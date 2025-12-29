فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۳۰۶
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

پخش پیام تصویری دبیرکل حزب‌الله لبنان در بزرگداشت ارتحال علامه مصباح

آیین بزرگداشت روز علوم انسانی اسلامی و پنجمین کنگره بین‌المللی استاد فکر؛ بزرگداشت سالگرد ارتحال مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی امروز در تهران برگزار می‌شود.
کنگره بین‌المللی استاد فکر، آیین بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال مرحوم آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و روز گرامیداشت علوم انسانی اسلامی، امروز
 ۹ دی‌ماه در تهران با پخش پیام تصویری «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان و سخنرانی آیت‌الله «محمود رجبی» و حجج‌ اسلام آقایان دکتر «سیدسعیدرضا عاملی» و دکتر «منوچهر محمدی»، با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و محققان حوزه علوم انسانی و اسلامی همراه خواهد بود. این کنگره امروز سه‌شنبه 
۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ همزمان با «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار می‌شود. گفتنی است، هرسال به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، این کنگره در ایام ارتحال «آیت‌الله مصباح یزدی» که به عنوان «روز علوم انسانی اسلامی» نام‌گذاری شده است برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خوراک خطرناک!(گفت و شنود)

دولت می‌تواند اگر نارفیقان بگذ‌ارند(یادداشت روز)

اخبار ویژه

موشک‌های سنگرشکن ایران و فروپاشی محاسبات امنیتی اسرائیل

دست‌های بلند ایران تا اراضی اشغالی

خط و نشان نظامی پوتین برای اوکراین همزمان با دیدار زلنسکی و ترامپ در فلوریدا

حل مشکلات اقتصادی در گرو رفع موانع داخلی است

به یاد عارف واصل آیت‌الله محمد شجاعی

چشمان ایران در فضا تیزبین‌تر شد پرتاب موفق ماهواره‌های «ظفر»، «پایا» و «کوثر»

اجرای بزرگ‌ترین پروژه آبرسانی درغرب کشور طی 4/5 ماه