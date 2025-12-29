دور از جون خر!(گفت و شنود)

گفت: چه خبر؟!

گفتم: دیروز در یکی از مناطق تهران برخی از مغازه‌داران در اعتراض به نوسانات ارز مغازه‌ها را نیمه‌باز کرده بودند که ناگهان جمعیتی نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ نفر با شعارهای هنجار‌شکن به صحنه آمده و پس از آن تعدادی دیگر از نقاط دیگر به آنها پیوستند.

گفت: از دو روز پیش یک توئيت از «ولید گادبان- Waleed Gadban‌» مشاور نماینده اسرائیل در دفتر سازمان ملل در فضای مجازی منتشر شده بود که عوامل خود را به حضور در خیابان دعوت می‌کرد.

گفتم: روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت هم حمله

رژیم صهیونیستی به ایران را به علت انسجام مردم ناموفق دانسته و به نتانیاهو اعتراض کرده بود که مردم ایران را نمی‌شناسد.

گفت: بنابراین رژیم صهیونیستی با راه‌اندازی آشوب دیروز دنبال این بوده که از تعداد پادوهای خود باخبر شود!‌...

گفتم: یارو برای دزدی رفته بود. وقتی برگشت رفقایش پرسیدند شیری یا روباه؟! طرف که حسابی عصبانی شده بود، گفت؛ مگه خر چشه که حالشو نمی‌پرسید؟!‌... دور از جون خر!