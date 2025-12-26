۶۰ درصد معابر شهر اصفهان بهصورت مکانیزه نظافت میشود
اصفهان- خبرنگار کیهان:
شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد معابر شهر اصفهان به صورت مکانیزه نظافت میشود و این به نوعی احترام و تکریم پاکبانان است.
علی قاسمزاده در حاشیه هشتاد و پنجمین ویژهبرنامه «به احترام مردم اصفهان» با محوریت رونمایی از ۴۰ دستگاه ماشینآلات جدید نظافت شهری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سه هدف ارتقای کیفیت نظافت شهر، احترام به رانندگان خدمات موتوری و کاهش حوادث برای پاکبانان و تکریم آنها را در تأمین و بهرهبرداری از ماشینآلات در این حوزه پیگیری میکردیم و در اولویت قرار دادیم. وی با تاکید بر اینکه ماشینآلات قبلی فرسوده شده بود، همچنین بازدهی آن کاهش یافته بود، مردم نیز شاکی بودند که این ماشینآلات، آلاینده است، افزود: ماشینآلات فرسوده برای رانندگان خدمات موتوری طاقتفرسا بود؛ بهویژه آنکه شبها در سرمای زمستان و گرمای تابستان فعالیت میکردند، اما خودروها به روز و در شأن همکاران نبود. شهردار اصفهان با اشاره به اینکه از سوی دیگر با حوادثی که در اثر نظافت در بزرگراهها و معابر اصلی برای پاکبانان اتفاق میافتاد، روبهرو بودیم، تصریح کرد: با تلاشی که انجام شد، در حال حاضر ۶۰ درصد معابر شهر اصفهان به صورت مکانیزه نظافت میشود و این به نوعی احترام و تکریم پاکبانان است. شهردار اصفهان یادآور شد: امروز ۴۰ دستگاه ماشینآلات نظافت شهری به ارزش ۳۸۰ میلیارد تومان رونمایی شد و میانگین عمر ناوگان از ۱۵ سال به ۱۰ سال مطابق بر استانداردها رسیده است که امیدواریم بتوانیم این روند را توسعه بدهیم.