400 میلیارد برای کشتی، 550 میلیارد برای فدراسیونهای دیگر هاشمی: قضاوت بودجه کشتی با دیگران دقیق نیست
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش با اشاره به تفاوت بودجه فدراسیونها گفت: مقایسه عددی بودجه کشتی با سایر فدراسیونها بدون توجه به مأموریتها و جایگاه بینالمللی قضاوت دقیقی نیست.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ سهشنبه دوم دی ماه 1404 از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بر اساس این لایحه، بودجه سال ۱۴۰۵ وزارت ورزش و جوانان در بخش هزینههای جاری معادل ۱۱ هزار و ۵۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و بودجه عمرانی این وزارتخانه در سال آینده معادل ۱۴ هزار و ۹۷۵ میلیارد و ۴۰۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است تا مجموع بودجه این وزارتخانه به ۲۶ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۷۰۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد. همچنین از محل بودجه عمرانی مربوط به وزارت ورزش و جوانان، معادل ۳ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اختصاص داده شده است.
بر اساس این لایحه و در بخش جدول شماره (۷-۱) هم اعتبارات ردیفهای متفرقه منتقلشده به جدول شماره (۷) دستگاههای اجرائی وزارت ورزش و جوانان مکلف شده است طی سال ۱۴۰۵ به فدراسیون کشتی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان کمک مالی جهت استفاده در بخش هزینههای جاری پرداخت کند. همچنین بر اساس این جدول معادل ۵۵۰ میلیارد تومان برای کمک به سایر فدراسیونهای ورزشی از سوی وزارت ورزش و جوانان تعیین شده است.
پس از انتشار این آمار و ارقام عنوان شد بودجه در نظر گرفته شده برای کشتی، تبعیضی آشکار میان این فدراسیون با دیگر رشتههای ورزشی است؛ چرا که عنوان شده بودجه فدراسیون کشتی به صورت ویژه لحاظ شده و ۴۰۰ میلیارد تومان است. رشتهای که در اغلب مسابقات و تورنمنتها به عبارتی آبروی ورزش کشورمان را حفظ میکند و از سویی جایگاه خاصی میان ایرانیها دارد. اما این تمام ماجرا نیست و طبیعتاً سایر فدراسیونها و رشتههای ورزشی هم باید سهم ایدهآلی از بودجه داشته باشند. این در حالی است که برای سایر فدراسیونهای ورزشی در مجموع ۵۵۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
بودجه فدراسیون کشتی برخلاف آنچه به نظر میرسد، افزایش خاص و معناداری نداشته است. بودجه این فدراسیون در سال ۱۴۰۴ رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد تومان بود که سال آینده ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد شد؛ یعنی تنها ۳ درصد افزایش! آنچه عجیب و نگرانکننده است اینکه ورزش ایران در سال آینده، تقویم بسیار شلوغی خواهد داشت و بدیهی است که چنین بودجهای به هیچ عنوان تأمینکننده نیازهای ولو ضروری هم نخواهد بود.
با ارزیابی بیشتر و در کنار هم قرار دادن بسیاری از موارد، تصویری روشنتر که در حقیقت برای ورزشمان نگرانکننده است، در مقابلمان قرار میگیرد. در واقع، حدود نیمی از بودجه ۲۶ همتی وزارت ورزش برای سال آینده از محل ۲۷ صدم درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود که طبق قانون باید در مسائل عمرانی و استانی استفاده شود و به فدراسیونها تعلق نمیگیرد. ردیف بودجه فدراسیونها برای سال جاری (۱۴۰۴) رقمی معادل سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که این بودجه برای سال ۱۴۰۵ به ۴ همت (۴ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است! در سال جاری وزارت ورزش از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای فدراسیونها، حقوق و مزایا و... رقمی حدود ۳ همت را به فدراسیونها اختصاص داد و سال آینده نیز از بودجه ۴ همتی، رقمی در همین حدود ۳ همت به فدراسیونها تعلق خواهد گرفت و به واقع این مهم افزایشی نداشته است.
قضاوت بودجه کشتی با دیگران دقیق نیست
اما سیدمناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان دیروز در گفتوگویی با خبرگزاری مهر به انتقاداتی که پیرامون تفاوت بودجه فدراسیون کشتی با سایر فدراسیونها وجود دارد واکنش نشان داد و گفت: بودجه فدراسیون کشتی در سال گذشته حدود ۳۹۰ میلیارد تومان بوده که امسال با کمترین رشد به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که کشتی ایران برای آمادهسازی جهت بازیهای آسیایی و المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس، حداقل به هزار میلیارد تومان بودجه دولتی نیاز دارد.حتی این رقم هم کافی نیست و بخش مهمی از هزینهها باید از طریق حامیان مالی و اسپانسرها تأمین شود. موضوعی که سایر فدراسیونها به دلیل نداشتن مدالآوری مستمر در سطح المپیک، امکان تحقق آن را ندارند.
هاشمی با تأکید بر لزوم حمایت جدی از فدراسیونهای دیگر جدا از کشتی نیز گفت: فدراسیونهایی مانند وزنهبرداری، تکواندو، تیراندازی و تیر و کمان با وجود المپیکی بودن از نظر درآمدی شرایط کشتی را ندارند و دولت باید کمک کند تا این فدراسیونها به جایگاه پایدار برسند. در سال جاری رویدادهای مهمی مانند مسابقات جوانان بحرین، کشورهای اسلامی، بازیهای چین، المپیک ناشنوایان جهان و چند رویداد دیگر برگزار شد و هیچکدام از اعزامها با مشکل مالی مواجه نشدند. حدود ۱۵ هزار نفر اعزام از طریق فدراسیونها انجام شده که هم فدراسیونها از منابع خود استفاده کردهاند و هم وزارت ورزش حمایت لازم را داشته است.
مناف هاشمی در بخش دیگری از گفتوگوی خود درباره بحث واگذاری زمین تنیس مجموعه استقلال و سایر اماکن ورزشی هشدار داد و گفت: بخشی از ورزش کشور ماهیت حاکمیتی دارد و نمیتوان اماکن قهرمانپروری را صرفاً با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی به فروش رساند. فروش این اماکن شاید منابع محدودی برای دولت ایجاد کند، اما آسیب جدی به ورزش قهرمانی کشور وارد خواهد کرد. با دستور دکتر پزشکیان رئیسجمهور و دکتر عارف معاول اول ایشان مکاتباتی برای تجدیدنظر در روند واگذاری اماکن ورزشی انجام شده و امید میرود تمامی اماکن ورزشی کشور در گروه یک هیئت واگذاری قرار بگیرند.