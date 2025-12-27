برای تأمین معیشت مردم برنامه۲۰بندی داریم
رئیسجمهور با تشریح مهمترین اقدامات دولت در یک سال گذشته، از تدوین و اجرای یک برنامه ۲۰بندی برای تأمین معیشت مردم خبر داد و تأکید کرد: اولویت اصلی دولت، عبور از ناترازیها، کنترل مصرف، برقراری عدالت در توزیع یارانهها و تقویت انسجام داخلی برای مقابله با فشارهای خارجی است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در گفتوگو با رسانه KHAMENEI.IR با اشاره به حمایتها و توصیههای رهبر انقلاب، اظهار کرد: پشتیبانیهای رهبری چه در جلسات علنی و چه در جلسات اختصاصی، نقش تعیینکنندهای در پیشبرد امور دولت داشته و بدون این حمایتها، اداره کشور با دشواریهای بیشتری همراه میشد.
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت کار خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور با ناترازیهای گسترده در حوزههای مختلف مواجه بود، گفت: ناترازی انرژی، آب، مسائل مالی، مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی از جمله مشکلات انباشتهشدهای بود که طی سالها ایجاد شده بود. به گفته وی، دولت در ابتدای فعالیت خود با حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری برق مواجه بود که به دلیل افزایش مصرف، کاهش بارندگی و محدودیت تولید برقآبی، این کسری در مقطعی به حدود ۳۰ هزار مگاوات رسید.
توسعه انرژی خورشیدی؛ راهبرد فوری دولت
پزشکیان با اشاره به اقدامات فوری دولت برای مدیریت این وضعیت، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی را یکی از راهبردهای اصلی عنوان کرد و افزود: طی یک سال گذشته بیش از سه هزار مگاوات پنل خورشیدی وارد مدار تولید شد؛ در حالی که در سالهای قبل مجموع ظرفیت فعال حدود هزار مگاوات بود. وی گفت این روند با سرعت ادامه دارد و قراردادهایی تا سقف حدود
۸۰ هزار مگاوات منعقد شده که میتواند وابستگی به سوختهای فسیلی را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
رئیسجمهور همچنین به تکمیل نیروگاههای سیکل ترکیبی اشاره کرد و گفت: از حدود هفت هزار مگاوات ظرفیت موجود، سه هزار مگاوات وارد مدار شده و چهار هزار مگاوات دیگر نیز در دست اقدام است. وی کنترل مصرف را محور دیگر سیاست انرژی دولت دانست و افزود: برخلاف روند سالهای گذشته که مصرف برق سالانه پنج تا شش درصد افزایش داشت، با اجرای برنامههای کنترلی، نهتنها افزایش مصرف متوقف شد بلکه حدود پنج درصد کاهش نیز ثبت شد.
پزشکیان جمعآوری ماینرهای غیرمجاز را از دیگر اقدامات مؤثر دولت برشمرد و گفت: این اقدام به کاهش حدود دو هزار مگاوات مصرف برق منجر شد. به گفته وی، مجموعه این اقدامات موجب شد بخشی از ناترازی انرژی کنترل شود و دولت امیدوار است در تابستان آینده با خاموشیهای گسترده مواجه نشود.
در بخش دیگری از این گفتوگو، رئیسجمهور به موضوع کنترل گازهای همراه و جلوگیری از سوزاندن آنها پرداخت و گفت: سود حاصل از مدیریت این گازها سالانه بین پنج تا شش میلیارد دلار برآورد میشود. وی افزود: دولت تاکنون توانسته روزانه حدود ۱۵ میلیون متر مکعب گاز را کنترل کند؛ رقمی که از مجموع عملکرد دورههای گذشته بیشتر است.
