آیین بزرگداشت روز علوم انسانی اسلامی و پنجمین کنگره بین‌المللی استاد فکر؛ بزرگداشت سالگرد ارتحال مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی امروز در تهران برگزار می‌شود.

کنگره بین‌المللی استاد فکر، آیین بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال مرحوم آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و روز گرامیداشت علوم انسانی اسلامی، امروز

۹ دی‌ماه در تهران با پخش پیام تصویری «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان و سخنرانی آیت‌الله «محمود رجبی» و حجج‌ اسلام آقایان دکتر «سیدسعیدرضا عاملی» و دکتر «منوچهر محمدی»، با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و محققان حوزه علوم انسانی و اسلامی همراه خواهد بود. این کنگره امروز سه‌شنبه

۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ همزمان با «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار می‌شود. گفتنی است، هرسال به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، این کنگره در ایام ارتحال «آیت‌الله مصباح یزدی» که به عنوان «روز علوم انسانی اسلامی» نام‌گذاری شده است برگزار می‌شود.



