روستـا بازار، امکانـی برای عرضه مستقیـم کالا
تعاونیها به عنوان یکی از موثرترین روشها برای حل مشکلات روستایی به شمار میروند زیرا این امکان را به کشاورزان خرد میدهند که از طریق تشکیل تعاونی تولیدات خود را افزایش داده و هزینههای تولید را کاهش دهند و از این طریق درآمد بیشتری به دست آورند.
تعاونیها به عنوان نهادهای اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در توسعه روستایی ایفا میکنند. این نهادها با هدف بهبود شرایط زیستی و اقتصادی جوامع محلی شکل گرفته و به عنوان موتور محرکی برای رشد و توسعه مناطق روستایی عمل میکنند.
از نگاه کارشناسان، تعاونیها با ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود معیشت اهالی روستا موجب افزایش درآمد و کاهش فقر در این مناطق میشوند و میتوانند با جمعآوری مناب مالی به تولید و توزیع کالا و خدمات محلی بپردازند و از این طریق موجب توسعه تجارت و خودکفایی و کمک به اقتصاد خانوارهای روستایی شوند.
یکی از مزیتهای تشکیل تعاونی در مناطق روستایی و جوامع محلی، تامین امنیت غذایی است. تعاونیهای تولیدکنندگان میتوانند با تأمین محصولات غذایی مورد نیاز، زنجیره امنیت غذایی روستاها را تضمین کنند. این مسئله در مقابل نوسانات بازار و بحرانهای اقتصادی حائز اهمیت است زیرا تعاونیها ظرفیت تابآوری اقتصاد را افزایش میدهند.
طی دهههای اخیر اقتصاد جهانی با بحرانهایی نظیر تحریم، نوسانات مالی و تغییرات آب و هوائی مواجه بوده است. در چنین شرایطی کشورها بنیان اقتصاد خود را بر پایه تابآوری استوار کرده و مسیر رشد و توسعه خود را هموار کردهاند.
ابزاری برای تابآوری اقتصاد
«رضا وفایی یگانه»؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران معتقد است که «تابآوری اقتصاد کشور از مسیر اقتصاد تعاونی میگذرد زیرا تعاونیها از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و ارتقای سطح تولید میتوانند تابآوری را تقویت کرده و اثرات تحریم را کاهش دهند.»
وی، اقتصاد تابآور را اقتصادی میداند که توان مقاومت، انطباق و بازسازی در مقابل بحرانها و شوکها را دارد و مسیر رشد و ثبات کشور را حفظ میکند. در چنین اقتصادی اصل بر انعطافپذیری در برابر فشارها و توان بازیابی سریع پس از بحرانهاست و هدف آن دستیابی به پایداری و رشد بلندمدت است.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اقتصاد تابآور در برابر بحرانها دچار فروپاشی نمیشود و از دل آن فرصتهای تازهای به وجود میآید تاکید کرد: «راه نجات اقتصاد ایران در اتکا به ظرفیتهای مردمی و افزایش بهرهوری و توسعه هوشمندانه مبتنی بر دانش و همکاری ملی است.».
همزمان با توسعه و پیشرفت فناوریها و تغییر نیازهای بازار، تعاونیها به سمت نوآوری و انعطافپذیری سوق یافتهاند. تعاونیها برای دستیابی به توسعه پایدار باید خود را با نیازهای جامعه و حقوق خریداران تطبیق دهند.
در همین راستا «بهزاد سام دلیری»؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اخیرا در مراسم افتتاح شرکت تعاونی پستهکاران اخترآباد ملارد به اهمیت تعاونیها در پیشرفت روستاها اشاره کرد و گفت: «موفقیت بنگاههای تعاونی برپایه همکاری، اخلاق،انسانیت و آگاهی اعضا شکل میگیرد و پایداری روستاها کلید توسعه کشور است.»
وی برنامهریزی برای صادرات محصولات در شرکتهای تعاونی را حائز اهمیت برشمرد و افزود: شرکتهای تعاونی با استفاده از نشان مناسب برای محصولات، تأمین مالی خرد و بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان در جهت حل چالشهای تولید و مدیریت منابع میتوانند جایگاه خود را در کشور و حتی سطح بینالمللی پیدا کنند.
گامی بلند برای اشتغالزایی در مناطق محروم
روستا بازار،گامی بلند برای اشتغالزایی در استانها،مناطق محروم و کم برخوردار است و موجب قطع دست دلالان و سودجویان از بازارهای محلی و توسعه کسب و کارهای روستایی میشود.
یکی از راهکارها برای تقویت جوامع محلی و اقتصاد مشارکتی، راهاندازی «روستا بازار» است. روستا بازار، گامی بلند برای اشتغالزایی در استانها، مناطق محروم و کم برخوردار است و موجب قطع دست دلالان و سودجویان از بازارهای محلی و توسعه کسب و کارهای روستایی میشود.
بررسی نقش بازارهای محلی و روستا محور در رونق اقتصادی روستاییان و تأثیر توسعه این نوع بازار بر مؤلفههای رونق اقتصادی که شامل افزایش تولید محصولات روستایی، درآمد، اشتغال، تنوع بخشی و مناسبسازی قیمت محصولات کشاورزی و صنایع دستی است از موضوعات مهم و قابل توجه در رفع معضل بیکاری استان کرمانشاه به شمار میآید و میتواند در ایجاد اشتغال در استان راهگشا باشد. توسعه بازارهای محلی روستایی و ایجاد و گسترش روستابازارها و فراهم کردن زمینههای فعالیت و کار برای روستاییان و کشاورزان از جمله موضوعات مهمی است که میتواند در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی،مؤثر واقع شود. روستابازارها طی سالهای گذشته با شعار از مزرعه تا بازار و با هدف حذف واسطهگران در بازار،ایجاد امنیت غذایی برای مصرف کنندگان و عرضه کالاهای اساسی با قیمت ارزان ایجاد شدند.کشاورزان همواره از اینکه کمترین بهره را از دسترنج خود میبرند و بیشترین سود و بهره به جیب دلالان میرود گلایه دارند و ایجاد روستابازارها کمک بزرگی به عرضه مستقیم محصولات کشاورزی میکند و موجب میشود محصولات کشاورزی و صنایع دستی با قیمت و کیفیت مناسب دست مردم برسد.
به گزارش ایسنا، درحال حاضر تعاونیها به عنوان نهادهای مؤثر در توسعه پایدار روستایی، نقش کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی ایفا میکنند. با اتخاذ رویکردهای مناسب و ایجاد قوانین حمایتی و شکلگیری شبکه تعاونیها میتوان به رشد و توسعه پایدار در مناطق روستایی و بهبود وضع معیشتی در این مناطق کمک کرد.