کریدورهای ترانزیتی؛ اولویت راهبردی دولت
پزشکیان در ادامه به پروژههای زیربنایی و کریدورهای ترانزیتی اشاره کرد و گفت: کریدورهای آستارا- رشت، شلمچه- بصره و زاهدان- چابهار از اولویتهای دولت هستند و تلاش میشود بخش عمده آنها تا پایان سال به بهرهبرداری برسد. وی با بیان اینکه منابع قابل توجهی به این پروژهها اختصاص یافته، تأکید کرد توسعه کریدورها نقش مهمی در تقویت اقتصاد و جایگاه منطقهای ایران دارد.
رئیسجمهور همچنین به بهبود روابط با کشورهای همسایه و منطقه اشاره کرد و گفت: تعاملات ایران با کشورهای همسایه از جمله آذربایجان، ترکمنستان، عراق، ترکیه و کشورهای حوزه خلیجفارس در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گسترش یافته و مسیر ارتباطات بینالمللی کشور در حال تقویت است.
اقدامات اجتماعی؛
تمرکز بر آموزش و مشارکت مردم
در حوزه اجتماعی، پزشکیان از اجرای برنامههای مسجدمحور و محلهمحور با مشارکت مردم خبر داد و گفت: با همکاری مردم و خیرین، مدارس کانکسی و سنگی جمعآوری شده و بیش از ده میلیون متر مربع فضای آموزشی جدید ساخته شده است. وی افزود: تمرکز اصلی دولت بر عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی و مناطق محروم است.
تفویض اختیار به استانها؛
تجربه موفق مدیریت بحران
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به واگذاری اختیارات به استانها اشاره کرد و گفت: تجربه جنگ دوازدهروزه نشان داد که با تفویض اختیار، استانها توانستند بدون ایجاد اختلال، امور را مدیریت کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال کاهش تمرکز و تسهیل تصمیمگیری در سطح استانهاست، ابراز داشت: مقام معظّم رهبری در جلسهای که با استاندارها داشتند، توصیهشان این بود که مدیران اختیار داشته باشند و از زمانهای قدیم هم نگاه مقام معظّم رهبری اینطور بوده. بهخصوص در جنگ دوازدهروزه، این اختیار خودش را نشان داد و بدون اینکه مشکلی پیدا بکنیم، استانها کار خودشان را میکردند؛ این به خاطر اختیاراتی بود که واگذار شده بود. البتّه مجلس محترم یک اشکالات قانونیای گرفت که آنها را هم داریم حل میکنیم. باور و اعتقاد ما این است که باید اختیارات در استانها واگذار بشود که اینها بتوانند کارهایشان را انجام بدهند و نیازی به این نباشد که برای هر کاری استاندار یا فرماندار یا رئیس دانشگاه یا مدیرکل بیاید تهران و بخواهد اجازه بگیرد. در این رابطه هم اقدامات بسیار مفیدی انجام گرفته و نتایج خیلی خوبی داشتهایم که البتّه مفصّل است و من اگر بخواهم اینها را خدمت شما عرض بکنم، فقط باید از این روندی که دارد اتّفاق میافتد بگویم.
پزشک خانواده؛ گامی به سوی عدالت درمانی
پزشکیان درباره حوزه بهداشت و درمان نیز از آغاز اجرای طرح پزشک خانواده در چندین شهر و منطقه خبر داد و گفت: هدف این طرح، برقراری عدالت در ارائه خدمات درمانی و پوشش کامل جمعیت کشور است.
رئیس دستگاه اجرائی عنوان داشت: طرح پزشک خانواده میگوید چه کسی مسئول چه مجموعهای است، چه خدماتی باید به آن مجموعه بدهد و نهایتاً چگونه باید به این کسی که دارد خدمت میدهد، پول پرداخت بشود. ما اگر این کار را بکنیم، یعنی در کلّ کشور هیچ انسانی از چشم حاکمیّت دور نمیماند؛ برای اینکه همه آن کسانی که هستند ـ چه فقیرند، چه دارایند، چه در منطقه دورافتادهاند، چه نزدیکند ـ معلوم است چه کسی چه خدمتی را با چه کیفیّتی باید به اینها ارائه بدهد، بدون اینکه ارتباط مالی داشته باشد. ما اگر بتوانیم این کار را بکنیم، عدالت را به معنای واقعی در سیستم بهداشت و درمان پیاده خواهیم کرد. البتّه این تغییر رفتار کار سادهای نیست و خود اینها جای بحث است.
