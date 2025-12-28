آزمون بزرگ وزارت ورزش در برگزاری انتخابات 9 فدراسیون ورزشی
اتمام متوالی دوره ریاست چند فدراسیون تا پایان سال، وزارت ورزش را در آستانه آزمون بزرگ انتخاباتی قرار داده که نتیجه آن، تعیینکننده رویکرد این وزارتخانه و حتی چگونگی تعامل با کمیته خواهد بود.
فدراسیونهایی که زمستان سال ۱۴۰۰ پروسه انتخاباتیشان با تشکیل مجمع و تعیین رئیس به سرانجام رسید، طی سه ماه آینده به پایان دوره قانونی و چهارساله ریاست خود میرسند؛ این شرایط وزارت ورزش را در آستانه آزمون بزرگِ دیگری از انتخابات قرار داده که چگونگی رویکرد نسبت به آن و برنامهریزی برای به سرانجام رساندنش، تعیینکنندهتر از همیشه خواهد بود به خصوص با توجه به در پیش بودن بازیهای آسیایی (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) و تاثیرگذاری انتخابات بر عملکرد کاروان اعزامی به این بازیها. اسامی فدراسیونهایی که دوره ریاست آنها رو به اتمام است، به این شرح هستند:
* کوهنوردی و صعودهای ورزش: دوره ریاست رضا زارعی در این فدراسیون ۱۲ دی به پایان میرسد.
* کبدی: دوره ریاست عباس اورسجی در این فدراسیون ۱۴ دی به پایان میرسد.
* تکواندو: دوره ریاست هادی ساعی در این فدراسیون ۱۵ دی به پایان میرسد.
* ورزشهای آبی: دوره ریاست محسن رضوانی در این فدراسیون ۲۰ دی به پایان میرسد.
* فدراسیون اسکیت: دوره ریاست مجید هنرجو در این فدراسیون ۲ بهمن به پایان میرسد.
* تیراندازی: دوره ریاست مرتضی قربانی در این فدراسیون ۳۰ بهمن به پایان میرسد.
* نابینایان و کمبینایان: دوره ریاست محمدرضا مظلومی در این فدراسیون ۲ اسفند به پایان میرسد.
* بسکتبال: دوره ریاست جواد داوری در این فدراسیون ۹ اسفند به پایان میرسد.
* ورزشهای دانشآموزی: دوره ریاست حسین بابوئی در این فدراسیون ۲۲ اسفند به پایان میرسد.
طبیعی است که همزمان با پایان یک دوره ریاست در فدراسیون باید فرآیند جدید انتخابات در مورد آن فدراسیون آغاز شود با این حال وزارت ورزش سال گذشته با به راه انداختن موج «ابطال»، باعث خروج برخی فدراسیونها از مسیر انتخاباتیشان و تاخیر چندماهه در برگزاری آنها شد. البته فدراسیونهایی که آن زمان از این اقدام وزارت ورزش زخمی شدند، امروز انتخابات دیرهنگامشان را از سر گذراندهاند و وارد دوره جدید از مدیریت شدهاند- البته به جز بدنسازی و پروش اندام که انتخاباتش دوباره ابطال شد- با این حال پیشینه وزارت ورزش در لغوِ بدون دلیل و توضیح انتخابات، ابهاماتی در مورد فدراسیونهای موردنظر ایجاد کرده و اینکه در مورد آنها رویه سال قبل یعنی ابطال و تاخیر انتخاباتی پیش گرفته میشود یا اینکه این بار موج انتخابات و بموقع برگزار شدن آن به راه میافتد.