فدراسیونهای موردنظر هم در روز پایان دوره رئیس فعلی یا حداکثر یک روز پس از آن، سرپرست موردنظر تعیین و معرفی خواهد شد.
عدم فرصتسوزی به خاطر بازیهای آسیایی
اسبقیان در گفتوگوی خود با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه با توجه به در پیش بودن بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، اراده وزارت ورزش بر تعیین تکلیف هرچه زودتر فدراسیونها است، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این مهم، بعد از تعیین سرپرست، خیلی زود فرآیند انتخاباتی را در فدراسیونها و با نامنویسی از کاندیداهای ریاست آغاز میکنیم. در عین حال سرپرست و دبیر مجمع انتخاباتی، مامور به رسیدگی به وضعیت کمیسیونها و آماده کردن دیگر مقدمات لازم برای انتخابات میشوند تا بتوانیم در مدت زمان موردنظر، آن را به سرانجام برسانیم.
«با توجه به زمان اتمام دوره ریاست فدراسیونهای موردنظر، تاکید بر انتخاب سریع سرپرست و بازه زمانی ۷۵ روزه برای برگزاری انتخابات، آیا تا پایان سال جاری انتخابات این فدراسیونها برگزار خواهد شد؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: بعید است تا پایان سال به انتخابات برسیم، با توجه به روندی که باید برای ثبتنام کاندیداها، انتخابات قانونمند کمیسیونها، تشکیل کمیسیون تطبیق برای تأیید صلاحیت مدیریتی کاندیداها و در ادامه رسیدگی به آنها توسط مراجع ذیصلاح طی شود، امسال نمیتوانیم انتخاباتی برای این دسته فدراسیونها برگزار
کنیم.
وی در عین حال تصریح کرد: اما بعد از نوروز ۱۴۰۵ بلافاصله فرآیند انتخاباتی فدراسیونهایی که تا پایان امسال دوره چهارساله ریاستشان تمام میشود، از سر گرفته میشود تا به تشکیل مجمع و تعیین رئیس جدید برسد. حداکثر تا نیمه خرداد سال آینده تکلیف این فدراسیونها مشخص خواهد شد.
سید محمد شروین اسبقیان در ادامه گفتوگو به آغاز نامنویسی از متقاضیان ریاست در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اشاره داشت و گفت: ثبتنام کاندیداها در این فدراسیون همچون همیشه تا ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت. بعد از آن خیلی سریع بررسی پرونده کاندیداهای ثبتنام شده در کمیسیون تطبیق و بعد از آن مراجع ذیصلاح انجام میشود. همزمان وزارت ورزش پرونده تخلفات انتخابات مهرماه این فدراسیون را از طریق مراجع حقوقی پیگیری میکند تا به نتیجه برساند.
وی در مورد وضعیت فدراسیون ژیمناستیک و شرایط انتخاباتیاش بعد از کنار گذاشتن رئیس گفت که این فدراسیون فعلا با سرپرست (وجیهه نقوی) اداره میشود و در ادامه طبق ضوابط و مقررات اقدام خواهیم کرد.
اسبقیان همچنین در مورد فدراسیون ورزشهای ناشنوایان که محمد اسدمسجدی به عنوان سرپرست آن منصوب شده است، گفت: در این فدراسیون علاوهبر انتخابات، اولویتهای دیگری هم وجود دارد، موارد و پروندههایی هست که باید بررسی شوند تا مشکلات فعلی کمتر شود. بعد از آن فرآیند انتخاباتی در ورزشهای ناشنوایان را هم آغاز میکنیم.
تنها فدراسیونی که انتخاباتش امسال برگزار میشود
«به گفته شما مجمع انتخاباتی فدراسیونهایی که دوره آنها به زودی تمام میشود، سال آینده برگزار میشود. به جز این و در مورد دیگر فدراسیونها مانند بدنسازی یا ورزشهای ناشنوایان، ممکن است امسال انتخاباتی برگزار شود؟»، اسبقیان در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی و گزارشهای دریافتی از وضعیت فدراسیونها، تلاش این است همین امسال و پیش از پایان سال، انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شود. این اتفاق در مورد این فدراسیون میافتد اما سایر فدراسیونها، انتخاباتشان سال آینده برگزار میشود. معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش در پایان گفت: تلاش و اراده وزارت ورزش و تاکید همیشگی وزیر ورزش، در راستای تعیین تکلیف زودهنگام اما قانونمند فدراسیونها بعد از اتمام دوره ریاست است.