اصلاح یارانهها و توزیع عادلانه منابع
وی در ادامه با اشاره به اصلاحات در حوزه یارانهها و مصرف سوخت، تأکید کرد: دولت به دنبال افزایش قیمت برای تأمین منابع خود نیست، بلکه هدف، توزیع عادلانه یارانههاست. به گفته رئیسجمهور، بخش قابل توجهی از یارانه بنزین به افرادی میرسد که چند خودرو دارند، در حالی که بسیاری از مردم از این یارانه بیبهرهاند.
برنامه ۲۰بندی برای مهار تورم
و تأمین کالاهای اساسی
رئیسجمهور با بیان اینکه معیشت مردم دغدغه اصلی دولت و رهبر انقلاب است، گفت: دولت با هماهنگی مجلس و سایر نهادها، یک برنامه ۲۰بندی برای کنترل تورم، تأمین کالاهای اساسی و بهبود معیشت تدوین کرده است.
وی افزود: ما هر هفته بالاخره فرصتی پیدا میکنیم خدمت مقام معظّم رهبری میرسیم و درباره گزارشهای و جهتگیریهایی که وجود دارد با ایشان مشورت میکنیم. ایشان به ما و به سایر قوا و به بقیّه جاهایی که لازم است، توصیههایی میکنند و مسائل یک مقدار کنترل میشود. ببینید! دغدغه مقام معظّم رهبری، در اولویّت اوّل، معیشت مردم است؛ یعنی مهمترین دغدغه ایشان هم معیشت مردم است. کارهایی که ما داریم میکنیم و برنامههایی که میریزیم، نیاز به این دارد که همه مشترک بشویم و با هم جلو برویم؛ این اگر اتّفاق بیفتد و رسانه ما، مجلس ما و بقیّه ارگانها هماهنگ بشوند، حدّاقل برای سال آینده ما میتوانیم کاری بکنیم که مردم از نظر معیشت دچار مشکل نشوند و قیمتها برای نیازهای غذاییشان دیگر افزایش پیدا نکند؛ ما میتوانیم این کار را بکنیم. ما این مسئله را خدمت ایشان ارائه دادیم، نظرشان مثبت بود. ما یک برنامهای شامل حدود بیست بند ارائه دادیم و گروههای مختلف اقتصادی در دولت و مجلس و بعضی نهادها با هم هماهنگ شدهاند که این بیست بند را عملیّاتی کنند. چون ایشان نگران بودند از وضعیّت ارزی و کالاهای اساسی و نهادهها و تورّم و مانند اینها، هفده هجده بند بود که ما باید بتوانیم درباره اینها گزارش بدهیم.
پاسخ به فضاسازی رسانههای خارجی
پزشکیان در پاسخ به فضاسازی رسانههای خارجی درباره ضعف دولت، تأکید کرد: محاسبات دشمنان بر فروپاشی داخلی ایران نادرست بود و انسجام مردم در بحرانها نشان داد که کشور با اتکا به وحدت ملی میتواند از فشارها عبور کند.
رئیسجمهور افزود: حالا آمدهاند برنامه نوشتهاند که مثلاً ایران ۳۶ ماه دیگر باید ساقط شود! تا دیروز میگفتند در عرض دوازده روز میتواند ساقط بشود، حالا نوشتهاند سیوششماهه. اگر ما با هم باشیم، سیوششهزارساله هم نمیتوانند این کار را بکنند. برای با هم بودن باید به یک زبان و نگاه مشترک برسیم، باید در پشت سیاستهای رهبری حرکت بکنیم و سعی کنیم اختلافات را زمین بگذاریم، چون هر اختلافی باعث یک ناهماهنگی در جریان حاکمیّت میشود. اینها راهها را بر روی ما بستند، ولی ما راه را پیدا میکنیم و اگر راهی پیدا نکردیم، راهی میسازیم. اگر با هم باشیم، این امکانپذیر است؛ امّا اگر با هم دعوا کنیم، این امکانپذیر نیست؛ چون یک بحث همگانی و عمومی است و باید در این چهارچوب حرکت کنیم و هماهنگ عمل کنیم.
