مشکل آمریکا!(گفت و شنود)
گفت: اظهارات آقای عراقچی که به نقل از فعالان اقتصادی گفته است مشکل ما داخلی و از مدیریت ناکارآمد است و نه تحریم، بدجوری برخی از مدعیان اصلاحات و رسانههای تابلودار دشمن را عصبانی کرده است.
گفتم: فعالان اقتصادی در آذربایجان نیز همین نظر را داشتهاند و همه شواهد و اسناد هم نشان میدهد که تحریمها اگرچه بیتاثیر نیستند ولی مدیریت ناکارآمد از اصلیترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی و رهاشدگی بازار کالا و خدمات هستند. حالا چرا غربگراها عصبانی شدهاند؟!
گفت: غربگراها و رسانههای بیگانه اصرار داشتند و دارند که مشکلات را ناشی از تحریمها دانسته و مذاکره و تسلیم شدن در مقابل خواستههای آمریکا را تنها راهحل معرفی کنند! و حالا که آقای عراقچی نظر و دیدگاه فعالان اقتصادی کشور را بیان کرده و کیهان نیز مستندات فراوان آن را نشان داده است، عصبانی شدهاند.
گفتم: حق با آنهاست! مشکلات فقط از طریق مذاکره با آمریکا حل میشود!
گفت: مرد حسابی! چرا پرت و پلا میگوئي؟! آمریکا تحریمها را دوبرابر کرده، به هیچ عهد خود عمل نکرده، از مذاکره به عنوان تله برای حمله به ایران استفاده کرده، رسماً میگوید منظورش از مذاکره تسلیم است، مذاکره با آمریکا قرار است کدام یک از مشکلات را حل کند؟!
گفتم: ای عوام! مشکلات آمریکا را...!