38 کیلو شمش طلاي قاچاق در فرودگاه مهرآباد کشف شد

فرمانده يگان‌هاي انتظامي و حفاظتي فراجا از کشف 38 کيلوگرم شمش طلاي قاچاق توسط کارکنان پليس فرودگاه بين‌المللي مهرآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سردار رضا بني‌اسدي‌فر گفت: کارکنان هوشيار پليس فرودگاه بين المللي مهرآباد، حين کنترل و بازرسي به دو عدد کوله‌پشتي يکي از مسافران درخصوص حمل کالاي قاچاق مشکوک شدند.

بني‌اسدي‌فر اظهار داشت: پس از بررسي دقيق و فني، محرز شد، تعداد 25 قطعه شمش طلاي آب‌شده غيراستاندارد بدون مجوز قانوني، به مقدار 38 کيلوگرم به ‌طرز کاملا ماهرانه در دو عدد کوله‌پشتي جاسازي بود، کشف شد.

وی با بيان اين که ارزش طلاي مکشوفه توسط کارشناسان پنج هزار و 500 ميليارد ريال برآورد شده است، ادامه داد: با توجه به عدم ارائه هرگونه مجوز قانوني و رسمي، متهم پس از تشکيل پرونده مقدماتي برای سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي و تحويل شد.

اين مقام ارشد انتظامي با تاکيد بر استمرار اقدامات کنترلي در گيت‌هاي بازرسي سالن‌هاي مسافري فرودگاه‌هاي کشور، افزود: کارکنان هوشيار پليس فرودگاه با اشراف کامل اطلاعاتي اجازه نخواهد داد، سودجويان مخل اقتصادي از بستر حمل‌ونقل هوايي براي فعاليت‌هاي مجرمانه خود ضربه به اقتصاد کشور وارد کنند.