گزارش نیویورکتایمز از دورخیز نظامیان ارتش اسد برای بازگشت
روزنامه آمریکایی نوشته است که نظامیان سابق سوریه (ارتش دوران اسد) علیه جولانی وارد عمل میشوند.
روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز» در گزارشی نوشت که ژنرالهای سابق سوریه که در حال حاضر در روسیه و لبنان مستقر هستند برای تحرکات نظامی علیه رژیم جولانی برنامهریزی میکنند. در این گزارش آمده است، «سقوط بشار اسد نهتنها باعث کاهش نفوذ فرماندهان نظامی و امنیتی دوران وی نشده بلکه زمینه را برای بازسازی صفوف آنها در خارج از سوریه مهیا کرده است تا از طریق تحرکات نظامی بتوانند رژیم جولانی را هدف قرار داده و کنترل برخی مناطق را به دست بگیرند.» به گزارش «مهر» به نقل از «عربی ۲۱»، نیویورکتایمز نوشت، براساس مصاحبههای انجامشده و بررسی تماسها و پیامهای رد و بدل شده در قلب این شبکه، ژنرالهای سابق سوریه از جمله «سهیل الحسن»، فرمانده نیروهای ویژه نظام بشار اسد، و «کمال الحسن»، رئیس اسبق سرویس اطلاعات نظامی، حضور دارند. در این گزارش آمده است که سهیل الحسن نزدیک به ۱۶۸هزار نیرو در سوریه دارد و هزاران تن از آنها تجهیزات نظامی در اختیار دارند. «رامی مخلوف»، از نزدیکان بشار اسد، نیز از او حمایت میکند.
تحولات میدانی
خبر دیگر از سوریه آنکه به گزارش «المیادین»، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند. منابع محلی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی وارد شهرک جباتاالخشب و روستای اوفانیا در حومه قنیطره شدهاند. همچنین به گزارش ایسنا، درگیریهای شدید میان یگانهایی از رژیم جولانی و گروههای وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در چند محور در اطراف شهر حلب از سر گرفته شد؛ درگیریهایی که با افزایش تنش میدانی در این منطقه همراه بوده است. به گفته یک منبع نظامی، توپخانه ارتش سوریه در حال هدف قرار دادن مواضع و پایگاههای قسد در حومه حلب است. یک منبع رسمی اعلام کرد که نیروهای رژیم جولانی در منطقه رصافه چند دستگاه بولدوزر و تعدادی از تجهیزات نظامی متعلق به قسد را منهدم کردند؛ تجهیزاتی که در حال پیشروی و ایجاد خاکریز بودند.