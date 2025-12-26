هرگونه غفلت از بودجه فرهنگی هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هرگونه غفلت از بودجه فرهنگی، در بلندمدت هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد، گفت: فرهنگ، بستر اصلی پیشرفت پایدار است و هر اندازه در این حوزه سرمایهگذاری کنیم، آثار مثبت آن را در بخشهای مختلف جامعه مشاهده خواهیم کرد.
حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با مهر، با اشاره به جایگاه فرهنگ در توسعه همهجانبه کشور اظهار کرد: فرهنگ، ستون اصلی شکلگیری رفتارهای اجتماعی، اخلاق عمومی و هویت ملی است. اگر بخواهیم جامعهای پویا، قانونمدار و مسئولیتپذیر داشته باشیم، ناگزیر باید به حوزه فرهنگ توجه ویژه داشته باشیم و این توجه، بدون تقویت بودجه فرهنگی امکانپذیر نیست.
وی افزود: در بسیاری از مواقع، هنگام تدوین و تصویب بودجه سالانه، تمرکز اصلی بر حوزههایی مانند اقتصاد، صنعت، عمران و معیشت مردم قرار میگیرد که البته همه این موارد مهم و ضروری است، اما نباید فراموش کنیم که فرهنگ زیربنای موفقیت همین بخشهاست. اقتصادی که بر پایه فرهنگ کار، مسئولیتپذیری و اخلاق بنا نشود، در نهایت با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط مناطق مختلف کشور، تصریح کرد: در شهرستانها و مناطق کمتر برخوردار، ظرفیتهای فرهنگی بسیار ارزشمندی وجود دارد که میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و ایجاد نشاط و امید در میان جوانان منجر شود. اما واقعیت این است که کمبود بودجه فرهنگی، مانع از بالفعل شدن این ظرفیتها شده است.
گودرزی ادامه داد: بودجه فرهنگی باید بهگونهای تخصیص یابد که هم به زیرساختهای فرهنگی مانند کتابخانهها، مراکز فرهنگی و هنری توجه شود و هم از فعالیتهای نرمافزاری فرهنگی، آموزشی و هنری حمایت شود.
وی با تأکید بر نقش فرهنگ در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: بسیاری از آسیبهای اجتماعی که امروز شاهد آن هستیم، ریشه در ضعف برنامههای فرهنگی دارد. اگر بتوانیم با استفاده از بودجه فرهنگی، برنامههای مؤثر برای آموزش، آگاهیبخشی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه اجرا کنیم، در واقع از بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی جلوگیری کردهایم و این خود نوعی صرفهجویی در هزینههای آینده کشور است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نکات مهم در حوزه بودجه فرهنگی، توجه به عدالت در توزیع اعتبارات است. نباید تمام امکانات و منابع فرهنگی در مراکز بزرگ متمرکز شود. مناطق مختلف کشور، بهویژه شهرستانهایی مانند الیگودرز، نیازمند توجه ویژه هستند تا بتوانند متناسب با فرهنگ بومی و محلی خود برنامههای فرهنگی اثربخش اجرا کنند.
گودرزی افزود: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد در بررسی لوایح بودجه، نگاه راهبردیتری به حوزه فرهنگ داشته باشد. دفاع از افزایش سهم فرهنگ در بودجه، دفاع از سلامت اجتماعی، هویت ملی و آینده نسلهای بعدی است. این موضوع نیازمند همافزایی دولت و مجلس و همچنین مشارکت نخبگان و فعالان فرهنگی است.
وی در پایان تأکید کرد: تقویت بودجه فرهنگی کشور نباید بهعنوان یک موضوع حاشیهای دیده شود. فرهنگ، بستر اصلی پیشرفت پایدار است و هر اندازه در این حوزه سرمایهگذاری کنیم، آثار مثبت آن را در بخشهای مختلف جامعه مشاهده خواهیم کرد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هرگونه غفلت از بودجه فرهنگی، در بلندمدت هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.