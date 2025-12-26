فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۹
یک بار هم ناقوس‌ها را برای مظلومان به صدا درآورید(درمکتب امام)

خوشا به حال آنان که گرسنه و تشنه عدالتند؛ از آن رو که سیر نخواهند شد.(انجیل متی‌) خوشا به حال آنان که از بهر عدالت زحمت می‌کشند؛ به سبب آنکه مملکت آسمانی از آنهاست.(انجیل متی‌) [...]‌هان! ‌ای پدران کلیسا و روحانیان تابع حضرت عیسی، بپاخیزید و از مظلومان جهان و مستضعفان گرفتار در چنگال مستکبران پشتیبانی کنید، و برای رضای خدا و پیروی دستور حضرت مسیح یک بار هم ناقوس‌ها را در معابدتان به نفع مظلومان ایران و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید.
صحیفه امام؛ ج11؛ ص375 | پیام به مسیحیان ایران و جهان؛ 2 دی 1358

