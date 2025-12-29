نشست اعضای دبیرخانه جایزه جهانی ادبیات فلسطین با حدود ۷۰ نفر از فعالان فرهنگی، نویسندگان و پژوهشگران از ۳۳ کشور جهان برگزار شد. در این نشست، حاضران به بررسی ابعاد ادبی، فرهنگی و انسانی مسئله فلسطین و راه‌های هم‌افزایی در روایت جهانی آن پرداختند.

در این گردهمایی بین‌المللی که با هدف گسترش تعاملات فرهنگی و ارتقای جایزه جهانی ادبیات فلسطین برگزار شد، سخنرانان ضمن تأکید بر نقش بی‌بدیل ادبیات در بازنمایی آرمان‌های ملت فلسطین، بر ضرورت تداوم روایت‌های اصیل از مقاومت و پایداری مردم فلسطین در برابر اشغالگری و تحریف رسانه‌ای تأکید کردند. اعضای دبیرخانه جایزه جهانی ادبیات فلسطین، ضمن مرور تجربیات دوره‌های گذشته، به تبیین اهداف فرهنگی و هنری این جایزه و چشم‌انداز بین‌المللی آن پرداختند. در ادامه، فعالان فرهنگی و نویسندگان حاضر از کشورهای مختلف نیز دیدگاه‌های خود را درباره نقش روایت در تقویت وجدان جهانی نسبت به مسئله فلسطین و چگونگی ارتقای همکاری‌های مشترک بیان کردند. شرکت‌کنندگان در پایان نشست با تأکید بر استمرار این تعاملات فرهنگی، ابراز امیدواری کردند که از مسیر ادبیات و هنر بتوان صدای مردم فلسطین را رساتر به گوش ملت‌های جهان رساند و با همکاری‌های گسترده‌تر، جایزه جهانی ادبیات فلسطین را به عنوان نمادی از همبستگی فرهنگی جهانی تثبیت کرد.