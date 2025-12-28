«سربـاز ۶۳ ساله»؛ مشـق اخلاص در مکتب مقاومت

رسول شمالی ورزنده

این شب‌ها آنتن شبکه یک سیما میزبان مجموعه‌ای مستند با عنوان «سرباز ۶۳ ساله» است؛ اثری قابل تأمل که فراتر از یک روایت صرفاً تاریخی یا تقویمی، مخاطب را به سفری عمیق در لایه‌های پنهان و ناگفته زندگی سردار دل‌ها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی می‌برد. این مجموعه مستند، تلاشی صادقانه برای بازخوانی حیات طیبه مردی است که نامش با مقاومت، اخلاص و مجاهدت در راه خدا گره خورده و مکتب فکری و عملی او امروز الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان است.

این اثر ۱۶ قسمتی به تهیه‌کنندگی ساسان فلاح‌فر و کارگردانی عباس وهاج ـ از روحانیون دغدغه‌مند، خوش‌فکر و هنرمند عرصه رسانه ـ حاصل حدود یک سال و نیم تلاش مستمر، تحقیق میدانی و مجاهدت تصویری است. مجموعه «سرباز ۶۳ ساله» توانسته است با نگاهی متفاوت، زوایای تازه‌ای از نبوغ، ابتکار، شجاعت، تدبیر و خلاقیت‌های شهید سلیمانی را پیش چشم مخاطب قرار دهد؛ زوایایی که کمتر در قاب رسانه به تصویر کشیده شده بود و اکنون با زبانی هنرمندانه روایت می‌شود.

نریشن‌های دقیق و حساب‌شده این مجموعه که روی تصاویر بکر، آرشیوی و بعضاً دیده‌نشده قرار گرفته، فضائی تأثیرگذار و عمیق خلق کرده است؛ فضائی که مخاطب را نه‌تنها به شناختی تاریخی، بلکه به درکی شهودی و قلبی از روحیات لطیف، اخلاق پدرانه و در عین حال صلابت حیدریِ حاج قاسم می‌رساند. روایت زندگی مردی که هم در میدان نبرد فرمانده‌ای بی‌بدیل بود و هم در خلوت، عبدی خاشع و دلداده اهل‌بیت‌(ع).

سازندگان این اثر که از چهره‌های جوان، مؤمن و انقلابی عرصه رسانه به‌شمار می‌آیند، بارها تأکید کرده‌اند که تولید این مجموعه را محصول عنایت خاص شهید سلیمانی و لطف پروردگار متعال می‌دانند. در روزگاری که جبهه استکبار با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای خود در پی تحریف حقیقت و تطهیر چهره‌های جنایت‌پیشه است، ساخت آثاری فاخر و ریشه‌دار با تکیه بر عنصر «اخلاص» و نگاه مکتبی، پاسخی محکم و هوشمندانه به نیاز جامعه ولایت‌مدار و حقیقت‌طلب امروز محسوب می‌شود.

بازگویی ناگفته‌های همرزمان، دوستان، خانواده و چهره‌های فرهنگی و انقلابی از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی شهید تا سال‌های اوج فرماندهی و مجاهدت، این مستند را به نوعی دایرةالمعارف تصویری از «مکتب سلیمانی» تبدیل کرده است؛ مکتبی که در آن ایمان، عقلانیت، شجاعت، مردمداری و تبعیت محض از ولایت فقیه در هم تنیده شده‌اند.

پخش این مجموعه در روزهایی که جبهه مقاومت شاهد پیروزی‌های درخشان و افول و خواری روزافزون رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است، معنایی دوچندان می‌یابد. «سرباز ۶۳ ساله» تنها یک اثر مستند تلویزیونی نیست، بلکه نماد ایستادگی، بصیرت و وفاداری مردی است که تمام هستی خود را وقف احیای ارزش‌های اسلامی، پاسداری از خون شهدا و تحقق آرمان‌های بلند امام راحل(ره)و منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی کرد.

اگرچه هر قسمت از این مجموعه حدود ۵۰ دقیقه و در مجموع توانسته بخش‌های مهم و اثرگذاری از حیات پربرکت سردار دل‌ها را به تصویر بکشد، اما اقیانوس بیکران زندگی حاج قاسم سلیمانی همچنان سرشار از گوهرهای کشف ‌نشده است. انتظار می‌رود متولیان فرهنگی، مدیران رسانه ملی و سازندگان این اثر ارزشمند، با نگاهی راهبردی و رو به آینده، تولید فصل‌های بعدی این مجموعه را در دستور کار قرار دهند. تبیین ابعاد استکبارستیزی، مردم‌باوری و ولایتمداری شهید سلیمانی برای نسل جوان و آزادی‌خواهان جهان، ضرورتی انکارناپذیر است؛ ضرورتی که می‌تواند چراغ راهی روشن برای پایداری در مسیر حق و مقاومت در برابر ظلم و استکبار جهانی باشد.