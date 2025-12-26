دشمن برآورد کرد که اعتماد و امید و همبستگی در حال فروپاشی است، اما در عمل معکوس شد

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن برآورد کرده بود تاب‌آوری ایران رو به کاهش است و سه عنصر اعتماد، امید و همبستگی اجتماعی در حال فروپاشی است؛ اما در عمل، این روند معکوس شد.

حجت‌الاسلام حسین طائب، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش گرامیداشت هفته مقاومت و سالروز حماسه عظیم ۹ دی، در جمع جمعی از کارکنان ادارات استان اصفهان، با تبیین «راهبردهای قرآنی مقاومت» و تشریح آخرین وضعیت تقابل جبهه استکبار با انقلاب اسلامی، گفت: مسیر الهی مسیر آسایش مطلق نیست، بلکه مسیر آزمایش، ابتلاء، صبر و مقاوم‌سازی فردی، اجتماعی و ملی است.

مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به نگاه نادرست برخی به زندگی دینی افزود: این‌طور نیست که بگوییم بنده خدا می‌خواهیم باشیم اما سختی نکشیم؛ مسیر الهی اتوبان نیست که با بهترین امکانات و بدون مانع به مقصد برسیم، مسیر الهی مسیر ابتلاست و در این مسیر ناملایمات، امتحان، از دست دادن جان، مال، فرماندهان، رزمندگان، شهدا و مجروحان وجود دارد و همه این‌ها صبر و مقاوم‌سازی می‌خواهد.

وی نخستین راهبرد را «مقاوم‌سازی فردی» دانست و افزود: اولین مقاوم‌سازی، مقاوم‌سازی انسان در برابر بلایا و سختی‌هاست و دومین مقاوم‌سازی فردی، بندگی خداست؛ یعنی انجام واجبات و ترک محرمات و سومین مقاوم‌سازی فردی، ترک معصیت و مراقبت دائمی است، به این معنا که مراقبت از لقمه حلال، نگاه حلال، پوشش بر مبنای آنچه خدا دوست دارد، نه آنچه شیطان می‌پسندد.

جنگ ترکیبی علیه ایران و شکست محاسبات دشمن

حجت‌الاسلام طائب با تشریح جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران گفت: دشمن برآورد کرده بود تاب‌آوری ایران رو به کاهش است و سه عنصر اعتماد، امید و همبستگی اجتماعی در حال فروپاشی است؛ اما در عمل، این روند معکوس شد.

وی افزود: در محاسبات دشمن، قرار بود با ضربه به پدافند، فرماندهی و زیرساخت‌ها، ایران ظرف چند روز تسلیم شود، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه پاسخ موشکی ایران معادلات را تغییر داد.

اعتراف دشمن به شکست

حجت‌الاسلام طائب اضافه کرد: اسرائیل و آمریکا تصور نمی‌کردند موشک‌های ایران با این حجم و دقت عمل کند؛ در نهایت، رژیم صهیونیستی برای پایان جنگ به آمریکا متوسل شد و آمریکا و اسرائیل عملاً شکست را پذیرفتند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه راهبرد قرآنی این است که قدرت بازدارندگی ایجاد کنیم تا جنگ تحمیل نشود، تأکید کرد: اگر دشمن حمله کرد، نباید سستی کنیم و درخواست آتش‌بس بدهیم؛ بلکه باید بایستیم و وقتی دشمن خود درخواست آتش‌بس کرد، اگر شرایطش فراهم بود، با توکل به وعده الهی می‌توان آن را

ذیرفت.

حجت‌الاسلام طائب خطاب به کارکنان ادارات گفت: شما مسئولید و باید با خدمت‌رسانی، حل مشکلات مردم و افزایش کارآمدی دولت، تاب‌آوری ملی را تقویت کنید؛ دشمن امروز از جنگ ناامید شده و به‌دنبال ایجاد دوگانگی و ناامیدی در داخل است و مراقب دوگانگی‌های کاذب باشیم و مسیر رشد و پیشرفت کشور را با وحدت ادامه دهیم.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، تأکید کرد: برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای، آمریکا در شرایط فعلی تمایلی به آغاز جنگ جدید ندارد، هرچند تحولات با سرعتی پیش می‌رود که ضرورت آمادگی همه‌جانبه را دوچندان می‌کند.

شکست بازدارندگی آمریکا در منطقه

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به محل مذاکرات حماس و آمریکا در قطر برای توافق آتش‌بس، تصریح کرد: در این حادثه، نه پدافند آمریکا کار کرد و نه آمریکا توانست از اسرائیل حمایت عملی انجام دهد؛ در نهایت، رژیم صهیونیستی مجبور به عذرخواهی شد و این نشان می‌دهد بازدارندگی آمریکا در منطقه دچار اختلال جدی شده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک اخیر گفت: در سفرهای اخیر مقامات غربی، تلاش شده با عملیات روانی و تبلیغاتی، فضائی ساخته شود تا مجوز اقدام نظامی برای اسرائیل اخذ شود، اما برآورد ما این است که آمریکا در مسیر صدور چنین مجوزی قرار ندارد؛ هرچند این به معنای کاهش آمادگی ما

نیست.