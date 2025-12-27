آیین افتتاحیه پنج بازار میوه و تره‌بار در

۵ محله از تهران همزمان با یکصد و نود و هفتمین پویش امید و افتخار با حضور معاون خدمات شهری شهردار و مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در حاشیه این مراسم اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح پنج بازار میوه و تره‌بار هستیم که یکی از این بازارها از بازارهای موجود بوده و پس از تخریب، نوسازی و بازسازی شده و چهار بازار دیگر در محله‌هایی احداث شده‌اند که پیش از این فاقد بازار میوه و تره‌بار بودند.

مهدی بختیاری‌زاده با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سازمان، گسترش چتر خدمات‌رسانی در تمامی محلات شهر تهران است، افزود: سیاست ما این است که در تمام محلاتی که فاقد بازار میوه و تره‌بار هستند، بازار احداث شود و این هدف را با جدیت دنبال می‌کنیم. در منطقه ۵ نیز با همکاری شهرداری منطقه و تعامل سازنده‌ای که شکل گرفته، تلاش داریم همه محلات به بازار میوه و تره‌بار دسترسی داشته باشند.

بختیاری‌زاده ادامه داد: امروز محله مهران در منطقه ۵ که پیش از این فاقد بازار بود، با افتتاح بازار شهید صالحی از این خدمت بهره‌مند شد. همچنین بازار بهار که پیش‌تر فعال بود اما از نظر سازه‌ای شرایط مناسبی نداشت، تخریب و به ‌طور کامل نوسازی شده و امروز شاهد بهره‌برداری از بنایی جدید و زیبا در این بازار هستیم.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی بازارهای افتتاح‌شده گفت: در مجموع، امروز دو بازار در منطقه ۵، دو بازار در منطقه ۲۰ و یک بازار در منطقه ۱۴ افتتاح شده است. بازارهای شهید شجاعی در منطقه ۱۴، قشقایی و ملک‌آباد در منطقه ۲۰ و بازارهای شهید صالحی و بهار در منطقه ۵ این بازارها هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احداث این پنج بازار را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کاربری تمامی این بازارها صرفاً میوه و تره‌بار است و بازار چندمنظوره در این مجموعه وجود ندارد. در عین حال، به ویژگی‌های معماری بازارها توجه ویژه‌ای شده و از میان پنج بازار افتتاح‌شده، سه بازار با معماری ایرانی و اسلامی طراحی و اجرا شده‌اند که شامل بازار بهار، بازار شهید صالحی در منطقه ۵ و بازار قشقایی در منطقه ۲۰ است.

بختیاری‌زاده با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای سازمان گفت: حدود ۹۰ محله در شهر تهران همچنان فاقد بازار میوه و تره‌بار هستند و تلاش ما این است که با تأمین زمین مناسب، بازارها را در این محلات نیز گسترش دهیم. البته در برخی مناطق پرتراکم مانند مناطق ۱۱ و ۱۲، تأمین زمین با دشواری‌هایی همراه است اما با این وجود تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به‌کار گرفته‌ایم.

عرضه گوشت وارداتی در میادین

تا ۵۰۰هزار تومان ارزان‌تر از سطح شهر

وی با پرداختن به عرضه گوشت وارداتی در میادین اظهار داشت: از هفته گذشته با همکاری شرکت‌های تجاری، عرضه گوشت قرمز وارداتی آغاز شده و هم‌اکنون گوشت گوساله وارداتی گرم با قیمتی مناسب در تمامی بازارهای سازمان عرضه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که قیمت آن حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان در هر کیلوگرم نسبت به سطح شهر ارزان‌تر است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار افزود: این رویکرد در سایر محصولات از جمله اقلام پروتئینی، برنج، حبوبات و سایر کالاهای اساسی نیز دنبال می‌شود تا سبد مصرفی خانوارهای تهرانی با آرامش و اطمینان بیشتری تأمین شود.

افتتاح 10 بازار میوه و تره‌بار دیگر تا پایان سال

معاون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران نیز در این مراسم اظهار داشت: امروز پنج بازار میوه و تره‌بار افتتاح شد. در بهمن‌ماه ۵ بازار و در اردیبهشت‌ماه نیز ۵ بازار میوه و تره‌بار افتتاح‌ خواهد شد.

داود گودرزی با اشاره به تعامل مثبت با دولت افزود: در جلسات برگزارشده با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان ایشان، بستر مناسبی برای همکاری مشترک در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم فراهم شده است. همچنین با تقویت نظام نظارت، ساماندهی صندوق‌ها و ایجاد یکپارچگی در فرآیند توزیع، این اطمینان حاصل می‌شود که هر کالا با قیمت مصوب و شفاف به فروش برسد.