صرفهجویی؛ کلید عبور از مشکلات اقتصادی
وی در پایان با تأکید بر ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی گفت: حتی کاهش ده درصدی مصرف میتواند بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. رئیسجمهور افزود: دولت از خود آغاز کرده و بر این باور است که با مدیریت صحیح منابع، میتوان عدالت و رفاه را برای همه مردم فراهم کرد.
پزشکیان خاطر نشان کرد: من بارها گفتهام که ما نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار، یعنی روزانه مثلاً نزدیک به ۹ میلیون بشکه نفت و گاز تولید میکنیم، حدود یکونیم میلیون بشکهاش را صادر میکنیم، بقیّهاش را داریم مصرف میکنیم؛ حالا اگر ده درصد صرفهجویی کنیم ـ که خیلی راحت امکانپذیر است ـ روزانه میشود حدود نهصد هزار بشکه نفت و گاز. همین ده درصد، تمام این چالهچولههایی را که وجود دارد پُر میکند... این رقمِ خیلی بزرگی است.
ظرفیت علمی دانشگاهها
راهگشای حل بحران انرژی کشور است
همچنین رئیسجمهور روز شنبه (6 دی) در جلسه بررسی طرحهای دانشگاهی در حوزه هدفمندسازی یارانه انرژی با اشاره به سیاست محوری دولت در بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها برای حل علمی مسائل کشور و حرکت بهسوی مأموریتمحور شدن دانشگاهها، اظهار داشت: ریشه بسیاری از مشکلات و ناترازیهای امروز کشور بهویژه در حوزه انرژی، در تصمیمگیریهایی نهفته است که بدون پشتوانه مستندات علمی و کارشناسی انجام شدهاند؛ درحالی که بر اساس آموزههای دینی، هیچ ظلمی بالاتر از تصمیمگیری نادرست و غیرکارشناسی در حق جامعه نیست.
پزشکیان با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای جهان، حل مسائل کلان ملی در قالب پروژههای دانشگاهی دنبال میشود، افزود: این رویکرد علاوهبر حل علمی مسائل، زمینه آموزش عملی دانشجویان، ارتقای توانمندی آنها، ایجاد درآمد و ثروت برای دانشگاهها و نیز ایفای نقش مؤثر دانشگاه در فرهنگسازی عمومی را فراهم میکند.
رئیسجمهور تصریح کرد: به اعتقاد من، اگر اساتید و نخبگان دانشگاهی از فضای صرفاً نظری و کلاسهای درس خارج شده و در میدان عمل حضور فعال داشته باشند، ظرفیتهای بزرگی برای حل مسائل کشور آزاد خواهد شد و این امر میتواند جهشی جدی در کارآمدسازی نظام اداری و اجرائی کشور ایجاد کرده و آن را از حالت رکود و رخوت خارج سازد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از اساتید و دانشگاهیان بهعنوان «مغز متفکر» در فرآیند و نظام تصمیمسازی و اجرا، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین منجر به کاهش مصرف انرژی تا حدود ۸۰ درصد و افزایش چشمگیر بهرهوری شده است. لازم است دانشگاهها فناوریهای مرتبط با این تجهیزات را بررسی کرده و زمینه بومیسازی و بهکارگیری آنها در تولیدات داخلی را فراهم کنند.
رئیسجمهور با اشاره به سیاست دولت در تقویت تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی افزود: در تلاش هستیم با رویکردی تدریجی، مصرف گاز در بخش خانگی را کاهش داده و به سمت استفاده بیشتر از برق حرکت کنیم؛ برقی که بخش قابلتوجهی از آن میتواند از طریق انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تأمین شود. این رویکرد نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و حل بخشی از معضلات زیستمحیطی کشور خواهد داشت.