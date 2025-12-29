فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۳۰۷
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

در نشست اعضای دبیرخانه جایزه جهانی ادبیات فلسطین با فعالان بین‌المللی چه گذشت؟

نشست اعضای دبیرخانه جایزه جهانی ادبیات فلسطین با حدود ۷۰ نفر از فعالان فرهنگی، نویسندگان و پژوهشگران از ۳۳ کشور جهان برگزار شد. در این نشست، حاضران به بررسی ابعاد ادبی، فرهنگی و انسانی مسئله فلسطین و راه‌های هم‌افزایی در روایت جهانی آن پرداختند.
در این گردهمایی بین‌المللی که با هدف گسترش تعاملات فرهنگی و ارتقای جایزه جهانی ادبیات فلسطین برگزار شد، سخنرانان ضمن تأکید بر نقش بی‌بدیل ادبیات در بازنمایی آرمان‌های ملت فلسطین، بر ضرورت تداوم روایت‌های اصیل از مقاومت و پایداری مردم فلسطین در برابر اشغالگری و تحریف رسانه‌ای تأکید کردند. اعضای دبیرخانه جایزه جهانی ادبیات فلسطین، ضمن مرور تجربیات دوره‌های گذشته، به تبیین اهداف فرهنگی و هنری این جایزه و چشم‌انداز بین‌المللی آن پرداختند. در ادامه، فعالان فرهنگی و نویسندگان حاضر از کشورهای مختلف نیز دیدگاه‌های خود را درباره نقش روایت در تقویت وجدان جهانی نسبت به مسئله فلسطین و چگونگی ارتقای همکاری‌های مشترک بیان کردند. شرکت‌کنندگان در پایان نشست با تأکید بر استمرار این تعاملات فرهنگی، ابراز امیدواری کردند که از مسیر ادبیات و هنر بتوان صدای مردم فلسطین را رساتر به گوش ملت‌های جهان رساند و با همکاری‌های گسترده‌تر، جایزه جهانی ادبیات فلسطین را به عنوان نمادی از همبستگی فرهنگی جهانی تثبیت کرد.

