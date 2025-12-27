مأموریت شبکه تحریف برای انکار مطالبات فعالان اقتصادی
چه نسبتی میان شبکه صهیونیستی «اینترنشنال» و کانالهای زنجیرهای مانند خبرآنلاین، انتخاب، اصلاحات نیوز و... وجود دارد که دقیقا مثل هم، حرفهای صریح وزیر امور خارجه در جمع فعالان اقتصادی اصفهان را تحریف کردند؟!
آنها اینگونه وانمود کردند که آقای عراقچی از تحریمها خوشحال است و کیهان هم به استقبال همین حرف رفته است! تیترها را ببینید: «توضیح عراقچی در مورد برکات تحریم»، «برکات تحریمها از نگاه عباس عراقچی»، «انتقاد طبیبیان از سخنان عراقچی در مورد برکات تحریمها»، «حمایت کیهان از عراقچی و برکات خواندن تحریمها»، «حمایت کیهان از اظهارات عراقچی درباره تحریم: سخن بحق و درستی است»، و...
اما واقعیت چه بود که رسانههای مذکور، با تقطیع و تحریف، سعی در مصادره به مطلوب آن داشتند؟ وزیر امور خارجه، دو نکته را بیان کرد:
۱) «تحریم هزینههای خود را دارد، کسی نگوید که عراقچی نمیداند تحریم یعنی چه. من به خوبی میدانم تحریم یعنی چه و هزینههایش یعنی چه. مشکلاتش را میدانم و برکاتش را نیز میدانم. این سخن نه به معنای رضایت دادن به تحریم است و نه سبک شمردن فشارهایی که بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل شده است».
۲)«هیچ یک از تجار و فعالان اقتصادی به من نگفتند برو تحریمها را بردار. همه گفتند مشکل ما را در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، جهاد و صمت حل کن. اکثر مشکلات ما، داخلی است».
آقای عراقچی همچنین ۸ آبان ماه هم در نشست فعالان بخش خصوصی در تبریز خبر داده بود:
- «تحریمها اگر چه هزینههای جدی به کشور تحمیل میکند، اما برخی کمبودها ناشی از استفاده نشدن از ظرفیتهای داخلی است. تنها زمانی حق گلایه از تحریم را داریم که همه این ظرفیتهای را فعال کرده باشیم.
- برآورد ما این است که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت کشورهای همسایه استفاده شده؛ اما یکی از بازرگانان در جلسه اعلام کرد تنها ۵ درصد فعال شده و ۹۵ درصد بلا استفاده مانده است.
- در جلساتی که تاکنون برگزار کردیم، مشکلاتی که بازرگانان مطرح کردند، هیچ کدام ربطی به تحریم نداشت. حتی نظرسنجی کردیم و۷۳ درصد بازرگانان معتقد بودند مشکلاتشان، داخلی است».
تحریف و تقطیع این سخنان که مستند به مطالبات دقیق فعالان اقتصادی است، با چه هدفی انجام میشود؟
از رسانه نشاندار صهیونیستها توقعی جز تحریفگری و گم کردن مسئله اصلی فعالان اقتصادی نیست. اما برخی رسانهها در داخل چرا باید بر گم و گور کردن مطالبات اصلی و دادن آدرس دروغین مذاکره اصرار داشته باشند؟ آیا این کار چیزی جز خیانت است؟
شبکه رسانههای زنجیرهای، در واقع با زبان بیزبانی میگویند: فعالان اقتصادی غلط میکنند که قفل و کلید مشکلات خود را در داخل یافتهاند و از مدیران دولتی میخواهند که اراده کنند و به خود تحریمی پایان دهند!
مافیای رسانهای وطن فروش، میگویند سراغ کار شدنی و ضروری برای حل مشکلات در داخل نروید، و به گدایی و التماس از دشمنان بیگانه که آوردهای جز تضعیف اقتصاد ملی و نابودی انبوه فرصتهای رونق و پیشرفت نداشته، بپردازید!