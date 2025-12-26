هستهای بهانه است؛ خصومتها بهخاطر اسلامیت استقلال و پیشرفتهای ایران است
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفت: موضوع هستهای بهانه است، خصومت دشمنان ناشی از ماهیت اسلامی نظام، استقلال و پیشرفتهای ایران است.
کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه طی سخنانی در گردهمایی بیش از ٩٠٠ نفر از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: موضوع هستهای بهانه است و خصومت دشمنان با ایران ناشی از ماهیت اسلامی نظام، استقلال و همچنین پیشرفتهای کشور علیرغم تحریمهای ظالمانه و گسترده است.
غریبآبادی در ادامه بیان داشت: گفتوگوها با دولت جدید آمریکا نیز با در نظر گرفتن بیاعتمادی کامل به این کشور و با کسب آمادگیهای لازم برای مقابله با هرگونه اقدام نظامی انجام شد، به گونهای که در طول دوره مذاکرات، میدان و دیپلماسی کاملا در کنار هم قرار داشتند. وی با رد هرگونه ارتباط جنگ تجاوزکارانه علیه ایران با موضوع هستهای و مذاکرات، عنوان داشت: دشمنان از سالیان طولانی به دنبال آمادهسازی برای چنین اقدامی بودند و اقدام به تجاوز در میانه مذاکرات و هدف قرار دادن مردم بیگناه و اماکن مسکونی و برخی زیرساختها نشان داد که موضوع هستهای صرفا یک بهانه است. معاون وزیر امور خارجه افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا در اقدام نظامی خود علیه ایران، به طور کامل شکست خوردند و نه تنها به اهداف راهبردی خود دست پیدا نکردند، بلکه ایران توانست ضربات سنگین و دردناکی را به رژیم صهیونیستی وارد کند، تا جایی که وادار به درخواست آتشبس شدند. حمله مقتدرانه به یک پایگاه نظامی آمریکا در منطقه، حاکی از اقتدار ایران است. وی خاطرنشان کرد: ایجاد اجماع در عرصه بینالمللی در محکومیت متجاوزین، اتحاد و انسجام ملی در داخل کشور در مقابله با تجاوز، و اذعان کشورهای منطقه به این که رژیم صهیونیستی مهمترین تهدید در منطقه است، از دیگر مسائل مهمی است که باید در رابطه با جنگ دوازده روزه به آنها توجه ویژه داشت. به گزارش ایرنا، غریب آبادی در پایان سخنان خود ضمن تمجید از تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری در طول جنگ اخیر، بر ایران قوی در حوزه نظامی و اقتصادی و توجه بیشتر به مسائل مردم، تاکید کرد.