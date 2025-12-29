جبهه مقاومت با محوریت ایران در حال بازسازی در سراسر خاورمیانه است
یک اندیشکده آمریکایی تأکید کرد: جبهه مقاومت با محوریت ایران در سراسر خاورمیانه، در حال بازسازی هماهنگ خود است و در این مسیر از کمکهای چین و روسیه بهره میگیرد. اقدامات قهری نمیتواند نفوذ ایران را در منطقه ریشهکن کند و غیرقابل دفاع است. ایران آموخته که از چالش تغییر شکل نظم منطقهای بهرهبرداری کند.
اندیشکده خاورمیانه (Middle East Institute) مستقر در واشنگتن در گزارشی تحلیلی نوشت: محور مقاومت به یک شبکه غیرمتمرکز تبدیل شده که به موازات ایدئولوژی استقامت، پشتیبانی میشود. این محور به عنوان
یک مجموعه آزاد از شبهنظامیان نیمهمستقل که با یک دکترین بازدارندگی مشترک به هم پیوند خوردهاند، فعالیت میکند. در لبنان، حزبالله، در حال تجدید تسلیحات خود بوده و ذخایر خود را از طریق کریدورهای سوریه، چه مستقیماً از ایران و چه از زرادخانههای تسلیحاتی در داخل سوریه، دوباره
پر کرده است.
مقامات و تحلیلگران ایرانی به طور خاص از عبارت صبر استراتژیک برای نشان دادن اینکه محور مقاومت در حال سازماندهی مجدد است، نه عقبنشینی، استفاده میکنند. سایر اعضای محور مقاومت نیز روایت مشابهی را مطرح کردهاند: رهبر حوثیها، اعلام کرد محور مقاومت به طور کلی از قبل مقاومتر است. هدف در عراق، تقویت قدرت متحدان ایران از طریق باز کردن دسترسی آنها به منابع کشور میزبان از طریق ادغام در دولت بوده است. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بغداد، تلاشها برای تدوین ادغام حشدالشعبی در ساختارهای دولتی را افزایش داد. در یمن، ایران بهرغم اختلال گاهبهگاه، همچنان به حوثیها کمک میکند.
منابع اطلاعاتی از زمان اعمال تحریمهای شورای امنیت، تحویل 2 هزار تن پرکلرات سدیم به بندرعباس ایران را رصد کردهاند که مواد شیمیایی چینی را به پیشرانهای موشکی نیروهای متحد ایران مرتبط میکند. تأثیر نهائی همه این تحولات در منطقه، بازسازی هماهنگ شبکه محور مقاومت برای بازیابی آرام آمادگی عملیاتی است.
همچنین تحقیقات، از یک شبکه پیچیده نفت ایران که توسط ناوگانهای شبح و حفرههای بیمه دریایی پشتیبانی میشود، خبر میدهد که نفت را از طریق شرکتهای صوری در خلیجفارس، شرق آفریقا، امارات، هنگ کنگ و مالزی هدایت میکند.
بخشی از استراتژی بازسازی محور مقاومت، استفاده از حمایت روسیه و چین است. روسیه، بهویژه از زمان جنگ ۱۲روزه، به طور فزاینده به عنوان سپر دیپلماتیک برای ایران عمل کرده و از حق وتوی شورای امنیت، پیامرسانی عمومی و مجامع چندجانبه برای کاهش فشار غرب بر محور مقاومت استفاده کرده است. مسکو حملات اسرائیل را محکوم، و اقدامات ایران را دفاعی توصیف خوانده و اقدامات شورای امنیت را تعدیل یا مسدود کرده است.
همچنین سلاحهای ساخت روسیه در دستان حزبالله دیده شده؛ از جمله موشکهای ضدتانک کورنت و کنکورس که علیه اهداف اسرائیلی استفاده شدند. در دریای سرخ، گزارشها مبنی بر اینکه روسیه موافقت کرده موشکهای ضدکشتی پیشرفته را به حوثیها منتقل کند و دادههای هدفگیری را برای پشتیبانی از حملات به کشتیهای غربی ارائه دهد، نشان میدهد که چگونه این همکاری، حوزههای گوناگون را در بر میگیرد و شبکه متحد ایران را تقویت میکند.
البته، نیازهای ارتش روسیه در جنگ اوکراین و تحریمهای مرتبط، محدودیتهای فزایندهای را بر توانایی انتقال سلاح تحمیل کرده. بنابراین، چین به یک عامل حیاتی برای بهبود وضعیت نظامی ایران تبدیل شده است. پکن به تهران مواد اولیه پیشران موشک، و قطعات الکترونیکی به خطوط تولید موشکهای بالستیک، پهپاد و پدافند ایران عرضه میکند.
چین، محدودیتهای فعلی روسیه در تأمین این قطعات را جبران میکند و شریک اصلی دفاعی پشت صحنه است. این همکاری فراتر از سختافزار است: تخصص علمی چین در کنار پشتیبانیهای اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی (ISR)، ظرفیت ایران را برای بازسازی سیستمهای تهاجمی دوربرد و حفظ شبکههای نیابتی خود تقویت میکند. در مجموع، این ورودیها یک خط لوله محتاطانه اما معنادار را تشکیل میدهند که بازسازی نظامی پس از جنگ ایران را تسریع میکند.
در ایران، برخی اصلاحطلبان استدلال میکنند که عمق استراتژیک منطقهای، تخلیه مالی برای کشور به همراه دارد. البته این دیدگاه به طور خاصی بعد از جنگ 12 روزه، تغییر کرده و پلتفرمهای اصلاحطلب مانند خبرآنلاین و عصر ایران، از کاهش بودجه حمایت از جبهه مقاومت ابراز نگرانی میکنند.
حزبالله، حشدالشعبی و حوثیها به طور فزاینده با یکدیگر و با سایر سازمانها هماهنگ میشوند و اطلاعات و منابع را به اشتراک میگذارند. در سطح استراتژیک، بازدارندگی برای جبران کمبودها در نتیجه جنگ ۱۲ روزه، کارآمدتر شده است. در جمعبندی باید گفت محور مقاومت از ابعاد مختلف در حال بازسازی است.