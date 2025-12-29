گرانی و احتکار برنج با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز
حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی و نتیجه آن در بازار ارز که قرار بود با هدف ساماندهی اقتصادی انجام شود؛ نخستین ترکشهای سنگین خود را به برنج وارد کرده است.
به خبرگزاری فارس؛ گزارشهای میدانی از مراکز اصلی توزیع در تهران، از جمله میدان محمدیه، شادآباد و منطقه انبار نفت، حاکی از جمعآوری و کمبود عرضه برنج خارجی از بازار و بالا رفتن قیمتها است.
بر اساس مشاهدات، پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید و روزانه نرخ ارز، قیمت برنج جهشی خیرهکننده داشته است. بیشترین شوک قیمتی متوجه برنج هندی شده است؛ قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی که تا هفتههای گذشته حدود ۷۰۰ هزار تومان معامله میشد اکنون با افزایشی نزدیک به سه برابری، به مرز دو میلیون تومان رسیده است. نکته نگرانکنندهتر این است که با وجود این افزایش قیمت نجومی، برنج هندی در بازار «نایاب» شده است.
موج گرانی تنها به برنج هندی محدود نشده است. برنج پاکستانی نیز با افزایشی محسوس، از کیسهای دو میلیون تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. در بخش برنج داخلی نیز، کیسه 10 کیلویی برنج ایرانی که پیشتر سه میلیون تومان قیمت داشت اکنون با قیمت
سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عرضه میشود اما ماجرا به تهران ختم نمیشود.
اخبار رسیده از شمال کشور نشان میدهد که بازار در مبدأ نیز قفل شده است. کشاورزان و تجار عمده در شمال، عرضه برنج را تقریباً به صفر رساندهاند. مشاهدات حاکی از آن است که هیچگونه فروشی صورت نمیگیرد و فعالان بازار در انتظار تثبیت قیمتهای جدید و جهشهای آتی هستند تا از این نمد، کلاهی بزرگتر برای خود ببافند. آنها به امید افزایش نرخ ارز و درآمدزایی بیشتر از محل فروش گرانتر در روزهای آینده، کالای استراتژیک سفره مردم را در انبارها نگه داشتهاند.
برنجهای وارداتی با ارز ترجیحی کجاست؟
البته به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که در ماههای گذشته هزاران تن برنج با ارز 28 هزار و 500 تومان، توسط بخش خصوصی و دولتی به کشور وارد شده است، این محصولات اکنون با قیمت آزاد در بازار عرضه میشود. بهطوری که قیمت هر کیلوگرم برنج هندی 129 هزار تومان تعیین شده و برنج پاکستانی با قیمتی بیش از 200 هزار تومان به فروش میرسد.
بخش خصوصی اعلام کرده، برنجهایی که اخیراً وارد کشور شده، بهطور کامل تحویل دولت شده و فرآیند توزیع آن بر عهده دولت است. با این حال، این پرسش مطرح است که برنجهایی که پیشتر با همین نرخ ارز وارد کشور شده و در انبارها نگهداری میشود، با چه قیمتی در بازار عرضه میشود.
در همین ارتباط، خاکی؛ دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهار داشت: برنج مدت طولانی در انبارها باقی نمیماند و سامانه جامع انبارها بهصورت کامل بر موجودی و گردش آن نظارت دارد.
بنابراین گزارش، با توجه به واردات هزاران تن برنج با ارز 28 هزار و 500 تومانی، فاصله قیمتی این نرخ با قیمتهای فعلی بازار که مبنای ارز آزاد حدود 110 هزار تومان است، مابهالتفاوت قابلتوجهی ایجاد کرده است؛ اختلافی که در چنین تناژ بالایی، به دهها هزار میلیارد تومان ما به التفاوت منجر میشود.
برخورد با چند نفر یا حذف ارز ترجیحی
گفتنی است، راهکار جلوگیری از رانت ارز ترجیحی، حذف آن نیست بلکه حذف مدیران و وزیرانی است که انحصار امثال مدللها را بازگرداندند؛ یعنی همان کاری که شهید رئیسی با دغدغهمندی و قاطعیت در بالاترین سطح مدیران انجام داد. با توجه به اینکه دانه درشتهای دریافتکننده ارز ترجیحی و کسانی که با امضاهای طلایی، آن را به انحراف کشاندند چند نفر بیشتر نیستند؛ برخورد قضائی و جمع کردن بساط آنها، کار چندان سختی نیست.
همچنین در میان 6100 شرکتی که 116 میلیارد دلار را بازنگرداندهاند کمتر از 50 شرکت، سهم بزرگی دارند. برخورد با آنها موجب جمع شدن کل بساط رانت ارز اعم از ترجیحی و بازنگردان ارز صادرات میشود اما به جای اینکه چند ده نفر مجازات شوند ارز ترجیحی حذف شد و مصرف کنندگان، مجازات شدند!