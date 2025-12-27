بازی‌های خطرناک و نخ‌نما شده مالک تراکتور

مالک باشگاه تراکتور مدتی است که بازی خطرناکی را آغاز کرده و بر طبل قومیت‌گرایی و تفرقه‌افکنی می‌کوبد بی‌آنکه به عواقب حرف‌هایش فکر کند.

محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور که به اظهارنظرهای عجیب و متناقض شهرت دارد، جمعه‌شب بار دیگر چنین روندی را در پیش گرفت. زنوزی که به‌واسطه سال‌ها حضور در باشگاه تراکتور، محبوبیت خاصی بین هواداران این تیم پیدا کرده است، با اظهارات خود عملاً آتش اختلافات را شعله‌ورتر کرد.

زنوزی در شرایطی از «مهندسی داوری» سخن می‌گوید که تیمش خرداد سال 1404 جام قهرمانی لیگ برتر را بالای سر برد و چند ماه بعد از آن در مرداد ماه قهرمان سوپرجام شد. زنوزی با این حرف عملاً قهرمانی‌های تراکتور را هم زیر سؤال برده است. در اینکه داوری فوتبال ایران با مشکلات زیادی مواجه است و حتی با وجود VAR هم اشتباهات ادامه دارد شکی نیست، اما مگر می‌شود یک تیم در سه ماه دو جام بگیرد و وقتی در ادامه موفق نبود پای «مهندسی داوری» را به میان بکشد؟ چگونه است که وقتی تراکتور قهرمان ایران شد همه چیز گل و بلبل بود و حالا همه چیز بد شده است؟

چطور زنوزی زمانی که فدراسیون سال گذشته پرونده بیرانوند را بیش از 400 روز نگه داشت، حرفی نمی‌زند و اگر صحبتی هم می‌کرد مربوط به این پرونده بود نه ماجرائی دیگر، البته که این نقد به فدراسیون وارد است که چرا این پرونده را تا این حد نگه داشت، شاید اگر آن روز فدراسیون اقتدار خود نشان می‌داد و تحت تأثیر فشارها قرار نمی‌گرفت، امروز شاهد این رفتارهای او نبود.

مالک تراکتور در عین حال بازی نخ‌نماشده گذشته‌اش را بار دیگر آغاز کرد؛ کنار کشیدن تراکتور از مسابقات! حرفی خنده‌دار که تاکنون چند بار از دهان زنوزی خارج شده و در همان حد هم مانده است، این حنا سال‌هاست که دیگر رنگی ندارد.

موضوع اصلی اما بازی خطرناکی است که زنوزی چند وقتی است آن را شروع کرده؛ او مسائل قومیتی را پیش کشیده است و بی‌آنکه توجه کند چه می‌گوید با حرف‌هایش تفرقه‌افکنی انجام می‌دهد. این حرف‌ها یا از ذهن زنوزی تراوش کرده است که باید تأسف خورد چنین فردی مالک یک باشگاه بزرگ و مردمی است یا برخی مشاورانش به او القا کرده‌اند که باز هم جای تأسف دارد. زنوزی یا نمی‌داند چه می‌گوید یا عامدانه چنین حرف‌هایی را می‌زند؛ در هر دو صورت با این صحبت‌ها بر طبل دشمنی و تفرقه می‌کوبد، واقعاً زنوزی پیش خودش چه فکری کرده که این بازی خطرناک را پیش کشیده است؟ او یک لحظه هم به عواقب حرف‌هایش فکر کرده است؟

زنوزی البته خودش را «هوادار» تراکتور نامید و گفت که به همین خاطر به کمیته اخلاق فدراسیون نمی‌رود، یک فرار رو به جلو برای اینکه هر حرفی که دلش بخواهد بزند و پاسخگو هم نباشد، این هم آن‌قدر خنده‌دار است که شاید زنوزی هم دوباره آن را تکرار نکند، هوادار تراکتور در تلویزیون چه‌کار می‌کرد؟ پس مالک باشگاه کیست؟ هنگام حمله و تفرفه‌افکنی، مالک هستید و هنگام پاسخگویی، هوادار؟

تناقض‌های زنوزی به همین جا ختم نمی‌شود، او در شرایطی که در سال‌های گذشته روابط خوبی با درویش نداشت این بار از او به‌عنوان بهترین مدیرعامل ایران یاد کرد و البته در فاصله کمتر از دو ماه حرفش را در مورد رئیس فدراسیون فوتبال تغییر داد، این حجم از ثبات نظر واقعاً در دنیا بی‌نظیر است!

سپاهان با شکست چادرملو قهرمان نیم‌فصل شد

تیم فوتبال سپاهان در چارچوب هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ثانیه‌های پایانی مقابل چادرملوی اردکان به پیروزی رسید تا قهرمان نیم فصل لقب گیرد.

در ادامه بازی‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال عصر دیروز دو بازی انجام شد. در نخستین دیدار و از ساعت 15:30 تیم‌های پیکان و خیبر خرم‌آباد در ورزشگاه شهدای پاس قوامین به مصاف هم رفتند که تلاش دو تیم در پایان به نتیجه تساوی بدون گل و تقسیم امتیاز انجامید. اما در اصفهان تیم سپاهان از ساعت 17 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف چادرملو اردکان رفت که در پایان این مسابقه با یک گل به برتری رسید. تک گل پیروزی بخش تیم سپاهان را انزو کریولی در دقیقه 5+90 به ثمر رساند. تیم سپاهان با این نتیجه 30 امتیازی شد و ضمن بازگشت دوباره به صدر جدول، قهرمانی‌اش را در نیم‌فصل اول بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر قطعی کرد. این درحالی است که این تیم یک بازی کمتر از دیگر تیم‌ها انجام داده، دیدار معوقه مقابل استقلال. این مسابقه در تاریخ 11 دی ماه برگزار خواهد شد. تیم چادرملو اردکان هم که در نیم‌فصل نخست عملکرد بسیار خوبی داشت، با 24 امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفت، جایگاهی که در صورت پیروزی استقلال و تراکتور در دیدارهای معوقه‌شان ممکن است دستخوش تغییر شود. در تنها دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال که امروز یکشنبه برگزار خواهد شد استقلال تهران از ساعت16:30 به مصاف گل گهر سیرجان می‌رود.