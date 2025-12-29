رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه مشارکت اجتماعی در جامعه ایران بالاست، گفت: برخلاف تصویرسازی‌های القایی، میل به مشارکت اجتماعی در جامعه ایران بالاست و اگر بتوانیم شوراها را به زندگی مردم پیوند دهیم، این موضوع بر مشارکت مردم در انتخابات پیش‌رو تاثیرگذار است.

علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات در نشست استانداران سراسر کشور که با موضوع انتخابات سال ۱۴۰۵ و با حضور رئیس ‌مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط با برگزاری انتخابات در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت: در این دوره در هزار و ۴۵۹ شهر و ۴۸ هزار و ۴۶۰ روستا انتخابات برگزار می‌شود که البته ممکن

است تعداد روستاها کمتر یا بیشتر شوند. همچنین برای روز انتخابات ۷۰ هزار شعبه اخذ رای پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی به برگزاری همزمان انتخابات‌های میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با انتخابات هفتمین دوره شوراها اشاره کرد و افزود: همزمان با انتخابات هفتمین دوره شوراها،

در ۵ حوزه انتخابیه شامل «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندر انزلی»، «بستان‌آباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر» انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهم دوره مجلس شورای اسلامی و در ۴ حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان انتخابات میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار

می‌شود.

به گزارش ایسنا، زینی‌وند در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، عنوان کرد: تاکنون

۶۶ حزب و ۱۳ جبهه برای ارائه لیست در انتخابات تناسبی رسمیت دارند که این تعداد به روز و بیشتر می‌شود. همچنین تاکنون ۳ الی ۴ جلسه با نمایندگان احزاب درباره انتخابات تناسبی برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه مشارکت اجتماعی در جامعه ایران بالاست، گفت: برخلاف تصویرسازی‌های القایی، میل به مشارکت اجتماعی در جامعه ایران بالاست و اگر بتوانیم شوراها را به زندگی مردم پیوند دهیم، این موضوع بر مشارکت مردم در انتخابات پیش‌رو تاثیرگذار است. در این دوره حدود ۲۰۰ هزار عضو شورا خواهند شد و این می‌تواند بازوی اتصال دولت با بدنه جامعه

باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بر ضرورت بازسازی تصویر نهادی از شوراها به مثابه نهاد حل مسئله تاکید و اظهار کرد: در برخی افکار عمومی شوراها بعضاً با حاشیه تعارض و ناکارآمدی شناخته می‌شوند و این تصویربندی مستقیماً مشارکت را تضعیف می‌کند که در این زمینه برنامه‌هایی از جمله بازنمای شوراهای موفق و مسئله محور، تفکیک خطاهای فردی از ماهیت نهادی شوراها و برجسته‌سازی نقش شوراها در کیفیت بخشی تعیین

شده‌اند.

در کشور ۱۳۸۰ شورای شهر داریم که از این تعداد در دوره‌ ششم فقط ۱۹ مورد منحل شده‌اند یعنی چیزی در حدود ۱.۴ درصد؛ همچنین از ۱۹۱ هزار و ۸۲۸ عضو شوراها در کشور ۹۸ نفر سلب عضویت شدند یعنی کمتر از نیم درصد.

زینی‌وند با اشاره به اهمیت فراهم شدن امکان برای رقابت سالم در انتخابات شوراها گفت: در این زمینه راهبردهایی از جمله نظارت بر تضمین رقابت سالم، نظارت بر حق انتخاب مردم، نظارت بر افزایش اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات و تضمین حق حضور گروه‌های اجتماعی - سیاسی متنوع و حتی قومی و مذهبی و همچنین تعامل سازنده میان هیئت‌های اجرائی و نظارت و دستگاه‌های مورد استعلام تعیین شده است.

وی درباره تاثیر حضور جوانان و زنان در انتخابات شوراها به عنوان متقاضی کاندیداتوری در این انتخابات بر میزان مشارکت نیز تاکید کرد: آمار دوره‌های قبل نشان می‌دهد که از میان داوطلبان انتخابات شوراها

۴۲ درصد جوانان زیر ۴۰ سال بودند که ۴۱.۲ درصد آنها رأی آوردند همچنین در ادوار قبل ۸ درصد از داوطلبان زنان بودند که ۶.۷ درصد آنها توانستند رای بیاورند؛ این یعنی وقتی جوانان و زنان هستند مردم به آنها رای می‌دهند. پیش‌بینی ما از انتخابات پیش‌رو نیز این است که ۳۰۰ هزار نفر در این انتخابات نامزد

می‌شوند.