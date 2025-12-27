آقای عراقچی! لطفاً روی لوله اکسیژن پا نگذارید!(نکته)

۱- گزارش مستند کیهان دیروز که در استقبال از اظهارات آقای عراقچی نوشته شده بود، اعتراض یکپارچه و مشترک مدعیان اصلاحات و رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی را به دنبال داشت‌. چرا؟! کافی است گزارش کیهان را بخوانید و آن را با اعتراضات (مانند همیشه‌‌) مشترک دشمنان تابلو‌دار بیرونی و پادوهای داخلی آنها مقایسه کنید، چه می‌بینید؟! به وضوح متوجه دو نکته می‌شوید اول آن که عراقچی پا روی لوله اکسیژن مدعیان اصلاحات و مدیران بیرونی آنها گذاشته است. آنجا که صادقانه از قول فعالان اقتصادی می‌گوید «‌مشکلات اقتصادی ما داخلی است و نه تحریم‌» و دوم اسناد غیر‌قابل انکاری که کیهان در تایید اظهارات عراقچی ارائه کرده است و به‌گونه‌ای مستند نشان می‌دهد، ناکارآمدی و سوء‌مدیریت برخی از مسئولان اقتصادی، بیشترین نقش را در پیدایش و ادامه مشکلات اقتصادی کشور داشته و دارد. نه عراقچی و نه کیهان نقش تحریم‌ها را نادیده نمی‌گیرند ولی به روشنی نشان می‌دهند که نقش اصلی با سوء‌مدیریت است و اگر این نقیصه برطرف شود و مدیران کارآمد به کار گرفته شوند، بسیاری از مشکلات کنونی قابل حل خواهند بود و مخصوصاً تورم و گرانی‌های افسار‌گسیخته را می‌توان مهار کرد.

۲- حالا به اعتراض مدعیان اصلاحات نیم‌نگاهی بیندازید. باز هم مانند همیشه به جای آن‌که در مقابل استدلال‌ها و اسناد معتبر و دقیقی که کیهان ارائه کرده است، پاسخ مستند و

قابل قبولی بیاورند، به هوچی‌گری، تحریف و حرف‌های دم‌دستی و گزارش رسانه‌های خارجی (بدون این‌که از خودشان چیزی بیاورند) متوسل شده‌اند. شبیه انشاء‌نویسی برخی از دانش‌آموزان که از روی کتاب‌های تعلیم انشاء! رونویسی می‌کردند و بیشتر آنها با این جمله شروع می‌شد «‌البته واضح و مبرهن است که علم بهتر از ثروت است‌»‌!

و اما، چرا مدعیان اصلاحات و رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه به‌گونه‌ای مشترک و هماهنگ از اظهارات آقای عراقچی و گزارش مستند کیهان برآشفته‌اند؟! بخوانید!

۳- مدت‌هاست که گروه‌ها و جریانات غربگرای داخلی، راه‌حل همه مشکلات را در مذاکره با آمریکا آدرس می‌دهند. اصرار این جماعت برای مذاکره با آمریکا و ادعای دروغ و تقلبی رفع مشکلات اقتصادی در حالی است که:

* تاکنون از مذاکره با آمریکا نه فقط هیچ آبی گرم نشده و هیچ تحریمی لغو نشده، بلکه تحریم‌ها چند برابر نیز شده است.

* آمریکا درحال مذاکره، علیه کشورمان دست به حمله نظامی زد.

* ترامپ اعتراف کرد که حمله رژیم صهیونیستی به ایران با هماهنگی کامل آمریکا بوده است.

* آمریکا و رژیم صهیونیستی اعتراف کرده‌اند که از مذاکرات به‌عنوان یک «تله» و «‌طرح فریب‌» برای حمله نظامی غافلگیرانه علیه ایران اسلامی استفاده کرده‌اند.

* آمریکا با صراحت اعلام کرده است که منظورش از مذاکره، تسلیم ایران در مقابل خواسته‌های آمریکاست. تا آنجا که ترامپ درباره ماهیت این تسلیم به ماجرای تسلیم سوریه اشاره کرده است.

* مقامات آمریکایی بعد از ناکامی و شکست در جنگ ۱۲ روزه، اعتراف کرده‌اند که برای فشار بر ایران (و نه حل مشکلات‌)، مذاکره کارساز‌تر از جنگ است. همین دو روز پیش،

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه بایدن گفت «‌مذاکره با ایران بهتر از حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای جواب می‌دهد‌»!‌... و صدها نمونه دیگر از این دست.

* مسئله به‌ اندازه‌ای روشن و بدیهی است که تاکید بر مذاکره به جای حل داخلی مشکلات را نمی‌توان ناشی از کج‌فهمی، ساده‌اندیشی و کم‌دانی طرفداران مذاکره دانست‌(!) و در این میان، جای پای عوامل وابسته به دشمن را نادیده گرفت!

۴- اکنون به وضوح می‌توان دید که آقای عراقچی با اظهارات برگرفته از فعالان اقتصادی و کمرنگ نشان دادن نقش تحریم‌ها (و نه نفی تاثیر آن‌)، پا روی لوله اکسیژن دشمنان بیرونی و پادوهای داخلی آنها گذاشته و مسیر تنفس این مجموعه -همواره همسو و همصدا- را به مخاطره انداخته است.

حسین شریعتمداری